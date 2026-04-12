Nedeľa 12.4.2026
Meniny má Estera
12. apríla 2026
Úspešní a bohatí ľudia výrazne podporujú jednu oblasť, ukázal prvý prieskum filantropie
Až 91 percent filantropov a filantropiek na Slovensku financuje pomoc zo svojich súkromných zdrojov a viac ako štvrtina z nich daruje ročne viac ako 50-tisíc eur. Vyplýva to z prvého prieskumu o veľkej individuálnej ...
12.4.2026 (SITA.sk) - Až 91 percent filantropov a filantropiek na Slovensku financuje pomoc zo svojich súkromných zdrojov a viac ako štvrtina z nich daruje ročne viac ako 50-tisíc eur. Vyplýva to z prvého prieskumu o veľkej individuálnej filantropii, ktorý realizovala Nadácia Pontis v spolupráci s agentúrou Focus.
Hoci niektoré príbehy, ako úspešní ľudia na Slovensku pomáhajú, sú dobre známe, komplexné dáta o domácej filantropii doposiaľ chýbali. Nadácia Pontis, ktorá sa dlhodobo venuje rozvíjaniu filantropie, preto spolu s agentúrou Focus pripravila prvý prieskum o tzv. veľkej individuálnej filantropii na Slovensku.
„Oslovili sme ľudí z biznisu vrátane tých, ktorí sa objavujú v rebríčkoch najbohatších ľudí a máme o nich referenciu, že sú filantropicky aktívni. Prvýkrát tak vidíme obraz veľkej individuálnej filantropie na Slovensku, ktorý bude cenným základom pre ďalšie prieskumy v budúcnosti,“ uviedla výkonná riaditeľka Nadácie Pontis Martina Kolesárová.
Prieskum ukázal, že viac ako polovica respondentov venuje na dobročinné účely aspoň 10-tisíc eur ročne, pričom viac ako štvrtina (26 %) daruje nad 50-tisíc eur a niektorí aj viac ako 200-tisíc eur. Najvýraznejšou oblasťou podpory je vzdelávanie, ktoré podporuje až 85 % oslovených, nasledované sociálnymi službami (61 %) a kultúrou a umením (52 %).
„Filantropiu si verejnosť tradične spája s pomocou pri ťažkých životných situáciách, ale väčší filantropi dávajú na prvé miesto vzdelávanie. Podporuje ho až 85 percent z nich a my sme presvedčení, že práve toto je cesta k zmysluplnej zmene,“ doplnila Martina Kolesárová.
Motivácie darcov sú podľa prieskumu prevažne osobné a hodnotové. Najčastejšie chcú riešiť konkrétny problém, majú k téme osobne blízko alebo chcú niečo vrátiť spoločnosti.
„Výsledky prieskumu naznačujú, že filantropia nie je pre bohatých povinnosť, skôr spôsob, ako niečo zmysluplné zmeniť a cítiť sa v súlade so sebou. Zdá sa, že tlak okolia a dobré PR nehrajú rolu. Filantropi skôr odmietajú predstavu, že by darovanie bolo nejakou spoločenskou pózou. Ide o silný signál autenticity ich motivácie,“ uviedol riaditeľ agentúry Focus Martin Slosiarik.
Filantropia má na Slovensku dlhodobý charakter – viac ako polovica darcov sa jej venuje viac ako 10 rokov a pätina viac ako dve desaťročia. Väčšina z nich pristupuje k darcovstvu systematicky počas celého roka, pričom len 24 percent uvádza intenzívnejšie zapojenie v predvianočnom období.
Pri rozhodovaní o podpore zohráva kľúčovú úlohu najmä dôvera v ľudí stojacich za organizáciami (81 %) a ich snaha o systémovú zmenu (49 %). Dve tretiny respondentov zároveň uvádzajú, že sa pri darovaní riadia skôr rozumom než emóciami.
Názory na úlohu filantropie v spoločnosti sa rozdeľujú takmer rovnomerne – 51,5 percenta respondentov preferuje podporu spoločenských inovácií, zatiaľ čo 48,5 percenta zdôrazňuje potrebu pomáhať tam, kde zlyháva štát. Väčšina darcov by bola ochotná prispievať ešte viac, ak by štát zaviedol možnosť odpočtu darov zo základu dane, čo deklarovalo až 61 percent oslovených.
Do budúcnosti sú vyhliadky slovenskej filantropie skôr optimistické. Takmer 40 percent respondentov očakáva, že v priebehu troch rokov svoje darcovstvo zvýši a 15 percent uvažuje o založení vlastného fondu alebo nadácie.
„Môže ísť v šľapajach tej českej, ktorá od roku 2020 raketovo rastie a prináša príbehy rodinných nadácií, ktoré do rozvoja sociálnych inovácií dávajú miliardy českých korún. Alebo bude hasiť nefunkčné zdravotníctvo a problémy v sociálnej oblasti bez výrazného posunu k systémovej zmene,” zhodnotila Kolesárová.
