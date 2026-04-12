Nedeľa 12.4.2026
Meniny má Estera
12. apríla 2026
Slovenskú poštu navštevuje každý rok čoraz menej ľudí, podávanie listov a poštových poukazov výrazne pokleslo
Aj vlani výrazne pokleslo podávanie listov a poštových poukazov, Slovenská pošta reaguje na digitalizáciu presunom kapacít a zdrojov. Ako Slovenská pošta priblížila, ...
12.4.2026 (SITA.sk) - Aj vlani výrazne pokleslo podávanie listov a poštových poukazov, Slovenská pošta reaguje na digitalizáciu presunom kapacít a zdrojov. Ako Slovenská pošta priblížila, jej pobočky navštevuje každý rok čoraz menej ľudí a záujem o služby, ktoré dlhodobo prinášali najväčšie príjmy, sa medziročne znižuje v miliónoch kusov. Na digitalizáciu teda reaguje presúvaním kapacít aj zdrojov tam, kde ich zákazníci v súčasnosti skutočne využívajú.
"Tichá transformácia poštového trhu znamená pre Slovenskú poštu opatrenia na zachovanie ekonomickej udržateľnosti a dostupnosti poštových služieb,” uviedla pošta. Doplnila, že ani Slovensko neobišiel celosvetový trend a ľudia húfne upúšťajú od listov a prechádzajú na digitál.
"Podaj listov a poštových poukazov – služieb, ktoré dlhodobo tvoria kľúčový zdroj príjmov pošty – zaznamenal výrazný úbytok aj v roku 2025, čo sa, prirodzene, premietlo aj do výsledku hospodárenia. Počet listov medziročne klesol o vyše 11 miliónov. V prepočte na počet obyvateľov Slovenska (5 413 191 k 30. septembru 2025, zdroj: Štatistický úrad SR) poslal každý z nás minulý rok 15 zásielok. Priemerne tak jeden Slovák dostal list približne každých 25 dní,” priblížila Slovenská pošta.
Doplnila, že od roku 2010 eviduje úbytok listov o bezmála 72 percent. Potvrdzuje sa tak dlhodobý a nezvratný vývoj súvisiaci najmä s digitalizáciou komunikácie, elektronickými faktúrami či online službami verejnej správy. Klesajúci trend registruje aj v prípade poštových poukazov. Digitalizácia bankového segmentu viedla k zníženiu ich objemu od roku 2010 o viac než 85 percent. Vlani predstavoval medziročný úbytok milión kusov.
"Na poštu chodíme najčastejšie preto, aby sme si vyzdvihli doporučený list a balíky, druhou najvyužívanejšou službou je podaj listových a balíkových zásielok,” informuje Slovenská pošta s tým, že tretia priečka patrí príjmu poštového poukazu na účet, teda spracovaniu platby v prospech bankového účtu adresáta.
Minulý rok pošta zaznamenala aj mierny rast v balíkovom segmente, v priemere dostal každý obyvateľ Slovenska tri balíky. Až 82 percent z nich doručili kuriéri Slovenskej pošty, pričom najviac balíkov bolo už tradične prepravených v predvianočnom období, teda v októbri, novembri a decembri.
"Silným mesiacom bol aj január, keď zákazníci nakupovali tovar v povianočných výpredajoch, resp. vracali tovar, ktorý im z rôznych dôvodov nevyhovoval,” uvádza Slovenská pošta. Doplnila, že rastie obľuba aj BalíkoBOXov, ktorých sieť sa v roku 2025 rozrástla o 375 partnerských AlzaBoxov. I to prispelo k medziročnému nárastu využívania samoobslužných zariadení Slovenskej pošty približne o 150 percent.
"Súčasťou portfólia služieb Slovenskej pošty sú aj elektronické služby štátu, ktoré už dnes poskytuje každá kamenná pobočka - napríklad výpis z listu vlastníctva, výpis z registra trestov či výpis z Obchodného registra SR. Tieto služby využil v priemere každý 7. klient. Aspoň raz si eKolok na úhradu správnych a súdnych poplatkov na pošte kúpil jeden zo 14 zákazníkov,” približuje Slovenská pošta.
Doplnila, že jej pobočky sú často jediným miestom, kde si obyvatelia obcí môžu kúpiť aj iný sortiment, ktorý žiadna iná predajňa v obci neponúka, ako sú kancelárske potreby, drogéria, hračky či knihy. "Každý Slovák si na pošte v priemere trikrát kúpil niektorý z ponúkaných tovarov, čo potvrdzuje, že poštové prevádzky fungujú ako praktické a užitočné kontaktné miesto pre zabezpečenie viacerých potrieb,” dodáva.
V minulom roku navštívilo pobočky Slovenskej pošty 53 miliónov zákazníkov, v priemere ich bolo 146-tisíc denne. Medziročne ale počet klientov pôšt poklesol o 2 milióny. Dohromady im bolo poskytnutých 182,5 milióna služieb, pri jednej návšteve pošty teda klient vybavil v priemere tri služby.
"Najrušnejšie bolo na poštách tradične v predpoludňajších hodinách a popoludní. Najviac zákazníkov prichádzalo medzi 9:00 a 10:00 (6,7 milióna zákazníkov) a medzi 14:00 a 15:00 (6,6 milióna zákazníkov), keď si ľudia vybavujú služby na ceste zo škôl či z práce,” uviedla Slovenská pošta.
Minulý rok podľa pošty potvrdil, že poštový trh sa dynamicky mení, a hoci pošta ostáva prirodzenou súčasťou života spoločnosti a všetci ju využívajú, robia to zásadne inak ako kedysi. "Digitalizácia a preferovanie alternatív pred návštevou kamennej pobočky prinášajú aj potrebu postupnej, no zásadnej transformácie. Slovenská pošta na tieto zmeny bude aj naďalej reagovať vlastnou modernizáciou procesov, služieb aj prevádzky tak, aby bola dlhodobo ekonomicky udržateľná a zároveň bližšie k zákazníkom,” uzatvára.
Zdroj: SITA.sk © SITA Všetky práva vyhradené.
Výrazný úbytok
Nárast využívania samoobslužných zariadení
Elektronické služby štátu
Počet klientov pôšt poklesol o 2 milióny
Vedenie STVR vníma a rešpektuje verejné vyjadrenia niektorých umelcov, ktorí komunikujú svoje postoje k spolupráci s verejnoprávnym telerozhlasom
Úspešní a bohatí ľudia výrazne podporujú jednu oblasť, ukázal prvý prieskum filantropie
