Slovenskú reprezentáciu opúšťajú siedmi hráči. K tímu sa pripoja Hrivík, Cehlárik či Hudáček

Tím posilní dvojica českých majstrov

Cehlárik a Hrivík majú byť ofenzívni lídri

27.4.2021 (Webnoviny.sk) - Slovenskú hokejovú reprezentáciu čaká od štvrtka 29. apríla druhý blok prípravy na majstrovstvá sveta v lotyšskej Rige, ktoré sa uskutočnia v termíne 21. mája - 6. júna. Po dvojzápase s Nemeckom (4:3 pp a 2:1) v reprezentačnom tíme nastane poriadny prievan.Káder kanadského trénera Craiga Ramsayho opúšťa až sedem hráčov - brankár Denis Godla, obranca Martin Vitaloš a útočníci Miroslav Mucha, Miloš Bubela, Michal Chovan, Oliver Okuliar a zranený Rastislav Gašpar.Do boja o miestenku na MS 2021 sa zapojí ďalších jedenásť hokejistov. Podľa predpokladov príde dvojica produktívnych útočníkov švédskeho Leksandu Peter Cehlárik a Marek Hrivík, Michal Krištof z fínskeho Kärpät Oulu, Matúš Sukeľ zo Sparty Praha, brankári Matej Tomek (SaiPa/KalPa/Fín.) a Július Hudáček (Spartak Moskva/KHL), útočník HK Dukla Ingema Michalovce Pavol Regenda aj dvojica útočníkov čerstvých majstrov českej ligy HC Oceláři Třinec Miloš Roman a Patrik Hrehorčák. Ich spoluhráč obranca Martin Gernát a obranca českého vicemajstra HC Bílí Tygři Liberec Mislav Rosandič sa k tímu pripoja v pondelok 3. mája."K mladému tímu, ktorý sa formuje, prídu hráči ako Cehlárik, Hrivík či Krištof ako ofenzívni lídri a ako hráči, ktorí budú svoje skúsenosti rozdávať mladším spoluhráčom," informoval generálny manažér slovenského tímu Miroslav Šatan na webe hockeyslovakia.sk. "Mali sme veľa mladých hráčov, takže bolo jasné, že niektorí zostanú a niektorí budú musieť prenechať miesto skúsenejším. Nie je to tak, že by sme nad nimi zlomili palicu, práve naopak. Chceli sme im dať skúsenosť s reprezentáciou, aby to zažili a aby ich to motivovalo do budúcej práce. Určite nesklamali. Budú budúcnosťou hokejovej reprezentácie," dodal Šatan.Po dvoch dueloch proti Nemcom odohrajú Slováci na piešťanskom ľade ešte dve stretnutia proti Rakúšanom (1. a 2. mája). Generálkou na svetový šampionát budú súboje proti domácim Čechom v Prahe (6. a 7. mája).