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25. augusta 2026

Slovensko podporuje vstup Čiernej Hory do Únie, Fico vyzdvihol aj strategický význam západného Balkánu


Tagy: bilaterálna spolupráca Čierna Hora Ficova vláda 2023 - 2027 (koalícia Smer-SD Hlas-SD SNS) Premiér Slovenskej republiky Prezident Čiernej Hory Stretnutie Vstup do EÚ

Premiér ocenil tiež plán Čiernej Hory otvoriť zastupiteľský úrad v Bratislave a existujúce letecké spojenie medzi Bratislavou a Podgoricou. Slovensko podporuje ambíciu Čiernej Hory stať sa členom



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fico3 25.8.2026 (SITA.sk) - Premiér ocenil tiež plán Čiernej Hory otvoriť zastupiteľský úrad v Bratislave a existujúce letecké spojenie medzi Bratislavou a Podgoricou.


Slovensko podporuje ambíciu Čiernej Hory stať sa členom Európskej únie (EÚ) do roku 2028. Po utorkovom rokovaní s prezidentom Čiernej Hory Jakovom Milatovičom v Bratislave to uviedol premiér Robert Fico.

Ďalší členský štát EÚ


Podľa neho má Čierna Hora historickú príležitosť napredovať v prístupovom procese a stať sa ďalším členským štátom EÚ. Fico zároveň zdôraznil strategický význam západného Balkánu pre bezpečnosť a stabilitu Európy a potrebu pokračovať v rozširovaní EÚ.

Témou rokovania bola aj bilaterálna spolupráca, najmä v energetike, dopravnej infraštruktúre, cestovnom ruchu, poľnohospodárstve a digitalizácii.

Zastupiteľský úrad v Bratislave


„Máme vynikajúce spoločnosti a skúsenosti aj v IT sektore, v oblasti smart cities, a sme pripravení vám pomôcť aj s digitalizáciou,“ uviedol predseda vlády.

Premiér ocenil tiež plán Čiernej Hory otvoriť zastupiteľský úrad v Bratislave a existujúce letecké spojenie medzi Bratislavou a Podgoricou. Fico zároveň poďakoval Milatovićovi za podporu kandidatúry Slovenska na nestáleho člena Bezpečnostnej rady OSN na roky 2028 – 2029.


Zdroj: SITA.sk - Slovensko podporuje vstup Čiernej Hory do Únie, Fico vyzdvihol aj strategický význam západného Balkánu © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: bilaterálna spolupráca Čierna Hora Ficova vláda 2023 - 2027 (koalícia Smer-SD Hlas-SD SNS) Premiér Slovenskej republiky Prezident Čiernej Hory Stretnutie Vstup do EÚ
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