Talent či kvalita niekedy nestačia, ŠK Slovan Bratislava ukončil spoluprácu s kontroverzným luxemburským útočníkom

Talent či kvalita nestačia

Korektné ukončenie pôsobenia

3.5.2024 (SITA.sk) - Slovenský futbalový klub ŠK Slovan Bratislava predčasne ukončil spoluprácu s luxemburským útočníkom Gersonom Rodriguesom . „Belasí" o tom informovali v piatok na svojom oficiálnom klubovom webe. Dvadsaťosemročný rodák z portugalského mesta Almada prišiel do Bratislavy pred začiatkom jarnej časti na ročné hosťovanie s opciou.„S Gersonom Rodriguesom sme sfinalizovali dohodu o rozviazaní zmluvy. Mrzí ma, že to takto dopadlo. Je to nesporne kvalitný futbalista. Talent či kvalita však nestačia, ak chýbajú ďalšie vlastnosti, ktoré sú kľúčové v profesionálnom futbale - disciplína, profesionalizmus, životospráva. Žiaden hráč nikdy nie je viac než tím a klub,“ povedal generálny riaditeľ Slovana Ivan Kmotrík mladší O budúcnosti kontroverzného zakončovateľa v tábore slovenského majstra sa diskutovalo už od marcového asociačného termínu, z ktorého sa reprezentant Luxemburska nevrátil načas.„Hľadali sme možnosti, ako sa korektne dohodnúť na predčasnom ukončení Gersonovho pôsobenia, čo sa nám aj podarilo. Gerson bol u nás na hosťovaní, nie na trvalý transfer, preto sme to mohli vyriešiť tak, aby tým klub netrpel,“ doplnil Kmotrík mladší.Rodrigues v belasom drese absolvoval osem súťažných duelov, v ktorých si na konto pripísal päť presných zásahov. Naposledy zasiahol do hry v marcovom pohárovom zápase proti Podbrezovej, v ktorom zároveň videl červenú kartu.