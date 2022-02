Bolsonaro: V rusko-ukrajinskom konflikte bude Brazília neutrálna

Brazílsky krajne pravicový prezident Jair Bolsonaro v nedeľu vyhlásil, že jeho krajina zostane v otázke vpádu ruskej armády na Ukrajinu "neutrálna". Informovali o tom agentúra AFP a televízia CNN.





Bolsonaro, ktorý sa 16. februára, osem dní pred začiatkom invázie, stretol v Moskve s ruským prezidentom Vladimirom Putinom, bez ďalšej konkretizácia uviedol, že jeho ruský náprotivok sa mu počas ich dlhého rozhovoru zveril s niektorými "utajovanými" skutočnosťami týkajúcimi sa Ukrajiny. Bolsonaro zasa Putinovi povedal, že Brazília si vo veci vojny zachová neutrálnu pozíciu a zostáva "naklonená mieru"."Nestaviame sa na žiadnu stranu," povedal Bolsonaro novinárom na tlačovej konferencii počas dovolenky. "Budeme naďalej neutrálni a čo najviac pomáhať pri hľadaní riešenia."Kroky proti Moskve by podľa neho mohli "vážne poškodiť poľnohospodárstvo v Brazílii", keďže je závislá od ruských hnojív. Brazílčania chcú podľa neho mier, no nemôžu si "sem priniesť následky (vojny)".Bolsonaro sa sarkasticky vyjadril o ukrajinskom prezidentovi Volodymyrovi Zelenskom, keď vyhlásil, že Ukrajinci "zverili svoj osud komikovi", čím narážal na jeho predchádzajúcu kariéru.Brazílsky prezident sa do značnej miery vyhýba kritike Ruska za jeho agresiu na Ukrajine. Minulý štvrtok kritizoval viceprezidenta Hamiltona Mouraa za jeho slová, že Brazília s ňou nesúhlasí, píše AFP.Bolsonaro v nedeľu takisto uviedol, že Brazília aktívne pracovala na zmiernení znenia rezolúcie Bezpečnostnej rady OSN, kritizujúcej Rusko za inváziu, keď v jej konečnej verzii dosiahla a zmenu slova "odsudzuje" na "ľutuje". Zástupca Brazílie hlasoval za túto rezolúciu, Rusko ju vetovalo. Brazília však nepodpísala vyhlásenie členských krajín Organizácie amerických štátov, ktoré ruskú inváziu ostro odsudzuje.