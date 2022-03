Slovensko vraj poskytne Ukrajine protivzdušné systémy S-300, Nemci a Holanďania nám donesú Patrioty

aktualizované 16. marca 20:53



Slovensko predbežne súhlasilo s poskytnutím protivzdušných systémov S-300 Ukrajine, aby sa mohla brániť proti ruským náletom.

Informuje o tom spravodajská televízia CNN, ktorá sa odvoláva na tri nemenované zdroje oboznámené s problematikou.

Obranné kapacity Slovenska

USA a NATO však podľa nej stále riešia, ako doplniť obranné kapacity Slovenska a presun ešte nie je zabezpečený. Dva zdroje uviedli, že Slovensko chce záruky okamžitého nahradenia poskytnutých systémov.

Nemci a Holanďania privezú Patrioty

16.3.2022 (Webnoviny.sk) -Slovensko je jednou z troch krajín v NATO, ktoré majú zmienené systémy, a ak by ich poskytlo, pravdepodobne by získalo americké raketové systémy Patriot , uvádzajú ďalšie dva zdroje.Patrioty už na Slovensko privezú nemeckí a holandskí vojaci, ktorí prídu v rámci posilnenia východného krídla aliancie. Integrácia nového, komplexného systému protivzdušnej obrany do existujúcej vojenskej architektúry krajiny, ako aj príslušný výcvik jej síl, však môže chvíľu trvať, upozornil jeden zo zdrojov CNN.CNN už skôr informovala, že americké ministerstvo zahraničia identifikuje krajiny, ktoré v súčasnosti majú systémy S-300 a pracuje na tom, ako by ich mohli presunúť na Ukrajinu. Rezort aj slovenské veľvyslanectvo vo Washingtone odmietli situáciu komentovať. Slovensko vo štvrtok navštívi americký minister obrany Lloyd Austin Hovorkyňa ministerstva obrany Martina Kovaľ Kakaščíková pre agentúru SITA uviedla, že postoj rezortu sa v tejto veci nezmenil a bez adekvátnej náhrady nie je možné zbavovať sa systému, ktorý momentálne chráni vzdušný priestor Slovenskej republiky.