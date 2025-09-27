Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 24hod.sk    Z domova

27. septembra 2025

Ide len o štartovný výstrel, hodnotí minister Kaliňák konferenciu o „múre proti dronom“


Ministerstvo obrany spoločne s ostatnými štátmi Európskej únie (EÚ) a predstaviteľmi



Zdieľať
minister obrany robert kalinak smer sd 676x436 27.9.2025 (SITA.sk) - Ministerstvo obrany spoločne s ostatnými štátmi Európskej únie (EÚ) a predstaviteľmi Európskej komisie rokovali prostredníctvom videokonferencii o možnostiach financovania protidronovej ochrany na východnom krídle NATO. Podľa ministra obrany Roberta Kaliňáka (Smer-SD) bola konferencia o „múre proti dronom" len štartovným výstrelom.


Po tom, čo každý štát východného krídla NATO začal v zmysle uložených spôsobilostí budovať svoju protivzdušnú ochranu, aj Slovensko začalo hlavným dáždnikom v podobe šiestich batérií systému Barak MX. Využívanie takýchto veľkých systémov na lacné drony však nie je v pomere k vynaloženým prostriedkom efektívne.

— Minister obrany Robert Kaliňák (Smer-SD)

Každá krajina sa podľa Kaliňáka snaží nájsť najvhodnejšie riešenie protidronovej ochrany, pričom rokovanie s európskymi partnermi bolo práve o tom, ako využiť európske zdroje na financovanie viacvrstvovej protidronovej ochrany. „Ide len o štartovný výstrel, bude sa o ňom ďalej debatovať a hľadať možnosti, aby aj EÚ mohla v rámci solidarity prispieť na takéto zariadenie,” uzavrel Kaliňák.


Zdroj: SITA.sk - Ide len o štartovný výstrel, hodnotí minister Kaliňák konferenciu o „múre proti dronom“ © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Drony Minister obrany SR Múr proti dronom Protidronová ochrana východné krídlo NATO
