 Piatok 1.5.2026
 Dnes je Sviatok práce
01. mája 2026

Slovensko si pripomína 22. výročie vstupu do EÚ, Blanár vyzdvihuje výhody členstva


Tagy: 22. výročie vstupu SR do Európskej únie Eurofondy Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR

Blanár pripomenul aj prijatie eura v roku 2009, ktoré podľa jeho slov prinieslo stabilitu a zvýšilo atraktivitu SR pre zahraničné investície. Dnes je to 22 rokov čo Slovensko vstúpilo do



titulka blanar 676x451 1.5.2026 (SITA.sk) - Blanár pripomenul aj prijatie eura v roku 2009, ktoré podľa jeho slov prinieslo stabilitu a zvýšilo atraktivitu SR pre zahraničné investície.


Dnes je to 22 rokov čo Slovensko vstúpilo do Európskej únie (EÚ). Šéf slovenskej diplomacie Juraj Blanár (Smer-SD) je názoru, že je dnes potrebné opätovne nadviazať na jej kľúčové piliere, ktorými sú stabilita, mier, spolupráca a prosperita.

Európska únia nie je niečo vzdialené – sme to my a priamo sa nás dotýka, preto k rozhodnutiam musíme pristupovať racionálne a spoločne. Práve spolupráca nám umožňuje prispievať k stabilite, mieru a prosperite celého kontinentu,“ vyhlásil Blanár.

Rozvoj Európy


Minister pripomína, že členstvo v EÚ prinieslo Slovensku nové ekonomické príležitosti, možnosť spolurozhodovať o smerovaní Európy či podieľať sa na riešení globálnych výziev. Súčasný geopolitický vývoj je však podľa Blanára silným apelom na to, aby sa EÚ vrátila k svojim základom a posilnila svoju pozíciu vo svete.

Minister pokladá za nevyhnutné, aby prioritami zahraničnej politiky boli otázky poklesu konkurencieschopnosti, energetickej bezpečnosti a nadväzovanie kontaktov s partermi zo vzdialenejších a rozvíjajúcich sa regiónov. Blanár súčasne zdôraznil, že ambíciou SR je byť aj naďalej aktívnym partnerom, ktorý prispieva k odolnejšej Európe, no súčasne suverénne obhajovať národnoštátne záujmy Slovenska.

Ako členský štát EÚ sme nestratili suverenitu a právo poukazovať na veci, ktoré sa nemusia vždy vyvíjať správnym smerom. A to je predsa základným pilierom demokracie, aby sme ako rovnocenní partneri za spoločným stolom viedli dialóg, vzájomne sa rešpektovali a počúvali,“ povedal Blanár. Doplnil, že SR sa podieľa na formovaní politík cez zastúpenia v kľúčových európskych inštitúciách, pričom dôležitým míľnikom bolo aj historicky prvé predsedníctvo Slovenska v Rade EÚ v roku 2016. Ďalšie predsedníctvo čaká SR v prvej polovici roka 2030.

Výhody členstva


Za viac ako dve desaťročia sa EÚ stala kľúčovým motorom ekonomického rastu Slovenska. Účasť na jednotnom trhu dlhodobo zvyšuje slovenské HDP o viac ako 15 percent a takmer 80 percent slovenského exportu smeruje práve do členských štátov Únie,” vyzdvihol Blanár a priblížil, že Slovensko od svojho vstupu do EÚ získalo z európskeho rozpočtu viac ako 36 miliárd eur. S prostriedkami Plánu obnovy môže ísť o ďalších viac ako šesť miliárd eur investovaných do regiónov, školstva, infraštruktúry a inovácií.

Výhody členstva sa zároveň premietajú do každodenného života občanov. Vďaka vstupu do Schengenského priestoru v roku 2007 môžu Slováci cestovať bez hraničných kontrol,“ podotkol minister s tým, že voľný pohyb priniesol aj možnosť pracovať a študovať v zahraničí a tiež program Erasmus+, ktorý podporuje mobilitu vedcov a študentov. Blanár pripomenul aj prijatie eura v roku 2009, ktoré podľa jeho slov prinieslo stabilitu, odstránilo kurzové riziká a zvýšilo atraktivitu SR pre zahraničné investície.


Zdroj: SITA.sk - Slovensko si pripomína 22. výročie vstupu do EÚ, Blanár vyzdvihuje výhody členstva © SITA Všetky práva vyhradené.

Vyjde zo svojej luxusnej vily a šaškuje pred kamerami, opozícia kritizuje Ficovu nočnú prácu v pekárni – VIDEO

