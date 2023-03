Putin si zo zatykačov nič nerobí a Rusko podľa prokurátora ICC zaobchádza s unesenými deťmi ako s „vojnovou korisťou“

Deti nie sú majetok ani vojnová korisť

Zatykač na Putina

22.3.2023 (SITA.sk) - Prokurátor Medzinárodného trestného súdu (ICC) Karim Khan sa domnieva, že Rusko zaobchádza s deťmi ako s „vojnovou korisťou“. Referuje o tom spravodajský web CNN.Khan povedal, že podľa Rímskeho štatútu Ženevských dohovorov „civilistov nemôžu deportovať do cudzej krajiny“. „Musíte sa o ne postarať,“ povedal Khan o ukrajinských deťoch a dodal: „Ak nie sú v bezpečí, presťahujte ich do bezpečnej časti Ukrajiny. Ak to nie je možné, tak do neutrálnej tretej krajiny. A zdá sa, že nejde len o deportáciu do Ruskej federácie, ale (deti) prichádzajú do kontaktu s cudzími ľuďmi, ktorí sa zrazu stali ich adoptívnymi rodičmi. Deti nie sú majetok ani vojnová korisť.“Ukrajinská vláda uviedla, že od začiatku vojny do Ruska odvliekli 16 221 detí. Správa vyšetrovacej komisie OSN o Ukrajine z minulého týždňa uviedla, že existujú dôkazy o nezákonnom prevoze stoviek ukrajinských detí do Ruska.ICC minulý piatok vydal zatykač na ruského prezidenta Vladimira Putina za jeho rolu pri únosoch detí do Ruska počas vojny na Ukrajine.Súd vo vyhlásení uviedol, že Putin „je údajne zodpovedný za vojnový zločin nezákonnej deportácie obyvateľstva (detí) a nezákonného presunu obyvateľstva (detí) z okupovaných oblastí Ukrajiny do Ruskej federácie“.Súd tiež v tejto súvislosti vydal zatykač na komisárku pre práva detí pri úrade ruského prezidenta Mariu Ľvovú-Belovú. Prokurátor ICC povedal, že sa nezdá, že by Rusko popieralo obvinenia proti nemu, a vydané zatykače skôr považuje za „čestné vyznamenanie“.