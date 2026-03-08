Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Z domova

08. marca 2026

Zelenský nás podľa Fica permanentne poškodzuje, Slovensko sa nenechá donútiť zmeniť mierový postoj na vojnový – VIDEO


Bezohľadné hrubé porušovanie medzinárodného práva veľkými a silnými štátmi podľa predsedu vlády Roberta Fica naviac povzbudzuje ďalších a ďalších ku kovbojskému štýlu ...



sni mka obrazovky 2026 03 08 o 10.19.36 676x336 8.3.2026 (SITA.sk) - Bezohľadné hrubé porušovanie medzinárodného práva veľkými a silnými štátmi podľa predsedu vlády Roberta Fica naviac povzbudzuje ďalších a ďalších ku kovbojskému štýlu správania sa. Povedal to v súvislosti s viacerými regionálnymi konfliktmi vo svete. Vyhrážanie sa ukrajinského prezidenta Zelenského maďarskému premiérovi Viktorovi Orbánovi, však podľa neho prekračuje všetky červené čiary.

Reakcia na rozhodnutia Ukrajiny


„Naše rozhodnutie zastaviť dodávky nafty a havarijnú elektrinu na Ukrajinu a maďarské rozhodnutie blokovať vojenský úver pre Ukrajinu sú len logickým dôsledkom hlúpeho kroku ukrajinského prezidenta zastaviť dodávky ropy Slovensku a Maďarsku. Ukrajinský prezident nás permanentne poškodzuje a myslí si, že nás donúti zmeniť náš mierový postoj na vojnový. Tu sa absolútne mýli, nepozná ma,“ povedal premiér Fico.

Pripomenul, že rafinéria Slovnaft začala čerpať ropy zo štátnych hmotných rezerv v rámci vyhláseného stavu ropnej núdze. V utorok ráno sa k tejto téme stretne v Paríži s predsedníčkou Európskej komisie Ursulou von den Leyenovou.

Slovensko je pripravené prevziať štafetu


„Postavím jej jednoduchú otázku, dokedy bude Európska komisia uprednostňovať záujmy Ukrajiny ako nečlenského štátu EÚ pred životne dôležitými národnoštátnymi záležitosťami Slovenska a Maďarska ako členských krajín EÚ. Naďalej budem navrhovať, aby Európska komisia prinútila ukrajinského prezidenta, má na to všetky páky, aby umožnil návštevu miesta, kde je vraj poškodený ropovod,“ informoval Fico. Zopakoval informáciu, že satelitné snímky potvrdzujú, že ropovodu nič nie je.

„No ale najhlavnejšie posolstvo bude spočívať v tom, že Slovensko je pripravené prevziať štafetu po Maďarsku, ak to bude potrebné. Nateraz je 90 miliardová vojenská pôžička pre Ukrajinu efektívne zablokovaná. Blokovať tento obrovský vojenský dar pre Ukrajinu je legitímny nástroj, ako dosiahnuť obnovenie dodávok ropy,“ poznamenal Fico s tým, že ukrajinský prezident najnovšie hovorí o obnovení dodávok o mesiac. Teda po voľbách v Maďarsku, kde sa podľa slovenského premiéra spolieha na víťazstvo opozície.

Zdroj: SITA.sk - Zelenský nás podľa Fica permanentne poškodzuje, Slovensko sa nenechá donútiť zmeniť mierový postoj na vojnový – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Maďarský premiér Opozícia Ruská ropa slovenský premiér Ukrajinský prezident Vojna na Ukrajine
