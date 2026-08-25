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25. augusta 2026

Top foto dňa (25. august 2026): Gondoliér v Macau, Tupacov prípad, Predátor, nový kozmodróm a pochod


Tagy: Top foto dňa

Top foto dňa (25. august 2026): Gondoliér v Macau, Tupacov prípad, odpočinok pri Predátorovi, nový kozmodróm a pochod pri Mawlide. [photo id="2482853" /] Top foto dňa (25. august 2026): ...



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macao_daily_life_17925 676x451 25.8.2026 (SITA.sk) - Top foto dňa (25. august 2026): Gondoliér v Macau, Tupacov prípad, odpočinok pri Predátorovi, nový kozmodróm a pochod pri Mawlide.


[photo id="2482853" /]

Top foto dňa (25. august 2026): Gondoliér v Macau, Tupacov prípad, odpočinok pri Predátorovi, nový kozmodróm a pochod pri Mawlide.




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Zdroj: SITA.sk - Top foto dňa (25. august 2026): Gondoliér v Macau, Tupacov prípad, Predátor, nový kozmodróm a pochod © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Top foto dňa
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