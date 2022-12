Od nového roka budú môcť zamestnávatelia uzatvárať so zamestnancami dohodu o pracovnej činnosti na výkon sezónnej práce

sezónnej

18.12.2022 (Webnoviny.sk) - Od 1. januára budúceho roka sa do praxe zavádza nová dohoda o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru, a to dohoda o pracovnej činnosti na výkonpráce.Zamestnanec, ktorý uzatvorí takúto dohodu, bude v Sociálnej poisťovni poistený súčasne na tri druhy poistenia - nemocensky, dôchodkovo a v nezamestnanosti.Tieto poistenia mu vzniknú bez ohľadu na to, či mu dohoda bude zakladať právo na pravidelný alebo nepravidelný príjem. Do Sociálnej poisťovne dohodára prihlási jeho zamestnávateľ. V tlačovej správe o tom informovala Sociálna poisťovňa.Od nového roka sa tiež zavádza nová odpočítateľná položka pripráci v sume minimálneho vymeriavacieho základu, ktorý bude v roku 2023 vo výške 605,50 eura.Vymeriavací základ zamestnanca a zamestnávateľa na starobné poistenie a poistenie v nezamestnanosti sa bude automaticky znižovať o sumu tejto odpočítateľnej položky, teda v budúcom roku o čiastku 605,50 eura.Vymeriavací základ na platenie poistného na nemocenské poistenie a na invalidné poistenie zamestnanca sa o odpočítateľnú položku znižovať nebude.