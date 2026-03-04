|
Streda 4.3.2026
Meniny má Kazimír
04. marca 2026
Blanár telefonovál so šéfom ománskej diplomacie o návrate Slovákov z Ománu, je ich tam viac než 600
Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Juraj Blanár telefonoval so šéfom diplomacie Ománu Badr al-Búsajdím. Hlavnými témami rozhovoru boli aktuálna ...
4.3.2026 (SITA.sk) - Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Juraj Blanár telefonoval so šéfom diplomacie Ománu Badr al-Búsajdím. Hlavnými témami rozhovoru boli aktuálna bezpečnostná situácia na Blízkom východe, pokračovanie mierovej mediácie a repatriácie slovenských občanov.
„Minister zahraničných vecí Ománskeho sultanátu Badr al-Búsajdí ma dnes počas nášho telefonátu ubezpečil, že Omán je pripravený pokračovať v mediácii na Blízkom východe, ktorú doteraz sprostredkoval medzi Spojenými štátmi americkými a Iránom. Slovenská republika plne podporuje toto mierové úsilie, vyzývame na okamžitú deeskaláciu a návrat k diplomatickým rokovaniam,“ uviedol Blanár.
V súvislosti s bezpečnostnými incidentmi v regióne vyjadril šéf slovenskej diplomacie solidaritu ománskemu partnerovi. Ten ho zároveň informoval o momentálne stabilnej situácii v krajine.
Omán patrí medzi kľúčové tranzitné body pri evakuácii občanov SR z oblasti Blízkeho východu. Podľa ministra Slovensko v Ománe eviduje viac ako 600 občanov. Blanár poďakoval za spoluprácu pri udeľovaní povolení na prelety slovenských vládnych špeciálov a požiadal o urýchlené schválenie ďalších.
„Z ôsmich nasledujúcich evakuačných letov, ktoré vysielame na Blízky východ, poletí päť do ománskeho Maskatu,“ konkretizoval. Minister zároveň ocenil uistenie ománskej strany, že bude v spolupráci pokračovať a napriek tlaku z viacerých krajín urobí maximum pre podporu slovenských občanov, ktorých sa Slovensko snaží dostať z regiónu domov do bezpečia.
Zdroj: SITA.sk - Blanár telefonovál so šéfom ománskej diplomacie o návrate Slovákov z Ománu, je ich tam viac než 600 © SITA Všetky práva vyhradené.
