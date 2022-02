Klus odsudzuje brutalitu ruskej polície, zatýkala demonštrujúcich proti vojne na Ukrajine (video)

28.2.2022 - Štátny tajomník rezortu diplomacie Martin Klus (SaS) odsudzuje brutalitu ruskej polície, ktorá vo viacerých ruských mestách zasahovala proti demonštrantom protestujúcim proti vojne na Ukrajine. Vyhlásil to vo svojom profile na sociálnej sieti.„V čase, keď milióny ľudí doslova po celom svete protestujú proti invázii Ruska na Ukrajinu, by sme nemali zabúdať ani na to, že proti nezmyselnej Putinovej vojne protestuje aj čoraz viac občanov Ruskej federácie. Obdivujem ich odvahu, vyjadrujem im solidaritu a dúfam, že sa k nim budú každým dňom pridávať ďalšie a ďalšie tisíce ľudí,“ vyhlásil.Klus rázne odsudzuje svojvoľné zatýkanie občanov za účasť na protivojnových protestoch a vyzýva na ich okamžité prepustenie. Prejavy brutality a potláčania práv a slobôd, ktoré na pozadí agresie a vojny predvádza Putinov režim, nepatria podľa štátneho tajomníka do 21. storočia.Štátny tajomník ale odsudzuje aj šírenie nenávisti či útoky proti nevinným občanom Ruska kdekoľvek inde v Európe vrátane Slovenska. „Svoju frustráciu a hnev nesmieme otáčať proti ruským deťom, ženám či mužom. Viem, že aj medzi nimi sa nájdu hrdí podporovatelia ich ”veľkého prezidenta”, no nebuďme ako oni a nesprávajme sa tak, ako sa k vlastným občanom správa Putin,“ povedal.