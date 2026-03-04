|
04. marca 2026
Tragédia v Komárne si vyžiadala ďalší život, zranený muž po páde prístrešku Klientskeho centra zomrel v nemocnici
4.3.2026 (SITA.sk) - Minulotýždňový pád prístrešku Klientskeho centra v Komárne má druhú obeť. Ako informoval Denník N, muž, ktorého previezli v kritickom stave do nemocnice v Nových Zámkoch zomrel.
Pri páde prístrešku Klientskeho centra v Komárne v stredu 25. februára pôvodne zahynul jeden muž, jedna ťažko zranená osoba bola transportovaná vrtuľníkom do nemocnice a jedna osoba sa zranila ľahko. Všetky tri osoby boli klientmi centra, nie jeho zamestnancami. Polícia v tejto súvislosti začala trestné stíhanie pre trestný čin všeobecného ohrozenia.
