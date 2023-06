Slovensko sa musí opäť začať približovať Európe, sulíkovci predstavili svoju Radu pre dobiehanie EÚ

Odborná platforma

Návrhy, analýzy, monitoring





Predsedom rady je Ján Oravec. Členmi sú poslanci Marián Viskupič a Peter Cmorej, bývalá predsedníčka parlamentného hospodárskeho výboru Jana Kiššová, bývalý viceguvernér NBS Martin Barto, právnička Petra Satinová, riaditeľ Burzy cenných papierov Lukáš Bonko, ale aj generálna riaditeľka MH Manažment Marianna Ondrová.



Ďalej europoslanec Eugen Jurzyca, predseda Správy štátnych hmotných rezerv Ján Rudolf, expert na ekonomický rozvoj a trhové reformy Marián Tupý, prezident Združenia podnikateľov Slovenska Ján Solík a viceprezident Republikovej únie zamestnávateľov Róbert Spišák.





9.6.2023 (SITA.sk) - Vytvorenie priaznivého podnikateľského prostredia, zosúladenie pracovno-právnej legislatívy s potrebami 21. storočia, rozvoj medzinárodného obchodu, no predovšetkým zvýšenie životnej úrovne obyvateľov Slovenska.To sú hlavné ciele tretieho odborného tímu strany Sloboda a Solidarita (SaS) s názvom „Rada pre dobiehanie EÚ", ktorú vo štvrtok na tlačovej besede predstavili predseda liberálov Richard Sulík a tímlíder strany pre hospodárstvo Ján Oravec „Po rokoch stagnácie a dokonca úpadku potrebujeme opäť začať dobiehať Európsku úniu, a to najmä v životnej úrovni. Potrebujeme dobiehať najvyspelejšie krajiny, potrebujeme rásť rýchlejšie ako ony," zhodnotil Sulík.Ako doplnil Oravec, rada predstavuje odbornú platformu, ktorá bude fungovať na permanentnej báze. „Ide o serióznu snahu o permanentný dialóg so všetkými, ktorým záleží na Slovensku," priblížil.Rada bude analyzovať a vyhodnocovať kľúčové faktory dobiehania únie, a to najmä v prípade ekonomických opatrení či rozpočtovej a sociálnej politiky.Bude pripravovať stanoviská k návrhom zákonov, ako aj k iným vládnym, rezortným či nelegislatívnym materiálom.Jej ambíciou je predkladať návrhy riešení, analyzovať finančné zdroje a zároveň monitorovať opatrenia, ktoré sa prijímajú v iných členských krajinách.