Pondelok 6.4.2026
Meniny má Irena
04. apríla 2026
Slovensko reaguje na napätie vo svete, pridalo sa k výzve kvôli Hormuzskému prielivu
Slovensko sa pridalo k vyhláseniu lídrov k Hormuzskému prielivu. Informovalo o tom ministerstvo ...
4.4.2026 (SITA.sk) - Slovensko sa pridalo k vyhláseniu lídrov k Hormuzskému prielivu. Informovalo o tom ministerstvo zahraničných vecí. Vzhľadom na eskalujúcu situáciu a pokračovanie zásadných obmedzení v Hormuzskom prielive vyzvalo 38 krajín EÚ, NATO a ďalších štátov Ázie a Oceánie na ukončenie blokovania prielivu zo strany Iránu pre obchodnú námornú dopravu. Krajiny apelujú na dodržanie rezolúcie Bezpečnostnej rady Organizácie Spojených národov.
„SR odsudzuje útoky Izraela a Spojených štátov amerických na Irán spolu s následnými iránskymi útokmi na ciele v regióne. Situácia sa ani po mesiaci neposunula bližšie k mierovému riešeniu a naďalej eskaluje, čo je ohrozením nielen pre samotný Blízky východ a Perzský záliv. Uzavretie Hormuzského prielivu bude mať globálne následky pre všetkých vrátane energetickej stability Slovenska,“ vyhlásil šéf rezortu diplomacie Juraj Blanár (Smer-SD).
Súčasne upozornil, že prípadný nedostatok ropy a plynu ovplyvní celý priemysel a obchod. Viesť to podľa neho bude k vysokej inflácii s reálnym dopadom na občanov a ekonomiky nielen malých, ale aj veľkých štátov.
Slovensko sa tak pridáva k výzve na zabezpečenie základnej zásady medzinárodného práva - slobody plavby a na okamžité zastavenie útokov na civilnú infraštruktúru vrátanie energetických zariadení. Blanár v tomto zmysle vyzdvihol úsilie štátov podieľať sa na krokoch k bezpečnému spriechodneniu Hormuzského prielivu a na stabilizácii trhov s energiami.
Aj v tomto prípade sa podľa ministra ukazuje, že mimoriadne kľúčový je pre strednú Európu ropovod Družba. „Naša vláda robí všetky kroky pre to, aby sme dosiahli obnovenie tohto toku ropy, na ktorú máme právo a ktorá by práve dnes o to viac pomohla,“ uviedol Juraj Blanár.
Zdroj: SITA.sk - Slovensko reaguje na napätie vo svete, pridalo sa k výzve kvôli Hormuzskému prielivu © SITA Všetky práva vyhradené.
Blanár varuje pred dôsledkami
Ropovod Družba zostáva kľúčový
TRAGICKÝ POŽIAR V HOTELI: V Žiline zahynul 56-ročný muž
Obete trestných činov získajú viac podpory, v Malackách otvorili novú informačnú kanceláriu – FOTO
