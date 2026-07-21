|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Utorok 21.7.2026
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Daniel
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
21. júla 2026
Kaliňákovo ministerstvo dostalo takmer dvojmiliónovú pokutu, porušilo zákon pri nákupe dvoch tryskáčov Bombardier
Tagy: Bombardier Ficova vláda 2023 - 2027 (koalícia Smer-SD Hlas-SD SNS) Minister obrany SR Porušenie zákona Verejné obstarávanie
Upozornilo na to Investigatívne centrum Jána Kuciaka, pričom pokutu ministerstvo dostalo od Úradu pre verejné obstarávanie.
Zdieľať
21.7.2026 (SITA.sk) - Upozornilo na to Investigatívne centrum Jána Kuciaka, pričom pokutu ministerstvo dostalo od Úradu pre verejné obstarávanie.
Rezort obrany dostal takmer dvojmiliónovú pokutu. Dôvodom je porušenie zákona o verejnom obstarávaní pri nákupe dvoch tryskáčov Bombardier. Upozornilo na to Investigatívne centrum Jána Kuciaka (ICJK). Pokutu ministerstvo dostalo od Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO).
Kontrola totiž spochybnila argumenty podpredsedu vlády a ministra obrany Roberta Kaliňáka (Smer-SD) o výnimke z verejného obstarávania a potvrdila tak zistenia ICJK z minulého roka. Na základe zistenia centra podávala jeden podnet aj Nadácia Zastavme korupciu. Rozhodnutia zatiaľ nie sú právoplatné, pretože ministerstvo podalo rozklad, o ktorom rozhodne predseda úradu.
„Zatiaľ čo verejnosť rieši nákupy v Kukurici a falošné tehly, Kaliňákovo ministerstvo rieši podstatne väčšie kšefty,“ upozornila Nadácia Zastavme korupciu. Ako pripomenula, minister nakúpil dva tryskáče bez súťaže za 46 miliónov eur a zmluvy navyše uzatvoril s firmou, ktorá nebola zapísaná v protischránkovom registri.
Nebolo tak overené, kto za ňou reálne stojí. Dva tryskáče Bombardier rezort kúpil pred Vianocami v roku 2024. Z rozhodnutia ÚVO teraz vyplynulo, že ministerstvo obrany porušilo zákon o verejnom obstarávaní.
„Kontrolóri dospeli k záveru, že rezort nakúpil lietadlá bez súťaže neoprávnene a uložili mu pokutu za dve zmluvy v celkovej výške 1,7 milióna eur. Ako priťažujúcu okolnosť pri stanovení sankcie úrad zohľadnil, že išlo o nadlimitné zákazky,“ priblížilo ICJK.
Úrad síce uznáva, že rezort tieto lietadlá zaobstaral v situácii akútnej potreby a že išlo o nákup súvisiaci s vyzbrojovaním armády, no podľa kontrolórov to nestačilo na to, aby sa dala využiť výnimka zo zákona. Rezort totiž podľa ÚVO nepreukázal, že lietadlá mali v čase kúpy vojenský charakter a ani to, že ochranu bezpečnostných záujmov nebolo možné zabezpečiť štandardným verejným obstarávaním.
„Ministerstvo obrany sa pri kontrole bránilo tým, že pri nákupe platila výnimka. Obstaranie lietadiel podľa neho spadá pod investičný projekt obmeny dopravného letectva vzdušných síl, teda išlo o strategickú investíciu schválenú vládou,“ pripomenulo centrum.
ÚVO však argumentuje, že tryskáče v čase nákupu nemali parametre, z ktorých by sa dalo usúdiť, že boli vyrobené či upravené na vojenské účely. Tvrdenie o výlučne vojenskom využití lietadiel podľa úradu nestačí, a upozorňuje, že pre uplatnenie výnimky musí byť preukázaný výlučne vojenský charakter predmetu zákazky už v čase samotného nákupu.
