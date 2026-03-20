Piatok 20.3.2026
Meniny má Víťazoslav
20. marca 2026
Každá štvrtá rodina na Slovensku je jednorodičovská a takmer polovica čelí riziku chudoby, ukázal výskum SAV
Každá štvrtá rodina na Slovensku je jednorodičovská a takmer polovica z nich čelí riziku chudoby. Na Slovensku žije 156 386 jednorodičovských domácností, v Košickom a ...
20.3.2026 (SITA.sk) - Každá štvrtá rodina na Slovensku je jednorodičovská a takmer polovica z nich čelí riziku chudoby. Na Slovensku žije 156 386 jednorodičovských domácností, v Košickom a Banskobystrickom kraji ich podiel presahuje 30 %. Vyplynulo to zo zistení výskumného projektu, na ktorom sa podieľali Ústav výskumu sociálnej komunikácie SAV, Katedra ekonomickej a sociálnej geografie, demografie a sociálneho rozvoja a Prírodovedná fakulta UK. Informovala o tom nezisková organizácia Jeden rodič.
Ekonomický tlak
„Jednorodičovské rodiny na Slovensku nepredstavujú okrajový fenomén. Ide o významnú časť rodín s deťmi, ktorá si vyžaduje systematickú a medziodborovú pozornosť. Nereprezentujú homogénne skupiny, ale naopak, sú veľmi rôznorodé,“ uviedol Miroslav Popper z Ústavu výskumu sociálnej komunikácie SAV.
Podľa údajov EU SILC 2023 sa v riziku chudoby nachádza až 46 % jednorodičovských rodín. Pod hranicou chudoby žije 27 % pracujúcich rodičov. Problémom pre jednorodičov je aj bývanie, 23 % jednorodičovských domácností míňa na bývanie viac ako 40 % svojich príjmov a mnohé rodiny sú odkázané na komerčné prenájmy či zdieľané bývanie. Až 66 % jednorodičovských rodín vedených matkami žije v zdieľanej domácnosti, najčastejšie s príbuznými.
Ako ukázal výskum, jednorodičia často prijímajú aj menej výhodné a horšie platené zamestnanie len preto, aby zosúladili pracovný čas so starostlivosťou o deti. Okrem ekonomického tlaku čelia tieto rodiny aj vysokej psychickej záťaži, keďže celé bremeno starostlivosti o deti, domácnosť aj financie leží na jednom človeku.
„Výsledky výskumu SAV veľmi presne pomenúvajú realitu. Za každým číslom je konkrétny rodič a konkrétne dieťa, preto je dôležité, aby sa tieto zistenia premenili na konkrétne opatrenia,“ zhodnotila riaditeľka organizácie Jeden rodič Eva Marková.
Chýba jasná definícia
Organizácia tiež upozornila na potrebu jasnej úradnej definície osamelého rodiča, ktorá zatiaľ v slovenskom systéme chýba. Podľa združenia Jeden rodič jej absencia komplikuje adresnú pomoc, nastavovanie systémových opatrení aj zber relevantných dát. Prízvukovali tiež, že jednorodičovské rodiny potrebujú najmä dostupné nájomné bývanie, flexibilné formy práce, bezplatnú právnu a psychologickú pomoc, rýchlejšie súdne konania a jasnejšie systémové nastavenie pomoci, čo podľa združenia Jeden rodič potvrdil aj výskum SAV a UK.
„O to viac vítame avizované poslanecké návrhy k problematike jednorodičov, ktoré budú na rokovanie parlamentu predložené v apríli. Ich cieľom je zvýšenie minimálnej výšky výživného na dieťa, o ktoré sa stará jednorodič ako aj skrátenie lehoty rozhodnutia súdu v prípade UPP a stanovení výživného a v neposlednom rade aj legislatívne ukotvenie definície jednorodiča, osamelého rodiča,“ dodala Marková.
Zdroj: SITA.sk - Každá štvrtá rodina na Slovensku je jednorodičovská a takmer polovica čelí riziku chudoby, ukázal výskum SAV © SITA Všetky práva vyhradené.
Advokátku v Trebišove fyzicky napadli neznámym predmetom, polícia podozrivú osobu na mieste zadržala
Slovensko podľa Fica neblokuje pôžičku Ukrajine, premiér tiež kritizoval vystúpenie Zelenského na samite v Bruseli – VIDEO
