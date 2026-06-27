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27. júna 2026
Slovensko sa pripravuje na extrémne teploty, rekord z Hurbanova môže po takmer 20 rokoch padnúť
Tagy: Extrémne horúčavy
SHMÚ nevylučuje viac dní nad 40 °C. Extrémne horúčavy podľa
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27.6.2026 (SITA.sk) - SHMÚ nevylučuje viac dní nad 40 °C.
Extrémne horúčavy podľa Slovenského hydrometeorologického ústavu (SHMÚ) vyvrcholia v týchto dňoch s teplotami, ktoré s najväčšou pravdepodobnosťou prekročia 40 stupňov Celzia. „Najteplejší by mal byť pondelok, kedy by sa maximum mohlo priblížiť aj ku hranici 41 °C. Je to bezprecedentná situácia na našom území v histórii moderných meraní teploty vzduchu, teda minimálne od roku 1871,“ konštatuje SHMÚ.
Prílev mimoriadne teplého, pôvodom tropického, vzduchu nad našu oblasť bude pokračovať počas víkendu, pričom vrcholiť by mal v pondelok, najneskôr v utorok. Stane sa tak pred studeným frontom, ktorý začne od západu postupovať do strednej Európy.
Maximálna denná teplota vzduchu bude na viacerých miestach prekračovať hodnotu 35 °C, pričom v najteplejších oblastiach sa priblíži a výnimočne zrejme aj prekročí hranicu 40 °C. Nie je pritom podľa meteorológov vylúčené, že teplotu vzduchu 40 °C namerajú v rámci južného Slovenska aj viac dní po sebe.
Doteraz platný júnový rekord, ktorý má hodnotu 38,8 °C v Somotore 30.6.2022, bude prekonaný takmer určite už v sobotu. „Absolútny rekord maximálnej dennej teploty vzduchu pre územie Slovenska s hodnotou 40,3 °C (v Hurbanove 20.7.2007) bude pravdepodobne tiež prekonaný,“ predpovedá SHMÚ, podľa ktorého sa ako najteplejší deň javí pondelok 29.6., kedy by mohla maximálna teplota vzduchu atakovať až 41 °C. „Maximum teploty vzduchu 40 °C a viac by mohlo byť namerané dokonca na niekoľkých staniciach,“ tvrdí SHMÚ.
Postupne stúpajú aj nočné teploty. Najteplejšie bolo na juhozápade, a to predovšetkým v oblasti hlavného mesta. Na bratislavskej Kolibe teplota vzduchu počas noci neklesla pod 26,3 °C. Ide o najvyššiu minimálnu dennú teplotu vzduchu na tejto stanici. Doteraz platný rekord mal hodnotu 24,8 °C zo 4.8.2017.
Zdroj: SITA.sk - Slovensko sa pripravuje na extrémne teploty, rekord z Hurbanova môže po takmer 20 rokoch padnúť © SITA Všetky práva vyhradené.
Extrémne horúčavy podľa Slovenského hydrometeorologického ústavu (SHMÚ) vyvrcholia v týchto dňoch s teplotami, ktoré s najväčšou pravdepodobnosťou prekročia 40 stupňov Celzia. „Najteplejší by mal byť pondelok, kedy by sa maximum mohlo priblížiť aj ku hranici 41 °C. Je to bezprecedentná situácia na našom území v histórii moderných meraní teploty vzduchu, teda minimálne od roku 1871,“ konštatuje SHMÚ.
Teploty môžu prekročiť 40 °C
Prílev mimoriadne teplého, pôvodom tropického, vzduchu nad našu oblasť bude pokračovať počas víkendu, pričom vrcholiť by mal v pondelok, najneskôr v utorok. Stane sa tak pred studeným frontom, ktorý začne od západu postupovať do strednej Európy.
Maximálna denná teplota vzduchu bude na viacerých miestach prekračovať hodnotu 35 °C, pričom v najteplejších oblastiach sa priblíži a výnimočne zrejme aj prekročí hranicu 40 °C. Nie je pritom podľa meteorológov vylúčené, že teplotu vzduchu 40 °C namerajú v rámci južného Slovenska aj viac dní po sebe.
Rekordy padajú aj počas nocí
Doteraz platný júnový rekord, ktorý má hodnotu 38,8 °C v Somotore 30.6.2022, bude prekonaný takmer určite už v sobotu. „Absolútny rekord maximálnej dennej teploty vzduchu pre územie Slovenska s hodnotou 40,3 °C (v Hurbanove 20.7.2007) bude pravdepodobne tiež prekonaný,“ predpovedá SHMÚ, podľa ktorého sa ako najteplejší deň javí pondelok 29.6., kedy by mohla maximálna teplota vzduchu atakovať až 41 °C. „Maximum teploty vzduchu 40 °C a viac by mohlo byť namerané dokonca na niekoľkých staniciach,“ tvrdí SHMÚ.
Postupne stúpajú aj nočné teploty. Najteplejšie bolo na juhozápade, a to predovšetkým v oblasti hlavného mesta. Na bratislavskej Kolibe teplota vzduchu počas noci neklesla pod 26,3 °C. Ide o najvyššiu minimálnu dennú teplotu vzduchu na tejto stanici. Doteraz platný rekord mal hodnotu 24,8 °C zo 4.8.2017.
Zdroj: SITA.sk - Slovensko sa pripravuje na extrémne teploty, rekord z Hurbanova môže po takmer 20 rokoch padnúť © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Extrémne horúčavy
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