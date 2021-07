Slovensku hrozí ďalší odliv mozgov, zrušenie odvodových stropov bude trestom za úspech

Časť zamestnancov prejde na živnosť

Bývalá vláda sa zaviazala odvody znížiť

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

29.7.2021 (Webnoviny.sk) - Zrušenie stropov na platenie sociálnych odvodov bude trestom za úspech pre tých, ktorí na sebe celý život tvrdo pracovali a vzdelávali sa. V reakcii na návrh zrušiť maximálny vymeriavací základ na platenie poistného na sociálne poistenie to pre agentúru SITA uviedol tajomník Republikovej únie zamestnávateľov (RÚZ) Vyššie zaťaženie sa podľa neho dotkne vysoko kvalifikovaných odborníkov, či iných fundovaných pracovníkov na vysokých pracovných pozíciách. „Zvyšovanie či úplné zrušenie stropov bolo historicky verejnosti prezentované ako spôsob ako zrovnoprávniť bohatších s chudobnejšími, špekulantov či osôb s vysokými príjmami pochybného pôvodu sa však takéto opatrenie nedotkne," upozornil Hošták.Slovensko podľa neho dlhodobo patrí medzi krajiny s najvyšším daňovo-odvodovým zaťažením, čo samotný minister práce Milan Krajniak pred časom označil za jeden z najväčších problémov na Slovensku. Aktuálny maximálny vymeriavací základ na platenie odvodov do Sociálnej poisťovne tvorí 7-násobok priemernej mzdy na Slovensku, čo v tomto roku predstavuje 7 644 eur.„Ďalšie zvyšovanie týchto nákladov len prispeje k ďalšiemu odlevu kvalitných a špičkových slovenských mozgov do zahraničia," tvrdí predstaviteľ RÚZ.Ďalším vedľajším nezamýšľaným dôsledkom je podľa Hoštáka aj to, že časť dotknutých zamestnancov po zrušení stropov na platenie sociálnych odvodov prejde z trvalého pracovného pomeru na iné formy pracovného úväzku, napríklad živnosť či jednoosobovú spoločnosť s ručením obmedzeným.„Ešte rok dozadu sa súčasná vláda zaviazala vytvoriť predpoklady pre zastavenie rastu daňovo-odvodového zaťaženia a dokonca tvrdila, že jej cieľom je ho znižovať - z 34,6 percenta na 28,6 percenta," dodal tajomník RÚZ.Maximálny vymeriavací základ na platenie poistného na sociálne poistenie sa má zrušiť. Podľa štátneho tajomníka ministerstva práce a sociálnych vecí Borisa Ažaltoviča sa to negatívne dotkne menej ako 50-tisíc ľudí zarábajúcich viac ako 7-násobok priemernej mzdy na Slovensku.Tento krok chce rezort práce kompenzovať tým, že sa zvýši maximálny vymeriavací základ na výpočet nemocenských dávok a dávok v nezamestnanosti zo súčasného 2-násobku na 2,5-násobok priemernej mzdy na Slovensku. Zrušenie stropov na platenie sociálnych odvodov je súčasťou návrhu novely zákona o sociálnom poistení, ktorý rezort práce predkladá do pripomienkového konania.