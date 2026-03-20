20. marca 2026

Slovensko podľa Fica neblokuje pôžičku Ukrajine, premiér tiež kritizoval vystúpenie Zelenského na samite v Bruseli – VIDEO


Tagy: Maďarský premiér Pôžička pre Ukrajinu Predsedníčka Európskej komisie (EK) Premiér Slovenskej republiky ropovod Družba Ukrajinský prezident

titulka fico 2 676x451 20.3.2026 (SITA.sk) - Slovensko neblokuje pomoc Ukrajine, povedal premiér Robert Fico na tlačovej besede k záverom štvrtkového samitu v Bruseli. Podľa neho ide o dezinterpretáciu odmietnutia záverov Európskej rady o Ukrajine.


Slovensko neblokuje pôžičku Ukrajine. My sme za ňu nehlasovali. Včera som nepodporil závery k Ukrajine, ktoré však nemali nič spoločné s úverom ako takým,“ uviedol premiér.

Silné argumenty


Závery samitu tak napokon podporilo 25 členských štátov, bez Slovenska a Maďarska. Podľa Fica je samotný úver schválený, jeho implementácia je však zablokovaná, keďže maďarská vláda využila procedurálnu blokádu. Táto otázka bola jednou z hlavných tém rokovania Európskej rady.

Maďarská vláda zotrvala na svojej pozícii a ja vidím silné politické argumenty, ktoré má Viktor Orbán k dispozícii,“ povedal Fico, ktorému sa nepáčilo vyjadrenie predsedníčky Európskej komisie Ursuly von der Leyenovej, že EÚ nájde spôsob, ako vyplatiť pôžičku Ukrajine.

Premiér zároveň zdôraznil, že ide o „vojenský úver“, pretože z celkového objemu má byť približne 60 miliárd eur určených na zbrojné účely a 30 miliárd na fungovanie Ukrajiny. Na úvere sa nebudú podieľať Slovensko, Česká republika ani Maďarsko, ktoré tak neponesú ani finančné náklady spojené s jeho splácaním. Závery k Ukrajine vo štvrtok podporilo 25 štátov bez Slovenska a Maďarska.

Situácia s ropou


Aktuálnu situáciu s ropou označil Fico za „horšiu ako vážnu“ a obáva sa, že môže prísť až k ropnému šoku. Upozornil na kombináciu viacerých krízových faktorov, ktoré podľa neho výrazne oslabujú Európu – od nízkej konkurencieschopnosti, cez vysoké ceny energií, až po problémy s dodávkami ropy cez ropovod Družba a eskaláciu napätia na Blízkom východe.

Premiér v súvislosti so zastavenými dodávkami ropy cez ropovod Družba zdôraznil, že Slovensko nechce za každú cenu prijímať odvetné opatrenia, no ďalší vývoj bude závisieť aj od postoja ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského a prístupu Európskej únie. Pripomenul, že Slovensko už pristúpilo k zastaveniu núdzových dodávok elektriny Ukrajine.

Ak bude pokračovať tlak na Slovensko a Maďarsko a EÚ bude uprednostňovať záujmy Ukrajiny, povedie to len k zbytočnému napätiu,“ uviedol. Premiér opätovne poukázal na to, že ropovod Družba je pre Slovensko kľúčový z hľadiska energetickej bezpečnosti.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

Oprava ropovodu Družba


Podľa jeho slov stále nie je jasné, v akom stave sa nachádza a či bol poškodený, ako tvrdí Ukrajina, keďže ukrajinská strana neumožnila nezávislú kontrolu v meste Brody. V tejto súvislosti Fico kritizoval aj vystúpenie ukrajinského prezidenta Zelenského, ktorý sa prihovoril cez telemost. Podľa slovenského premiéra vzniká dojem, že Ukrajina má v rozhodovaní EÚ dominantné postavenie. Zároveň Zelenského obvinil z toho, že sa snaží ovplyvniť blížiace sa parlamentné voľby v Maďarsku.

Európskej komisii sa poďakoval za ponúknutú pomoc pri opravách ropovodu. Fico je presvedčený, že sprevádzkovanie Družby by pomohlo k energetickej stabilite strednej Európy. Slovensko má v rámci sankčného režimu EÚ výnimku na dovoz ruskej ropy do roku 2027. Fico však varoval, že ak príde návrh na jej zrušenie, považoval by to za zásah do národných záujmov Slovenska.

Kôl v plote


Priznám sa, že ešte neviem, ako budem reagovať, keď sa naplnia slová, ktoré vo štvrtok odzneli, že hneď po voľbách v Maďarsku má prísť na stôl legislatíva, ktorá má zrušiť túto výnimku z odberu ruskej ropy. Budem to považovať za výrazný zásah do našich národných záujmov a podľa toho sa aj budeme musieť aj zariadiť. Budem naďalej vytvárať tlak na Európsku komisiu, aby nezabúdala na to, že tu má aj členské krajiny a nemôže všetko podliehať len záujmom Ukrajiny,“ vyhlásil Fico.

Premiér poukázal aj na širší geopolitický kontext. Európska únia podľa neho momentálne nedokáže efektívne reagovať na krízové situácie a stráca vplyv v medzinárodnom prostredí. Celá EÚ je podľa neho „ako kôl v plote“. „S Američanmi sa nebavíme, tí nám ani neoznámili, že zaútočia na Irán, s Ruskom a Čínou sú také vzťahy, aké sú. Nemáme žiadne nástroje, iba sa pozeráme bezmocne, čo sa okolo nás deje a nevieme, aké máme ponúknuť riešenia,“ kritizoval Fico.


Zdroj: SITA.sk

