Red Hot Chili Peppers vydali album, novinky majú aj Lizzo a Charli XCX

Legendárna rocková kapela Red Hot Chili Peppers vydala nový album Unlimited Love. Do zostavy sa znovu vrátil priaznivcami milovaný gitarista John Frusciante, s ktorým kapela nahrala svoje najvydarenejšie albumy Blood Sugar Sex Magik, Californication, By The Way a v roku 2006 opus magnum Stadium Arcadium. Štvorica sa zároveň vydá na svetové turné a v júni príde zahrať aj do Bratislavy. Vo štvrtok 31. marca dostala svoju hviezdu na Hollywoodskom chodníku slávy. TASR o tom informovala PR manažérka Renáta Tomášová.





Trojnásobná držiteľka Grammy, americká speváčka Lizzo, v TV šou Jamesa Cordena prezradila, že má hotový album a pripravený nový singel. Skladba About Damn Time vyjde 14. apríla. Zatiaľ poslednou nahrávkou americkej speváčky je minuloročný duet s Cardi B nazvaný Rumors. Speváčku preslávili v roku 2019 single Truth Hurts a Good As Hell z albumu Cuz I Love You.Britská speváčka Charli XCX, ktorú poznajú aj slovenskí fanúšikovia vďaka hitom Boom Clap, Break The Rules alebo 1999, sa prvýkrát v kariére vyšvihla na vrchol ostrovnej hitparády. Podarilo sa jej to s novinkou Crash, kde sa štylizuje do podoby temnej a démonickej osobnosti, ktorá sa upísala diablovi. Nahrávka je v mnohých ohľadoch odlišná od toho, ako sa speváčka prezentovala v minulosti, a posunula sa aj hudobne. A ako v recenzii na Crash poznamenal rešpektovaný server Pitchfork: „Byť 'záporákom' je roztomilé, ale byť zlým je naozaj zábavné.“