Piatok 1.5.2026
Dnes je Sviatok práce
01. mája 2026
Slovensko si pripomína 22. výročie vstupu do EÚ, Blanár vyzdvihuje výhody členstva
Dnes je to 22 rokov čo Slovensko vstúpilo do Európskej únie (EÚ). Šéf slovenskej diplomacie Juraj Blanár (Smer-SD) je názoru, že je dnes potrebné opätovne nadviazať na jej kľúčové piliere, ktorými sú stabilita, mier, spolupráca a prosperita.
„Európska únia nie je niečo vzdialené – sme to my a priamo sa nás dotýka, preto k rozhodnutiam musíme pristupovať racionálne a spoločne. Práve spolupráca nám umožňuje prispievať k stabilite, mieru a prosperite celého kontinentu,“ vyhlásil Blanár.
Minister pripomína, že členstvo v EÚ prinieslo Slovensku nové ekonomické príležitosti, možnosť spolurozhodovať o smerovaní Európy či podieľať sa na riešení globálnych výziev. Súčasný geopolitický vývoj je však podľa Blanára silným apelom na to, aby sa EÚ vrátila k svojim základom a posilnila svoju pozíciu vo svete.
Minister pokladá za nevyhnutné, aby prioritami zahraničnej politiky boli otázky poklesu konkurencieschopnosti, energetickej bezpečnosti a nadväzovanie kontaktov s partermi zo vzdialenejších a rozvíjajúcich sa regiónov. Blanár súčasne zdôraznil, že ambíciou SR je byť aj naďalej aktívnym partnerom, ktorý prispieva k odolnejšej Európe, no súčasne suverénne obhajovať národnoštátne záujmy Slovenska.
„Ako členský štát EÚ sme nestratili suverenitu a právo poukazovať na veci, ktoré sa nemusia vždy vyvíjať správnym smerom. A to je predsa základným pilierom demokracie, aby sme ako rovnocenní partneri za spoločným stolom viedli dialóg, vzájomne sa rešpektovali a počúvali,“ povedal Blanár. Doplnil, že SR sa podieľa na formovaní politík cez zastúpenia v kľúčových európskych inštitúciách, pričom dôležitým míľnikom bolo aj historicky prvé predsedníctvo Slovenska v Rade EÚ v roku 2016. Ďalšie predsedníctvo čaká SR v prvej polovici roka 2030.
„Za viac ako dve desaťročia sa EÚ stala kľúčovým motorom ekonomického rastu Slovenska. Účasť na jednotnom trhu dlhodobo zvyšuje slovenské HDP o viac ako 15 percent a takmer 80 percent slovenského exportu smeruje práve do členských štátov Únie,” vyzdvihol Blanár a priblížil, že Slovensko od svojho vstupu do EÚ získalo z európskeho rozpočtu viac ako 36 miliárd eur. S prostriedkami Plánu obnovy môže ísť o ďalších viac ako šesť miliárd eur investovaných do regiónov, školstva, infraštruktúry a inovácií.
„Výhody členstva sa zároveň premietajú do každodenného života občanov. Vďaka vstupu do Schengenského priestoru v roku 2007 môžu Slováci cestovať bez hraničných kontrol,“ podotkol minister s tým, že voľný pohyb priniesol aj možnosť pracovať a študovať v zahraničí a tiež program Erasmus+, ktorý podporuje mobilitu vedcov a študentov. Blanár pripomenul aj prijatie eura v roku 2009, ktoré podľa jeho slov prinieslo stabilitu, odstránilo kurzové riziká a zvýšilo atraktivitu SR pre zahraničné investície.
Zdroj: SITA.sk - Slovensko si pripomína 22. výročie vstupu do EÚ, Blanár vyzdvihuje výhody členstva © SITA Všetky práva vyhradené.
Rozvoj Európy
Výhody členstva
