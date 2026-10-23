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23. októbra 2026
V areáli kaštieľa vo Voderadoch si pripomenú poľovnícke tradície šľachty, bude sa konať Hubertova jazda
Tagy: Poľovníctvo
Podujatie zároveň symbolicky uzavrie jazdeckú sezónu. Poľovnícke tradície rodu Zichyovcov pripomenie v sobotu 24. októbra Hubertova jazda v areáli kaštieľa vo Voderadoch v okrese Trnava. Návštevníci ...
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23.10.2026 (SITA.sk) - Podujatie zároveň symbolicky uzavrie jazdeckú sezónu.
Poľovnícke tradície rodu Zichyovcov pripomenie v sobotu 24. októbra Hubertova jazda v areáli kaštieľa vo Voderadoch v okrese Trnava. Návštevníci zažijú simulovaný hon na líšku, sokoliarstvo, ľudovú hudbu aj poľovnícke špeciality. Podujatie zároveň symbolicky uzavrie jazdeckú sezónu.
Program sa začne o 10:30 prípravou jazdcov a ich slávnostným nástupom. Nasledovať bude simulovaný hon na líšku v areáli a okolí kaštieľa, pri ktorom návštevníci spoznajú atmosféru tradičného jazdeckého podujatia. O 16:00 jazdu zavŕši halali, slávnostné ukončenie a vyhodnotenie.
„Sprievodný program priblíži ďalšiu historickú podobu lovu prostredníctvom ukážok preletov dravých vtákov a tradičného sokoliarstva. V tento deň v kaštieli zároveň navaria poľovnícky guláš, ponúknu ďalšie gastronomické špeciality ako aj živú ľudovú hudbu. Návštevníci sa môžu previezť po parku kočom alebo absolvovať komentovanú prehliadku kaštieľa," informovala Viera Nováková z Oblastnej organizácie cestovného ruchu Trnava Tourism.
Termíny prehliadok sú naplánované na 13:00, 14:00 a 15.00 h. Od 17:30 bude program pokračovať Hubertovou večerou v Oranžérii kaštieľa s tradičným posledným súdom Hubertovej jazdy, vyhodnotením honu na líšku a symbolickým uzatvorením jazdeckej sezóny.
V ten istý deň organizuje Oblastná organizácia cestovného ruchu Trnava Tourism aj komentovanú prehliadku Voderád, ktorá predstaví históriu kaštieľa, anglického parku a barokového kostola v súvislostiach života uhorskej šľachty. Stretnutie so sprievodcom je o 9:40 pred Kostolom sv. Ondreja.
Zdroj: SITA.sk - V areáli kaštieľa vo Voderadoch si pripomenú poľovnícke tradície šľachty, bude sa konať Hubertova jazda © SITA Všetky práva vyhradené.
Poľovnícke tradície rodu Zichyovcov pripomenie v sobotu 24. októbra Hubertova jazda v areáli kaštieľa vo Voderadoch v okrese Trnava. Návštevníci zažijú simulovaný hon na líšku, sokoliarstvo, ľudovú hudbu aj poľovnícke špeciality. Podujatie zároveň symbolicky uzavrie jazdeckú sezónu.
Program sa začne o 10:30 prípravou jazdcov a ich slávnostným nástupom. Nasledovať bude simulovaný hon na líšku v areáli a okolí kaštieľa, pri ktorom návštevníci spoznajú atmosféru tradičného jazdeckého podujatia. O 16:00 jazdu zavŕši halali, slávnostné ukončenie a vyhodnotenie.
„Sprievodný program priblíži ďalšiu historickú podobu lovu prostredníctvom ukážok preletov dravých vtákov a tradičného sokoliarstva. V tento deň v kaštieli zároveň navaria poľovnícky guláš, ponúknu ďalšie gastronomické špeciality ako aj živú ľudovú hudbu. Návštevníci sa môžu previezť po parku kočom alebo absolvovať komentovanú prehliadku kaštieľa," informovala Viera Nováková z Oblastnej organizácie cestovného ruchu Trnava Tourism.
Termíny prehliadok sú naplánované na 13:00, 14:00 a 15.00 h. Od 17:30 bude program pokračovať Hubertovou večerou v Oranžérii kaštieľa s tradičným posledným súdom Hubertovej jazdy, vyhodnotením honu na líšku a symbolickým uzatvorením jazdeckej sezóny.
V ten istý deň organizuje Oblastná organizácia cestovného ruchu Trnava Tourism aj komentovanú prehliadku Voderád, ktorá predstaví históriu kaštieľa, anglického parku a barokového kostola v súvislostiach života uhorskej šľachty. Stretnutie so sprievodcom je o 9:40 pred Kostolom sv. Ondreja.
Zdroj: SITA.sk - V areáli kaštieľa vo Voderadoch si pripomenú poľovnícke tradície šľachty, bude sa konať Hubertova jazda © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Poľovníctvo
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