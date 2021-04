Peter Sagan začal preteky Okolo Romandie kvalitným výkonom, po časovke je v prvej tridsiatke

Ineos bol suverénny

Generálka pred Girom

27.4.2021 (Webnoviny.sk) - Peter Sagan (Bora-Hansgrohe) skončil na 28. mieste v úvodnom prológu cyklistických pretekov Okolo Romandie, ktoré patria do prestížneho seriálu WorldTour. Za víťazným Austrálčanom Rohanom Dennisom zaostal o 22 sekúnd.Prológ so štartom aj cieľom v Orone v kantóne Vaud na západe Švajčiarska meral iba 4,05 km a končil sa približne 700 m dlhým stúpaním do cieľa s priemerom 6,5%. Sagan sa po prejazde cieľom zaradil na začiatok druhej desiatky s odstupom 11 sekúnd za vtedajším lídrom Švajčiarom Stefanom Bisseggerom, ale napokon klesol na 28. priečku.Suverénnym víťazom sa stal Rohan Dennis z tímu Ineos Grenadiers. Dvojnásobný majster sveta v individuálnej časovke zvládol 4,05 km v čase 5:27 min a s náskokom necelých 9 sekúnd pred Britom a tímovým kolegom Geraintom Thomasom. Suverenitu členov britskej stajne Ineos Grenadiers podčiarkol tretím miestom Austrálčan Richie Porte, ktorý zaostal za víťazom rovnako o 9 sekúnd.Štvrtý skončil francúzsky časovkár tímu Deceuninck - Quick Step Rémi Cavagna a piaty už spomenutý Švajčiar Bissegger (EF Education - Nippo), obaja s odstupom 11 sekúnd. Úradujúci majster sveta v časovke a ďalší člen silnej zostavy Ineos Grenadiers Talian Filippo Ganna finišoval na 9. mieste (+15 s). Ďalší dvaja Slováci v zostave Bora-Hansgrohe Juraj Sagan Erik Baška skončili hlboko v poli zdolaných na 132., resp. 138. mieste. Baška zaostal za víťazom o 1:01 min. V cieli prológu klasifikovali 140 cyklistov.Preteky Okolo Romandie majú okrem prológu ďalších päť etáp. Už v stredu absolvujú cyklisti 1. etapu na trase Aigle - Martigny (168,1 km), ktorá obsahuje až deväť menších vyše dvojkilometrových stúpaní a má klasikársky charakter.Preteky Okolo Romandie sú pre Petra Sagana generálkou pred májovým štartom na Giro d'Italia. Tridsaťjedenročný Žilinčan sa v roku 2021 druhýkrát v kariére predstaví na talianskej Grand Tour naplánovanej od 8. do 30. mája. Trojnásobný majster sveta predtým na pretekoch Okolo Romandie účinkoval iba v roku 2010, keď sa ako talentovaný mladík ešte len zoznamoval s profipelotónom. Už vtedy však vo Švajčiarsku predvádzal skvelé výkony. Skončil druhý v prológu, vyhral etapu s dojazdom vo Fleurieri a dva dni mal na sebe žltý dres lídra pretekov. V celkovom poradí ešte ako jazdec tímu Liquigas - Doimo obsadil 12. miesto.Začiatok aktuálnej sezóny Petra Sagana poznačil koronavírus, ktorým sa nakazil počas prípravného obdobia. V úvode marca štartoval na etapových pretekoch Tirreno-Adriatico, po nich v Taliansku finišoval štvrtý na prvej monumentálnej klasike sezóny Miláno-San Remo. Odtiaľ zamieril do Španielska a týždeň súťažil na podujatí Okolo Katalánska, kde vyhral 6. etapu s cieľom v Mataró. Pred Romandiou sa naposledy súťažne predstavil 4. apríla na slávnej belgickej klasike Okolo Flámska. O víťazstvo tam nebojoval, skončil pätnásty.