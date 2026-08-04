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04. augusta 2026

Výherný žreb za milión eur skončil v odpade, smetiari ho našli po celodennom pátraní


Tagy: Odpadky Smetiari výherný tiket

Talianka netušila, že vyhrala hlavnú cenu, a žreb vyhodila. Pracovníci technických služieb vypátrali správne vozidlo a prehľadali jeho náklad. Výherný lotériový žreb v hodnote jedného milióna eur ...



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gettyimages 1477475720 676x451 4.8.2026 (SITA.sk) - Talianka netušila, že vyhrala hlavnú cenu, a žreb vyhodila. Pracovníci technických služieb vypátrali správne vozidlo a prehľadali jeho náklad.


Výherný lotériový žreb v hodnote jedného milióna eur zachránili v talianskom regióne Apúlia z odpadu po tom, ako jeho majiteľka požiadala smetiarov o pomoc pri pátraní.

Žena si v nedeľu nechala žreb skontrolovať v miestnej predajni, kde prístroj oznámil, že výhru nemožno vyplatiť.

Stále tie isté čísla


Netušila však, že dôvodom bola výška výhry, keďže menšie predajne môžu vyplácať iba nižšie sumy. Žreb následne skončil v odpade.

Až doma jej príbuzný oznámil, že čísla, ktoré pravidelne hrávala na pamiatku blízkeho človeka, vyhrali milión eur. Odpad však už medzitým odviezli.

Od dojatia plakala


Pracovníci spoločnosti SAMB vypátrali príslušné smetiarske vozidlo a jeho náklad odviezli do špecializovaného zariadenia. Odpad prehľadávali viac ako deň.

„Medzi nájdenými žrebmi bol aj ten, ktorý sme hľadali, a zázrakom zostal celý,“ uviedol šéf SAMB Roberto Nicola Toscano. Majiteľka podľa neho po oznámení nálezu od dojatia plakala.

Žena sa zaviazala uhradiť všetky mimoriadne náklady spojené s pátraním.


Zdroj: SITA.sk - Výherný žreb za milión eur skončil v odpade, smetiari ho našli po celodennom pátraní © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Odpadky Smetiari výherný tiket
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