Slovenský pavilón na výstave Expo v Dubaji zaujal, navštívilo ho viac ako pol milióna ľudí

Príroda aj kúpeľníctvo bodovali

Cestovný ruch poznačí vojna

1.4.2022 - Slovenský pavilón na svetovej výstave Expo navštívilo viac ako pol milióna návštevníkov. Výstavy sa zúčastnila aj organizácia Slovakia Travel , ktorá podporuje, pomáha propagovať a rozvíjať cestovný ruch Slovenska na domácom a zahraničnom trhu.Informovala o tom PR manažérka organizácie Slovakia Travel Karolína Ducká v tlačovej správe.„Náš pavilón navštívilo viac ako pol milióna návštevníkov. Viac ako 90 percent z nich uviedlo, že chce našu krajinu navštíviť. Najviac ich zaujali príroda, gastronómia, kultúrne pamiatky a kúpeľníctvo. Hrdo sme sa prezentovali ako krajina s trvalo udržateľným turizmom, ktorý sa stal globálnym trendom,“ uviedol generálny riaditeľ Slovakia Travel Václav Mika Na výstave bodovalo aj kúpeľníctvo a týždeň Health and Wellness vzbudil hlavne na arabskom trhu veľký záujem.Úspešnú účasť na výstave Expo chce Slovakia Travel využiť aj na ďalších veľtrhoch cestovného ruchu. K ďalším plánom organizácie patrí rozšírenie siete zahraničných zastúpení, užšia spolupráca s domácimi organizáciami cestovného ruchu, ale aj dobudovanie dátového centra slúžiaceho na analýzu zdrojových trhov a realizovanie prieskumov, ktoré zefektívnia prácu tímu marketingu a propagácie.„Domáci cestovný ruch mal vlani z hľadiska letnej sezóny historicky najlepší rok. Radi by sme tieto štatistiky zopakovali. Nebude to ľahké, náš cestovný ruch bude poznačený vojnou na Ukrajine, preto okrem pripravených taktických a imidžových kampaní budeme pokračovať aj v informačnej, aby dovolenkári vedeli, že sme nielen nádherná a zaujímavú krajina, ale naďalej i bezpečná,“ uzavrel Mika.