Zdroj: SITA.sk - Úspešní a bohatí ľudia výrazne podporujú jednu oblasť, ukázal prvý prieskum filantropie © SITA Všetky práva vyhradené.
Hoci niektoré príbehy, ako úspešní ľudia na Slovensku pomáhajú, sú dobre známe, komplexné dáta o domácej filantropii doposiaľ chýbali. Nadácia Pontis, ktorá sa dlhodobo venuje rozvíjaniu filantropie, preto spolu s agentúrou Focus pripravila prvý prieskum o tzv. veľkej individuálnej filantropii na Slovensku.
Pomoc v ťažkých životných situáciách
„Oslovili sme ľudí z biznisu vrátane tých, ktorí sa objavujú v rebríčkoch najbohatších ľudí a máme o nich referenciu, že sú filantropicky aktívni. Prvýkrát tak vidíme obraz veľkej individuálnej filantropie na Slovensku, ktorý bude cenným základom pre ďalšie prieskumy v budúcnosti,“ uviedla výkonná riaditeľka Nadácie Pontis Martina Kolesárová.
Prieskum ukázal, že viac ako polovica respondentov venuje na dobročinné účely aspoň 10-tisíc eur ročne, pričom viac ako štvrtina (26 %) daruje nad 50-tisíc eur a niektorí aj viac ako 200-tisíc eur. Najvýraznejšou oblasťou podpory je vzdelávanie, ktoré podporuje až 85 % oslovených, nasledované sociálnymi službami (61 %) a kultúrou a umením (52 %).
„Filantropiu si verejnosť tradične spája s pomocou pri ťažkých životných situáciách, ale väčší filantropi dávajú na prvé miesto vzdelávanie. Podporuje ho až 85 percent z nich a my sme presvedčení, že práve toto je cesta k zmysluplnej zmene,“ doplnila Martina Kolesárová.
Dlhodobý charakter filantropie
Motivácie darcov sú podľa prieskumu prevažne osobné a hodnotové. Najčastejšie chcú riešiť konkrétny problém, majú k téme osobne blízko alebo chcú niečo vrátiť spoločnosti.
„Výsledky prieskumu naznačujú, že filantropia nie je pre bohatých povinnosť, skôr spôsob, ako niečo zmysluplné zmeniť a cítiť sa v súlade so sebou. Zdá sa, že tlak okolia a dobré PR nehrajú rolu. Filantropi skôr odmietajú predstavu, že by darovanie bolo nejakou spoločenskou pózou. Ide o silný signál autenticity ich motivácie,“ uviedol riaditeľ agentúry Focus Martin Slosiarik.
Filantropia má na Slovensku dlhodobý charakter – viac ako polovica darcov sa jej venuje viac ako 10 rokov a pätina viac ako dve desaťročia. Väčšina z nich pristupuje k darcovstvu systematicky počas celého roka, pričom len 24 percent uvádza intenzívnejšie zapojenie v predvianočnom období.
Optimistické vyhliadky pre Slovensko
Pri rozhodovaní o podpore zohráva kľúčovú úlohu najmä dôvera v ľudí stojacich za organizáciami (81 %) a ich snaha o systémovú zmenu (49 %). Dve tretiny respondentov zároveň uvádzajú, že sa pri darovaní riadia skôr rozumom než emóciami.
Názory na úlohu filantropie v spoločnosti sa rozdeľujú takmer rovnomerne – 51,5 percenta respondentov preferuje podporu spoločenských inovácií, zatiaľ čo 48,5 percenta zdôrazňuje potrebu pomáhať tam, kde zlyháva štát. Väčšina darcov by bola ochotná prispievať ešte viac, ak by štát zaviedol možnosť odpočtu darov zo základu dane, čo deklarovalo až 61 percent oslovených.
Do budúcnosti sú vyhliadky slovenskej filantropie skôr optimistické. Takmer 40 percent respondentov očakáva, že v priebehu troch rokov svoje darcovstvo zvýši a 15 percent uvažuje o založení vlastného fondu alebo nadácie.
„Môže ísť v šľapajach tej českej, ktorá od roku 2020 raketovo rastie a prináša príbehy rodinných nadácií, ktoré do rozvoja sociálnych inovácií dávajú miliardy českých korún. Alebo bude hasiť nefunkčné zdravotníctvo a problémy v sociálnej oblasti bez výrazného posunu k systémovej zmene,” zhodnotila Kolesárová.
Zdroj: SITA.sk - Úspešní a bohatí ľudia výrazne podporujú jednu oblasť, ukázal prvý prieskum filantropie © SITA Všetky práva vyhradené.
