Video: Korben Dallas zverejnili klip ku gospelovej skladbe Teória všetkého

Slovenská skupina Korben Dallas predstavila klip k tretej skladbe z nového albumu Deti rýb. Po predchádzajúcich pesničkách Pekne zomrieť a Zapadáme sa klipového prevedenia dočkala skladba Teória všetkého. Pesničke netradične dominuje klavír a výrazné vokály frontmana Juraja Benetina, ako aj trojice vokalistiek. Žánrovo v nej kapela vstupuje do soulových až gospelových vôd.





"Milujem čiernu hudbu, pretože dokáže úplne priamočiaro, bez mindrákov a s obrovskou energiou vyjadriť tie najhlbšie emócie, od najtemnejšieho smútku, cez najoddanejšiu nádej až po najvášnivejšiu lásku. To všetko niekedy aj v tej istej skladbe," vraví spevák a gitarista skupiny Juraj Benetin. "Cez 'koronu' som mal obdobie, keď som potreboval presne toto. A tak vznikla naša prvá skutočne gospelová pesnička," dodal.Vokály v skladbe nahrali speváčky Katarína Bieliková, Helena Šabová a Kateřina Mojžišová, s ktorými Korben Dallas najintenzívnejšie spolupracovali v období predchádzajúceho albumu Bazén. Autorkou intímneho klipu k pesničke je režisérka Lucia Pacek Halmová."Mnohé naše skladby vznikajú na text, ale s touto to bolo naopak, Juro mi najprv poslal hudbu," opisuje basgitarista kapely Lukáš Fila. "Cítil som veľkú zodpovednosť, lebo na prvé počutie je to silná vec, ktorá v sebe nesie zakódované jasné posolstvo. Bola teda otázka, či sa ho aspoň čiastočne podarí zachytiť aj slovami," dodal.Pieseň Teória všetkého sa dočkala aj koncertnej premiéry. Kapela ju zahrala na prvom koncerte turné k albumu Deti rýb, ktorý sa uskutočnil tento týždeň vo vypredanom klube Kabinet múz v Brne."Trochu sme sa báli, ako budeme Teóriu všetkého hrať naživo. Ocitli sme sa v trojčlennej zostave a táto nahrávka je postavená na zbore a doprevádza ho klavír, ktorý sme doteraz v zostave nemali," vysvetľuje bubeník Ozo Guttler. "Nakoniec to vyzerá tak, že bude patriť medzi vrcholy koncertov – Lukáš sa chopil klávesu, a publikum je najlepší možný zbor. Je to niečo úplne iné, ale je to veľmi silný zážitok," uzavrel bubeník kapely, ktorá skladby z nového albumu i ďalšie piesne doterajšej tvorby predstaví aj na klubovom turné k novému albumu v apríli a máji. Počas slovenskej časti turné kapela postupne navštívi Trenčín, Košice, Banskú Bystricu, Bratislavu a Žilinu.