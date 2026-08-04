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04. augusta 2026

Slovensko ponúklo Španielsku policajtov a techniku ako pomoc v boji s nelegálnou migráciou


Tagy: Ceuta Nelegálna migrácia Schengen Schengenský priestor

Udalosti v Ceute podľa ministra vnútra poukázali na zraniteľnosť Európskej únie voči dezinformáciám šíreným prostredníctvom sociálnych sietí. Slovensko ponúklo Španielsku konkrétnu pomoc v boji s ...



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67974f32e8796259963317 scaled 1 4.8.2026 (SITA.sk) - Udalosti v Ceute podľa ministra vnútra poukázali na zraniteľnosť Európskej únie voči dezinformáciám šíreným prostredníctvom sociálnych sietí.


Slovensko ponúklo Španielsku konkrétnu pomoc v boji s nelegálnou migráciou v podobe policajných síl a techniky. Minister vnútra Matúš Šutaj Eštok, ktorý sa v utorok zúčastnil na mimoriadnej videokonferencii ministrov vnútra členských štátov Európskej únie, v reakcii na migračnú krízu v španielskej Ceute v tejto súvislosti zdôraznil, že Slovensko je pripravené pomôcť každej krajine, ktorá by pri ochrane vonkajšej hranice potrebovala podporu, a podeliť sa o vlastné skúsenosti, keďže slovenskí policajti dlhodobo pomáhajú chrániť maďarsko-srbskú hranicu.

Šutaj Eštok zároveň na rokovaní zdôraznil, že dôsledná ochrana vonkajších hraníc Európskej únie je základnou podmienkou fungovania schengenského priestoru. Ak Európa svoje vonkajšie hranice neochráni, členské štáty budú podľa neho čeliť tlaku na obnovovanie vnútorných kontrol, čo by pre občanov znamenalo kolóny a čakanie.

Schengen bez vnútorných kontrol


Minister v tejto súvislosti poukázal na to, že nejde o teoretickú hrozbu. Taliansko totiž už zaviedlo kontroly na leteckých a lodných spojeniach so Španielskom. Slovensko má podľa ministra vnútra preto záujem zachovať slobodu cestovania v rámci schengenského priestoru. Kontroly na vnútorných hraniciach majú byť podľa Slovenska dočasným a výnimočným opatrením, nie bežnou realitou.

Slovenský minister vnútra zároveň ocenil rýchlu reakciu španielskych bezpečnostných zložiek aj úspešnú spoluprácu Španielska s Marokom, ktorá zabránila sekundárnym pohybom smerom do schengenského priestoru. Španielsko podľa neho ukázalo, že dôsledná ochrana hranice a návraty môžu situáciu stabilizovať. Od piatka 31. júla totiž španielske orgány neevidovali ani jeden pokus o nelegálny vstup ani jednu žiadosť o azyl.

„Účinná ochrana vonkajších hraníc EÚ je zárukou bezpečnosti aj našich občanov,“ zdôraznil minister. Európska únia podľa neho musí vysielať jednoznačný signál, že nelegálne prekračovanie vonkajších hraníc nebude tolerovať, a musí mať úplnú kontrolu nad tým, kto vstupuje na jej územie. Slovensko bude podľa Šutaja Eštoka aj naďalej presadzovať účinnú ochranu vonkajších hraníc, pripravenosť Európskej únie na podobné krízy a zachovanie schengenského priestoru bez vnútorných kontrol.

Európska únia sa musí poučiť


Udalosti v Ceute zároveň podľa ministra poukázali na zraniteľnosť Európskej únie voči dezinformáciám šíreným prostredníctvom sociálnych sietí. Ak dokážu nepravdivé informácie spustiť migračnú vlnu takéhoto rozsahu, Európska únia musí byť podľa neho v budúcnosti pripravená na podobné situácie a schopná reagovať rýchlo. „Je v našom spoločnom záujme, aby sa z udalostí v Ceute poučila a prijala opatrenia, ktoré pomôžu predísť ich opakovaniu," doplnil minister vnútra.

Na španielsko-marockej hranici v enkláve Ceuta sa koncom júla v priebehu dvoch dní dostali na španielske územie desaťtisíce nelegálnych migrantov. Viac než sedemdesiat ľudí pri pokuse o prekonanie hranice zahynulo. Španielsko následne v spolupráci s Marokom obnovilo kontrolu nad hranicou v priebehu 48 hodín a prakticky všetkých migrantov, ktorí prešli nelegálne, vrátilo späť.


Zdroj: SITA.sk - Slovensko ponúklo Španielsku policajtov a techniku ako pomoc v boji s nelegálnou migráciou © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Ceuta Nelegálna migrácia Schengen Schengenský priestor
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