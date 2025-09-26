Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

Značka kvality oslávila na Agrokomplexe 2025 dve desaťročia podpory domácich potravín


Tagy: Agrokomplex Domáce potraviny PR Značka kvality

Výstavisko Agrokomplex patrilo vo štvrtok, 4. septembra, slávnostnému podujatiu venovanému Značke kvality, národnému programu podpory poľnohospodárskych produktov a potravín. Galavečer bol oslavou tých, ktorí ...



Zdieľať
26.9.2025 (SITA.sk) - Výstavisko Agrokomplex patrilo vo štvrtok, 4. septembra, slávnostnému podujatiu venovanému Značke kvality, národnému programu podpory poľnohospodárskych produktov a potravín. Galavečer bol oslavou tých, ktorí svojou každodennou prácou dokazujú, že poctivá slovenská výroba má budúcnosť.


"Slovenské potraviny majú obrovský potenciál, no ten musíme vedieť ochrániť a rozvíjať. Značka kvality je v tomto smere neprehliadnuteľným nástrojom, hovorí jazykom dôvery, poctivosti a domáceho pôvodu. Ak chceme posilniť potravinovú sebestačnosť, musíme podporovať tých, ktorí kvalitu nielen deklarujú, ale ju dlhodobo aj doručujú," vyhlásil minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Richard Takáč počas slávnostného večera.

Za dlhoročnú podporu národného programu boli ocenené štyri spoločnosti, ktoré sú držiteľmi Značky kvality už dve desaťročia: Novogal a.s., MRAZIARNE a.s. Sládkovičovo, Syráreň Havran a.s. a MILSY a.s. Osobitné poďakovanie počas galavečera patrilo aj piatim osobnostiam, ktoré svojou odbornou a verejnou činnosťou prispeli k rozvoju potravinárskeho sektora.

Dekréty si počas večera prevzali aj noví držitelia certifikátu Značka kvality. Medzi ocenenými boli producenti vín, pív, mäsových výrobkov, pekárenských produktov, knedlí, rybích špecialít, bezgluténových zmesí, extrudovaných výrobkov, destilátov a syrov. Ide o spoločnosti SCARABO, TAJNA, KARPATSKÁ PERLA, VIŇA VINICOLA SK, Topoľčianske pekárne a cukrárne, ARIKA, HRF Holíč, Plzeňský Prazdroj Slovensko, Heineken Slovensko, František Lukáčik – Mäso, údeniny, potraviny, AGROTRADE GROUP, LAKLA, PRETO Ryba, Mlyn Trenčan, PENAM SLOVAKIA a Tauris.

"Ocenení sú ľudia a firmy, ktoré svojou vytrvalosťou, kvalitou a hodnotami ukazujú, že slovenská potravina má na trhu svoje pevné miesto. Ich práca je príkladom, že tradícia a inovácia môžu ísť ruka v ruke, pre zdravie ľudí a budúcnosť slovenského potravinárstva," doplnil minister Takáč.

Značka kvality je oficiálnym nástrojom štátu na podporu slovenských potravín. Jej cieľom je zviditeľňovať poctivé výrobky domáceho pôvodu a zjednodušiť výber spotrebiteľom. Zároveň je prejavom dôvery v slovenské poľnohospodárstvo a potravinárstvo, ktoré čelí množstvu výziev, ale má aj obrovský potenciál. Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR bude v tejto podpore pokračovať aj naďalej.

Tagy: Agrokomplex Domáce potraviny PR Značka kvality
