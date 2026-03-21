 24hod.sk    Šport

21. marca 2026

Slovenský skokan na lyžiach Hektor Kapustík zlepšil národný rekord a obsadil 13. miesto


Tagy: Hektor Kapustík

Osemnásťročný Kapustík sa vo Vikersunde ukazoval vo výbornej forme, už v oficiálnom tréningu zlepšil národné maximum najprv na 227,5 m.



Slovenský skokan na lyžiach Hektor Kapustík zlepšil národný rekord a obsadil 13. miesto

Slovenský skokan na lyžiach Hektor Kapustík si zlepšil výsledkové maximum, keď na pretekoch Svetového pohára v nórskom Vikersunde obsadil v sobotu 13. priečku. Iba o jedinú pozíciu tak zaostal za najlepším umiestnením Slováka v ére samostatnosti, ktorým je 12. priečka Martina Švagerka z Osla z marca 1993. Kapustík v 2. kole na leteckom mostíku skočil 235,5 metra a vytvoril nový slovenský rekord.


Osemnásťročný Kapustík sa vo Vikersunde ukazoval vo výbornej forme, už v oficiálnom tréningu zlepšil národné maximum najprv na 227,5 m. V 1. kole súťaže predviedol pokus dlhý 223 metrov a obsadil 12. priečku so ziskom 190,3 b. V druhom mu priali podmienky, keď mu zafúkal vietor pod lyže a národné maximum výrazne prekonal. Solídne zvládol aj telemark a celkovo získal 400,9 b. V konečnom hodnotení sa zosunul iba o jedinú priečku.

Z prvého triumfu v kariére sa tešil Rakúšan Stefan Embacher so ziskom 459,1 b. Druhý skončil Japonec Tomofumi Naito (446,8 b), tretiu pozíciu získal Nór Johann André Forfang (443,7). Už istý držiteľ veľkého krištáľového glóbusu Slovinec Domen Prevc obsadil 5. miesto (439,2).


Tagy: Hektor Kapustík
Verstappen zvíťazil vo vytrvalostných pretekoch na Nürburgringu
Vo finále SP v lyžovaní sa očakáva veľký súboj o titul medzi ženami

