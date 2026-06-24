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24. júna 2026

WHO vyzvala európskych lídrov na investície do zdravotníctva, horúčavy podľa nej ohrozujú zdravie


Tagy: Extrémne horúčavy Extrémne počasie Klimatická zmena vlna horúčav

Šéf Svetovej zdravotníckej organizácie varuje, že Európa sa otepľuje približne dvojnásobným tempom oproti svetovému priemeru. Súčasná



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switzerland_congo_ebola_18387 676x451 24.6.2026 (SITA.sk) - Šéf Svetovej zdravotníckej organizácie varuje, že Európa sa otepľuje približne dvojnásobným tempom oproti svetovému priemeru.

Súčasná vlna horúčav v Európe ohrozuje zdravie obyvateľov a európske krajiny musia investovať do zdravotníckych systémov odolných voči klimatickým zmenám.


Vyhlásil to v stredu generálny riaditeľ Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus.


„Vlna horúčav v Európe zatvára školy a ohrozuje zdravie ľudí,“ uviedol Tedros na sociálnej sieti X.



Európa sa otepľuje rýchlejšie


Zároveň upozornil, že Európa sa otepľuje približne dvojnásobným tempom v porovnaní so svetovým priemerom, čo zvyšuje pravdepodobnosť aj intenzitu extrémnych horúčav.


„Nemôžeme si dovoliť ďalšie odklady. Lídri musia uprednostniť investície do zdravotníckych systémov odolných voči klimatickým zmenám a zároveň urýchliť opatrenia proti klimatickej kríze,“ dodal.



Hrozí vysoká úmrtnosť


WHO pripomenula, že intenzívne horúčavy môžu spôsobiť prudký nárast úmrtnosti. Počas mimoriadnej vlny horúčav v Európe v roku 2003 zomrelo podľa organizácie približne 70-tisíc ľudí.


Agentúra zároveň odporučila ľuďom pravidelne dopĺňať tekutiny a rozlišovať medzi vyčerpaním z tepla a úpalom, ktorý predstavuje život ohrozujúci stav vyžadujúci okamžitú lekársku pomoc.




Zdroj: SITA.sk - WHO vyzvala európskych lídrov na investície do zdravotníctva, horúčavy podľa nej ohrozujú zdravie © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Extrémne horúčavy Extrémne počasie Klimatická zmena vlna horúčav
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