ICJK okrem chýbajúcej súťaže upozornilo aj na to, že lietadlá rezortu predala floridská spoločnosť United Wings International, ktorá v čase podpisu zmlúv nebola zapísaná v registri partnerov verejného sektora, hoci ide o povinnosť, ktorá platí aj pre firmy obchodujúce so štátom.
Do tohto takzvaného protischránkového registra sa dostala až o niekoľko mesiacov po podpísaní zmlúv a 11 dní po tom, čo na to ICJK upozornilo. Ako priťažujúcu okolnosť pri stanovení pokuty pre ministerstvo ÚVO považuje aj to, že išlo o nadlimitné zákazky, a teda také, ktoré presahujú limity stanovené vyhláškou ÚVO. Centrum pripomenulo, že lietadlá pred nákupom slúžili ako súkromné business jety.
„Jedno z luxusných lietadiel v minulosti patrilo rodine bývalého kazašského diktátora Nursultana Nazarbajeva. Po masových protestoch v krajine, ktorej desaťročia vládol, opustila Kazachstan skupina ľudí z Nazarbajevovho okolia súkromným tryskáčom, ktorý neskôr rezort obrany kúpil,“ priblížilo centrum s tým, že to, ako sa lietadlo dostalo k United Wings International nie je doposiaľ jasné.
To, že floridská firma je skôr sprostredkovateľom než skutočným vlastníkom podľa ICJK naznačuje aj prípad druhého lietadla, ktoré mala ešte začiatkom marca 2025 v ponuke kanadská spoločnosť Aurora Jet. Z ponuky Bombardier zmizol krátko po tom, ako ICJK túto spoločnosť kontaktovalo a o týždeň neskôr lietadlo pristálo na bratislavskom letisku.
Zdroj: SITA.sk - Kaliňákovo ministerstvo dostalo takmer dvojmiliónovú pokutu, porušilo zákon pri nákupe dvoch tryskáčov Bombardier © SITA Všetky práva vyhradené.
Rezort obrany dostal takmer dvojmiliónovú pokutu. Dôvodom je porušenie zákona o verejnom obstarávaní pri nákupe dvoch tryskáčov Bombardier. Upozornilo na to Investigatívne centrum Jána Kuciaka (ICJK). Pokutu ministerstvo dostalo od Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO).
Kontrola totiž spochybnila argumenty podpredsedu vlády a ministra obrany Roberta Kaliňáka (Smer-SD) o výnimke z verejného obstarávania a potvrdila tak zistenia ICJK z minulého roka. Na základe zistenia centra podávala jeden podnet aj Nadácia Zastavme korupciu. Rozhodnutia zatiaľ nie sú právoplatné, pretože ministerstvo podalo rozklad, o ktorom rozhodne predseda úradu.
Dva tryskáče Bombardier
„Zatiaľ čo verejnosť rieši nákupy v Kukurici a falošné tehly, Kaliňákovo ministerstvo rieši podstatne väčšie kšefty,“ upozornila Nadácia Zastavme korupciu. Ako pripomenula, minister nakúpil dva tryskáče bez súťaže za 46 miliónov eur a zmluvy navyše uzatvoril s firmou, ktorá nebola zapísaná v protischránkovom registri.
Nebolo tak overené, kto za ňou reálne stojí. Dva tryskáče Bombardier rezort kúpil pred Vianocami v roku 2024. Z rozhodnutia ÚVO teraz vyplynulo, že ministerstvo obrany porušilo zákon o verejnom obstarávaní.
„Kontrolóri dospeli k záveru, že rezort nakúpil lietadlá bez súťaže neoprávnene a uložili mu pokutu za dve zmluvy v celkovej výške 1,7 milióna eur. Ako priťažujúcu okolnosť pri stanovení sankcie úrad zohľadnil, že išlo o nadlimitné zákazky,“ priblížilo ICJK.
