Štáty Európskej únie sa zhodli na sankciách voči Rusku, schválený balík má agresora veľmi bolieť

22.2.2022 (Webnoviny.sk) - Európska únia sa v utorok jednomyseľne dohodla na počiatočných sankciách zameraných na ruských predstaviteľov pre ich kroky na Ukrajine. Potvrdil to francúzsky minister zahraničných vecí Jean-Yves Le Drian.Šéf európskej diplomacie Josep Borrell poznamenal, že schválený balík opatrení „Rusku ublíži a bude ho veľmi bolieť“.Sankcie sa podľa neho dotknú členov dolnej komory ruského parlamentu a ďalších osôb zapojených do schvaľovania nasadenia ruských jednotiek do separatistami ovládaných regiónov na východe Ukrajiny. Balík tiež obmedzí prístup Ruska na finančné trhy EÚ.