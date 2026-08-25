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25. augusta 2026
Slovensko podporuje vstup Čiernej Hory do Únie, Fico vyzdvihol aj strategický význam západného Balkánu
Tagy: bilaterálna spolupráca Čierna Hora Ficova vláda 2023 - 2027 (koalícia Smer-SD Hlas-SD SNS) Premiér Slovenskej republiky Prezident Čiernej Hory Stretnutie Vstup do EÚ
Premiér ocenil tiež plán Čiernej Hory otvoriť zastupiteľský úrad v Bratislave a existujúce letecké spojenie medzi Bratislavou a Podgoricou. Slovensko podporuje ambíciu Čiernej Hory stať sa členom
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25.8.2026 (SITA.sk) - Premiér ocenil tiež plán Čiernej Hory otvoriť zastupiteľský úrad v Bratislave a existujúce letecké spojenie medzi Bratislavou a Podgoricou.
Slovensko podporuje ambíciu Čiernej Hory stať sa členom Európskej únie (EÚ) do roku 2028. Po utorkovom rokovaní s prezidentom Čiernej Hory Jakovom Milatovičom v Bratislave to uviedol premiér Robert Fico.
Podľa neho má Čierna Hora historickú príležitosť napredovať v prístupovom procese a stať sa ďalším členským štátom EÚ. Fico zároveň zdôraznil strategický význam západného Balkánu pre bezpečnosť a stabilitu Európy a potrebu pokračovať v rozširovaní EÚ.
Témou rokovania bola aj bilaterálna spolupráca, najmä v energetike, dopravnej infraštruktúre, cestovnom ruchu, poľnohospodárstve a digitalizácii.
„Máme vynikajúce spoločnosti a skúsenosti aj v IT sektore, v oblasti smart cities, a sme pripravení vám pomôcť aj s digitalizáciou,“ uviedol predseda vlády.
Premiér ocenil tiež plán Čiernej Hory otvoriť zastupiteľský úrad v Bratislave a existujúce letecké spojenie medzi Bratislavou a Podgoricou. Fico zároveň poďakoval Milatovićovi za podporu kandidatúry Slovenska na nestáleho člena Bezpečnostnej rady OSN na roky 2028 – 2029.
Zdroj: SITA.sk - Slovensko podporuje vstup Čiernej Hory do Únie, Fico vyzdvihol aj strategický význam západného Balkánu © SITA Všetky práva vyhradené.
Slovensko podporuje ambíciu Čiernej Hory stať sa členom Európskej únie (EÚ) do roku 2028. Po utorkovom rokovaní s prezidentom Čiernej Hory Jakovom Milatovičom v Bratislave to uviedol premiér Robert Fico.
Ďalší členský štát EÚ
Podľa neho má Čierna Hora historickú príležitosť napredovať v prístupovom procese a stať sa ďalším členským štátom EÚ. Fico zároveň zdôraznil strategický význam západného Balkánu pre bezpečnosť a stabilitu Európy a potrebu pokračovať v rozširovaní EÚ.
Témou rokovania bola aj bilaterálna spolupráca, najmä v energetike, dopravnej infraštruktúre, cestovnom ruchu, poľnohospodárstve a digitalizácii.
Zastupiteľský úrad v Bratislave
„Máme vynikajúce spoločnosti a skúsenosti aj v IT sektore, v oblasti smart cities, a sme pripravení vám pomôcť aj s digitalizáciou,“ uviedol predseda vlády.
Premiér ocenil tiež plán Čiernej Hory otvoriť zastupiteľský úrad v Bratislave a existujúce letecké spojenie medzi Bratislavou a Podgoricou. Fico zároveň poďakoval Milatovićovi za podporu kandidatúry Slovenska na nestáleho člena Bezpečnostnej rady OSN na roky 2028 – 2029.
Zdroj: SITA.sk - Slovensko podporuje vstup Čiernej Hory do Únie, Fico vyzdvihol aj strategický význam západného Balkánu © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: bilaterálna spolupráca Čierna Hora Ficova vláda 2023 - 2027 (koalícia Smer-SD Hlas-SD SNS) Premiér Slovenskej republiky Prezident Čiernej Hory Stretnutie Vstup do EÚ
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