Tryskáče vyrobené na vojenské účely
Úrad síce uznáva, že rezort tieto lietadlá zaobstaral v situácii akútnej potreby a že išlo o nákup súvisiaci s vyzbrojovaním armády, no podľa kontrolórov to nestačilo na to, aby sa dala využiť výnimka zo zákona. Rezort totiž podľa ÚVO nepreukázal, že lietadlá mali v čase kúpy vojenský charakter a ani to, že ochranu bezpečnostných záujmov nebolo možné zabezpečiť štandardným verejným obstarávaním.
„Ministerstvo obrany sa pri kontrole bránilo tým, že pri nákupe platila výnimka. Obstaranie lietadiel podľa neho spadá pod investičný projekt obmeny dopravného letectva vzdušných síl, teda išlo o strategickú investíciu schválenú vládou,“ pripomenulo centrum.
ÚVO však argumentuje, že tryskáče v čase nákupu nemali parametre, z ktorých by sa dalo usúdiť, že boli vyrobené či upravené na vojenské účely. Tvrdenie o výlučne vojenskom využití lietadiel podľa úradu nestačí, a upozorňuje, že pre uplatnenie výnimky musí byť preukázaný výlučne vojenský charakter predmetu zákazky už v čase samotného nákupu.
Priťažujúca okolnosť pri stanovení pokuty
ICJK okrem chýbajúcej súťaže upozornilo aj na to, že lietadlá rezortu predala floridská spoločnosť United Wings International, ktorá v čase podpisu zmlúv nebola zapísaná v registri partnerov verejného sektora, hoci ide o povinnosť, ktorá platí aj pre firmy obchodujúce so štátom.
Do tohto takzvaného protischránkového registra sa dostala až o niekoľko mesiacov po podpísaní zmlúv a 11 dní po tom, čo na to ICJK upozornilo. Ako priťažujúcu okolnosť pri stanovení pokuty pre ministerstvo ÚVO považuje aj to, že išlo o nadlimitné zákazky, a teda také, ktoré presahujú limity stanovené vyhláškou ÚVO. Centrum pripomenulo, že lietadlá pred nákupom slúžili ako súkromné business jety.
Prípad druhého lietadla
„Jedno z luxusných lietadiel v minulosti patrilo rodine bývalého kazašského diktátora Nursultana Nazarbajeva. Po masových protestoch v krajine, ktorej desaťročia vládol, opustila Kazachstan skupina ľudí z Nazarbajevovho okolia súkromným tryskáčom, ktorý neskôr rezort obrany kúpil,“ priblížilo centrum s tým, že to, ako sa lietadlo dostalo k United Wings International nie je doposiaľ jasné.
To, že floridská firma je skôr sprostredkovateľom než skutočným vlastníkom podľa ICJK naznačuje aj prípad druhého lietadla, ktoré mala ešte začiatkom marca 2025 v ponuke kanadská spoločnosť Aurora Jet. Z ponuky Bombardier zmizol krátko po tom, ako ICJK túto spoločnosť kontaktovalo a o týždeň neskôr lietadlo pristálo na bratislavskom letisku.
Zdroj: SITA.sk - Kaliňákovo ministerstvo dostalo takmer dvojmiliónovú pokutu, porušilo zákon pri nákupe dvoch tryskáčov Bombardier © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Bombardier Ficova vláda 2023 - 2027 (koalícia Smer-SD Hlas-SD SNS) Minister obrany SR Porušenie zákona Verejné obstarávanie
Prečítajte si tiež
nasledujúci článok >>
Talianska polícia zhabala v prístave Vado Ligure 770 kilogramov kokaínu za štvrť miliardy eur
Talianska polícia zhabala v prístave Vado Ligure 770 kilogramov kokaínu za štvrť miliardy eur
<< predchádzajúci článok
Slovensko prišlo o jedného z posledných žijúcich účastníkov SNP. Zomrel František Švidraň, posledný delostrelec povstania
Slovensko prišlo o jedného z posledných žijúcich účastníkov SNP. Zomrel František Švidraň, posledný delostrelec povstania