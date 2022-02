Slovensko plánuje požiadať o pomoci pri ochrane vonkajšej hranice aj agentúru Frontex

Umožnenie vstupu ľuďom bez víz

Ubytovanie pre 40-tisíc ľudí

Slovensko neeviduje ohrozenie bezpečnosti

28.2.2022 - Ministerstvo vnútra SR (MV SR) plánuje pri ochrane vonkajšej hranice požiadať o pomoc aj agentúru Frontex . Šéf rezortu Roman Mikulec (OĽaNO) doplnil, že Slovensko má už identifikované požiadavky aj pre materiálnu a humanitárnu pomoc a pre ich získanie chce využiť Európsky mechanizmus civilnej ochrany.Tlačový odbor MV SR priblížil, že témou rokovania ministrov pre vnútorné záležitosti v Bruseli 27. februára bola aj humanitárna pomoc v súvislosti s Ukrajinou, otázky bezpečnosti vrátanie riadenia vonkajších hraníc a zvládanie hybridných hrozieb.„Ako krajina v prvej línii si totiž uvedomujeme, že ide o vonkajšiu hranicu celého schengenského priestoru,“ objasnil Mikulec rozhodnutie požiadať o podporu aj agentúru Frontex. Slovenská vláda sa pritom v súvislosti so situáciou na Ukrajine rozhodla posilniť ochranu slovensko-ukrajinskej hranice príslušníkmi Ozbrojených síl SR. Mikulec informoval, že Slovensko ako susedný štát v zmysle Kódexu schengenských hraníc od momentu vzniku humanitárnej núdze umožňuje vstup na svoje územie aj osobám, ktoré nemajú potrebné doklady či víza. Európska únia a Agentúra pre azyl v tejto situácii navrhli preskúmať implementáciu vhodného systému dočasnej ochrany.Na Slovensku sa po operatívnej novelizácii azylového zákona môže využívať inštitút dočasného útočiska aj bez rozhodnutia Rady EÚ. Podmienky a dĺžku jeho trvania by čoskoro mala určiť slovenská vláda.V slovenských azylových zariadeniach a ďalších objektoch je štát schopný ubytovať 40-tisíc osôb, pričom, ako spresnil Mikulec, rátajú aj s ďalšími ubytovacími možnosťami.Ministri na stretnutí v Bruseli rozhodli aj o aktivácii integrovaného systému Európskej únie pre reakciu na politickej úrovni v krízových situáciách (IPCR). Má sa tak vytvoriť platforma solidarity, ktorej cieľom bude zaručiť mobilizáciu všetkých dostupných prostriedkov a nástrojov EÚ a členských štátov.Na programe bola aj debata o koordinácii budúcej vízovej politiky voči Ruskej federácii, keďže dohody o zjednodušení vízového režimu s Ruskom boli čiastočne pozastavené. Na rokovaní sa zdôraznila potreba naďalej posilňovať prostriedky predvídania a reakcie na hybridné hrozby, ktoré sa šíria najmä z Ruska.Podľa Mikulca Slovensko zatiaľ nezaznamenalo ohrozenie kritickej infraštruktúry a bezpečnosti, ktoré by súviselo s dianím na Ukrajine. „Samozrejme, zvýšili sme aj ochranu objektov obrannej infraštruktúry,“ dodal.