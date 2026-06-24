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24. júna 2026
WHO vyzvala európskych lídrov na investície do zdravotníctva, horúčavy podľa nej ohrozujú zdravie
Šéf Svetovej zdravotníckej organizácie varuje, že Európa sa otepľuje približne dvojnásobným tempom oproti svetovému priemeru. Súčasná
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Súčasná vlna horúčav v Európe ohrozuje zdravie obyvateľov a európske krajiny musia investovať do zdravotníckych systémov odolných voči klimatickým zmenám.
Vyhlásil to v stredu generálny riaditeľ Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus.
„Vlna horúčav v Európe zatvára školy a ohrozuje zdravie ľudí,“ uviedol Tedros na sociálnej sieti X.
Európa sa otepľuje rýchlejšie
Zároveň upozornil, že Európa sa otepľuje približne dvojnásobným tempom v porovnaní so svetovým priemerom, čo zvyšuje pravdepodobnosť aj intenzitu extrémnych horúčav.
„Nemôžeme si dovoliť ďalšie odklady. Lídri musia uprednostniť investície do zdravotníckych systémov odolných voči klimatickým zmenám a zároveň urýchliť opatrenia proti klimatickej kríze,“ dodal.
Hrozí vysoká úmrtnosť
WHO pripomenula, že intenzívne horúčavy môžu spôsobiť prudký nárast úmrtnosti. Počas mimoriadnej vlny horúčav v Európe v roku 2003 zomrelo podľa organizácie približne 70-tisíc ľudí.
Agentúra zároveň odporučila ľuďom pravidelne dopĺňať tekutiny a rozlišovať medzi vyčerpaním z tepla a úpalom, ktorý predstavuje život ohrozujúci stav vyžadujúci okamžitú lekársku pomoc.
Zdroj: SITA.sk - WHO vyzvala európskych lídrov na investície do zdravotníctva, horúčavy podľa nej ohrozujú zdravie © SITA Všetky práva vyhradené.
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