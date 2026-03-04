Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Streda 4.3.2026
 Meniny má Kazimír
 24hod.sk    Z domova

04. marca 2026

Blanár telefonovál so šéfom ománskej diplomacie o návrate Slovákov z Ománu, je ich tam viac než 600


Tagy: napätie na Blízkom východe Útok na Irán

Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Juraj Blanár telefonoval so šéfom diplomacie Ománu Badr al-Búsajdím. Hlavnými témami rozhovoru boli aktuálna ...



Zdieľať
6735f572ad3c9861031939 676x451 4.3.2026 (SITA.sk) - Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Juraj Blanár telefonoval so šéfom diplomacie Ománu Badr al-Búsajdím. Hlavnými témami rozhovoru boli aktuálna bezpečnostná situácia na Blízkom východe, pokračovanie mierovej mediácie a repatriácie slovenských občanov.


„Minister zahraničných vecí Ománskeho sultanátu Badr al-Búsajdí ma dnes počas nášho telefonátu ubezpečil, že Omán je pripravený pokračovať v mediácii na Blízkom východe, ktorú doteraz sprostredkoval medzi Spojenými štátmi americkými a Iránom. Slovenská republika plne podporuje toto mierové úsilie, vyzývame na okamžitú deeskaláciu a návrat k diplomatickým rokovaniam,“ uviedol Blanár.

V súvislosti s bezpečnostnými incidentmi v regióne vyjadril šéf slovenskej diplomacie solidaritu ománskemu partnerovi. Ten ho zároveň informoval o momentálne stabilnej situácii v krajine.

Omán patrí medzi kľúčové tranzitné body pri evakuácii občanov SR z oblasti Blízkeho východu. Podľa ministra Slovensko v Ománe eviduje viac ako 600 občanov. Blanár poďakoval za spoluprácu pri udeľovaní povolení na prelety slovenských vládnych špeciálov a požiadal o urýchlené schválenie ďalších.

„Z ôsmich nasledujúcich evakuačných letov, ktoré vysielame na Blízky východ, poletí päť do ománskeho Maskatu,“ konkretizoval. Minister zároveň ocenil uistenie ománskej strany, že bude v spolupráci pokračovať a napriek tlaku z viacerých krajín urobí maximum pre podporu slovenských občanov, ktorých sa Slovensko snaží dostať z regiónu domov do bezpečia.


Zdroj: SITA.sk - Blanár telefonovál so šéfom ománskej diplomacie o návrate Slovákov z Ománu, je ich tam viac než 600 © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: napätie na Blízkom východe Útok na Irán
Súvisiace články:


 Potopenie iránskej fregaty americkou ponorkou má najmenej 87 obetí (4. 3. 2026)
 Slovensko už z Blízkeho východu evakuovalo desiatky občanov. Kedy sú naplánované ďalšie repatriačné lety? – VIDEO (4. 3. 2026)
 Vývoj situácie v Iráne má rôzne scenáre, politológ hovorí o bezpečnostných aj ekonomických rizikách pre Európu (3. 3. 2026)
 Prví ľudia z Jordánska sú na ceste domov, privezie ich lietadlo Spartan. O pomoc požiadalo už vyše 5 000 Slovákov – FOTO (3. 3. 2026)
 O polnoci sa do Bratislavy vrátili prví cestujúci z Maskatu v Ománe (3. 3. 2026)
 Vláda chystá evakuáciu Slovákov z Blízkeho východu, prvé repatriačné lety sú už naplánované (2. 3. 2026)
 Irán 48 hodín po útoku. Režim na kolenách, ale svet je bližšie k vojne než k mieru? – FOTO (2. 3. 2026)
 Vojenskú základňu na Cypre zasiahol v noci dron (2. 3. 2026)
 Nové iránske útoky hlási Dubaj, Dauha, Manáma i Jeruzalem (2. 3. 2026)
 Irán potvrdil smrť najvyššieho vodcu ajatolláha Alího Chameneího (1. 3. 2026)



