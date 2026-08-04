|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Utorok 4.8.2026
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Dominik, Dominika
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
04. augusta 2026
Výherný žreb za milión eur skončil v odpade, smetiari ho našli po celodennom pátraní
Tagy: Odpadky Smetiari výherný tiket
Talianka netušila, že vyhrala hlavnú cenu, a žreb vyhodila. Pracovníci technických služieb vypátrali správne vozidlo a prehľadali jeho náklad. Výherný lotériový žreb v hodnote jedného milióna eur ...
Zdieľať
4.8.2026 (SITA.sk) - Talianka netušila, že vyhrala hlavnú cenu, a žreb vyhodila. Pracovníci technických služieb vypátrali správne vozidlo a prehľadali jeho náklad.
Výherný lotériový žreb v hodnote jedného milióna eur zachránili v talianskom regióne Apúlia z odpadu po tom, ako jeho majiteľka požiadala smetiarov o pomoc pri pátraní.
Žena si v nedeľu nechala žreb skontrolovať v miestnej predajni, kde prístroj oznámil, že výhru nemožno vyplatiť.
Netušila však, že dôvodom bola výška výhry, keďže menšie predajne môžu vyplácať iba nižšie sumy. Žreb následne skončil v odpade.
Až doma jej príbuzný oznámil, že čísla, ktoré pravidelne hrávala na pamiatku blízkeho človeka, vyhrali milión eur. Odpad však už medzitým odviezli.
Pracovníci spoločnosti SAMB vypátrali príslušné smetiarske vozidlo a jeho náklad odviezli do špecializovaného zariadenia. Odpad prehľadávali viac ako deň.
„Medzi nájdenými žrebmi bol aj ten, ktorý sme hľadali, a zázrakom zostal celý,“ uviedol šéf SAMB Roberto Nicola Toscano. Majiteľka podľa neho po oznámení nálezu od dojatia plakala.
Žena sa zaviazala uhradiť všetky mimoriadne náklady spojené s pátraním.
Zdroj: SITA.sk - Výherný žreb za milión eur skončil v odpade, smetiari ho našli po celodennom pátraní © SITA Všetky práva vyhradené.
Výherný lotériový žreb v hodnote jedného milióna eur zachránili v talianskom regióne Apúlia z odpadu po tom, ako jeho majiteľka požiadala smetiarov o pomoc pri pátraní.
Žena si v nedeľu nechala žreb skontrolovať v miestnej predajni, kde prístroj oznámil, že výhru nemožno vyplatiť.
Stále tie isté čísla
Netušila však, že dôvodom bola výška výhry, keďže menšie predajne môžu vyplácať iba nižšie sumy. Žreb následne skončil v odpade.
Až doma jej príbuzný oznámil, že čísla, ktoré pravidelne hrávala na pamiatku blízkeho človeka, vyhrali milión eur. Odpad však už medzitým odviezli.
Od dojatia plakala
Pracovníci spoločnosti SAMB vypátrali príslušné smetiarske vozidlo a jeho náklad odviezli do špecializovaného zariadenia. Odpad prehľadávali viac ako deň.
„Medzi nájdenými žrebmi bol aj ten, ktorý sme hľadali, a zázrakom zostal celý,“ uviedol šéf SAMB Roberto Nicola Toscano. Majiteľka podľa neho po oznámení nálezu od dojatia plakala.
Žena sa zaviazala uhradiť všetky mimoriadne náklady spojené s pátraním.
Zdroj: SITA.sk - Výherný žreb za milión eur skončil v odpade, smetiari ho našli po celodennom pátraní © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Odpadky Smetiari výherný tiket
Prečítajte si tiež
nasledujúci článok >>
Slovensko ponúklo Španielsku policajtov a techniku ako pomoc v boji s nelegálnou migráciou
Slovensko ponúklo Španielsku policajtov a techniku ako pomoc v boji s nelegálnou migráciou
<< predchádzajúci článok
Remišová upozorňuje na Ficov obchod s bratislavským prístavom, strana Za ľudí podáva trestné oznámenie – VIDEO
Remišová upozorňuje na Ficov obchod s bratislavským prístavom, strana Za ľudí podáva trestné oznámenie – VIDEO