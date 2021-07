Slovenský startup vďaka unikátnemu NFT projektu IOI umožňuje hráčom z celého sveta obchodovať novou formou na blockchaine

Jednoduchšia orientácia na trhu

Ako to celé funguje?

29.7.2021 (Webnoviny.sk) - Slovenská spoločnosť IOI Corporation, pôsobiaca v oblasti blockchainu a gamingu, so svojím projektom žne úspechy po celom svete. Projekt Trade race manager edukuje verejnosť o tradingu mien zaujímavou, akčnou a hernou formou a zároveň odmeňuje hráčov za ich čas strávený na platforme. Už o niekoľko dní majú užívatelia Trade race manageru šancu vyhrať ceny, nad ktorými sa zatají dych.Spoločnosť IOI Corporation vedie mladý, úspešný a cieľavedomý podnikateľ Rastislav Bakala. Bývalý profesionálny futbalista k finančnému sektoru pričuchol práve počas svojej športovej kariéry.„Svoju kariéru som v minulosti videl v športe. Vážne zranenie ohrozilo moje športové pôsobenie a musel som prehodnotiť cestu a spôsob, akým sa ďalej vydať. Ako športovec som sa stretol s rôznymi poisťovacími agentami a ľuďmi, ktorí sa zaoberajú najmä poistkami pri zraneniach športovcov,“ spomína CEO spoločnosti IOI Corporation. Zranenie podnikateľovi naštartovalo získavanie informácií o finančnom sektore.Jeho nová kariéra smerovala k bankovníctvu a pôsobeniu v OTP banke, neskôr v ČSOB banke, kde sa zaoberal firemnými korporátnymi úvermi, na starosti mal aj bonitných klientov. V priebehu 11 rokov R. Bakala rozširoval svoj prehľad o finančnom sektore, ktorý v ňom vyvolával záujem posúvať sa ďalej a ďalej...V roku 2016 Rasťo Bakala prvýkrát otvoril dvere do sveta kryptomien. Prvé neúspechy šikovného podnikateľa neodradili.„Nevzdal som sa, krypto-trading aj trading samotný, je komplikovaný a orientovať sa v ňom nie je jednoduché. Aj na tom čiastočne stroskotal môj prvý projekt. Počas spomínaného prvého projektu som prišiel ku globálnej myšlienke, ako vnímanie a zobrazovanie obchodovania s kryptomenou výrazne zjednodušiť prostredníctvom gejmifikovania tradingu,“ vysvetľuje Bakala.Medzinárodná spoločnosť s koreňmi, hlavou operácie a tímom špecialistov na Slovensku tak už druhým rokom pôsobí v oblasti blockchainu a gamingu.Z malej firmy, ktorá sa budovala doma, u riaditeľa spoločnosti, aktuálne vzniká malý korporát a to vďaka tvrdej práci, kvalitným odborníkom a pracovníkom, ktorí už v začiatkoch vložili dôveru do projektu, no najmä vďaka unikátnej idei vytvárania hier, ktorá ponúka možnosti, ako si zaujímavou cestou zarobiť niečím, čo človeka nielen vzdeláva, ale aj baví – hraním hry, resp. pretekaním.Trade race manager v aktuálnej verzii funguje 6 mesiacov. „Terajšej verzii projektu predchádzala platforma IOI game, ktorá slúžila ako “proof of concept“ počas 12 mesiacov,“ hovorí šéf IOI Corporation.A ako to celé funguje? „V Trade race manager užívateľ hrá s NFT autíčkami tak, že im natankuje palivo, ktoré pozostáva z troch kryptomien jeho výberu a následne sa zúčastňuje závodu, kde výkon kryptomien z LIVE burzy určuje jeho pozíciu medzi ostatnými pretekármi. Pretekár, ktorý svoje investície v kryptomenách v daný závod najviac zhodnotí (ROI), vyhrá závod a tak aj IOI Token, čo je vlastná kryptomena, ktorá je obchodovateľná na centralizovaných burzách,“ približuje hlava projektu princíp fungovania hry.Čaru Trade race managera podľahlo už vyše 50 000 užívateľov a toto číslo obrovským tempom rastie zo dňa na deň. Všetci účastníci závodov však majú v priebehu augusta šancu vyhrať i auto snov alebo závratnú výšku IOI Tokenov a ďalšie zaujímavé ceny.Súťaž prebieha od 1.8 až do 31.8.2021. Cieľom účastníkov je v turnajoch na našej platforme nazbierať čo najviac bodov. Tie užívatelia získavajú pripojením sa do turnaja, ktorý bude prebiehať každý deň, so svojím NFT autíčkom a skončením v tabuľke na prvých desiatich pozíciách,“ vysvetľuje R. Bakala, ako sa do súťaže zapojiť.„Ceny sme pre súťažiacich pripravili, myslím si, naozaj atraktívne. Absolútny víťaz získa auto Tesla model S alebo 40.000 USD v IOI Tokenoch. Hráč, ktorý obsadí druhú priečku si z hry odnesie Macbook Pro a pre výhercu tretej priečky máme pripravený telefón Iphone 12 Pro max,“ dodáva informácie k cenám, ktoré si najlepší pretekári zo súťaže odnesú.