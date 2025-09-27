|
Sobota 27.9.2025
Meniny má Cyprián
|Horoskopy
|Denník - Správy
27. septembra 2025
Ide len o štartovný výstrel, hodnotí minister Kaliňák konferenciu o „múre proti dronom"
Ministerstvo obrany spoločne s ostatnými štátmi Európskej únie (EÚ) a predstaviteľmi
27.9.2025 (SITA.sk) - Ministerstvo obrany spoločne s ostatnými štátmi Európskej únie (EÚ) a predstaviteľmi Európskej komisie rokovali prostredníctvom videokonferencii o možnostiach financovania protidronovej ochrany na východnom krídle NATO. Podľa ministra obrany Roberta Kaliňáka (Smer-SD) bola konferencia o „múre proti dronom" len štartovným výstrelom.
Každá krajina sa podľa Kaliňáka snaží nájsť najvhodnejšie riešenie protidronovej ochrany, pričom rokovanie s európskymi partnermi bolo práve o tom, ako využiť európske zdroje na financovanie viacvrstvovej protidronovej ochrany. „Ide len o štartovný výstrel, bude sa o ňom ďalej debatovať a hľadať možnosti, aby aj EÚ mohla v rámci solidarity prispieť na takéto zariadenie,” uzavrel Kaliňák.
Po tom, čo každý štát východného krídla NATO začal v zmysle uložených spôsobilostí budovať svoju protivzdušnú ochranu, aj Slovensko začalo hlavným dáždnikom v podobe šiestich batérií systému Barak MX. Využívanie takýchto veľkých systémov na lacné drony však nie je v pomere k vynaloženým prostriedkom efektívne.
