Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Streda 4.3.2026
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Kazimír
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

V spálni

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.

 Mobilná verzia




 24hod.sk    Z domova

04. marca 2026

Tragédia v Komárne si vyžiadala ďalší život, zranený muž po páde prístrešku Klientskeho centra zomrel v nemocnici


Tagy: Klientské centrum Komárno Tragédia

Minulotýždňový pád prístrešku Klientskeho centra v Komárne má druhú obeť. Ako informoval



Zdieľať
4.3.2026 (SITA.sk) - Minulotýždňový pád prístrešku Klientskeho centra v Komárne má druhú obeť. Ako informoval Denník N, muž, ktorého previezli v kritickom stave do nemocnice v Nových Zámkoch zomrel.


Pri páde prístrešku Klientskeho centra v Komárne v stredu 25. februára pôvodne zahynul jeden muž, jedna ťažko zranená osoba bola transportovaná vrtuľníkom do nemocnice a jedna osoba sa zranila ľahko. Všetky tri osoby boli klientmi centra, nie jeho zamestnancami. Polícia v tejto súvislosti začala trestné stíhanie pre trestný čin všeobecného ohrozenia.


Zdroj: SITA.sk - Tragédia v Komárne si vyžiadala ďalší život, zranený muž po páde prístrešku Klientskeho centra zomrel v nemocnici © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Klientské centrum Komárno Tragédia
   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
Štát preplatí samosprávam takmer 1,7 milióna eur, ktoré minuli na riešenie mimoriadnych situácií
<< predchádzajúci článok
Slovensko starne. Udržiavanie produktivity a ekonomického zdravia si vyžaduje vedomé zmeny a inovácie

©2005-2026 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 