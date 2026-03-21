Nedeľa 22.3.2026
Meniny má Beňadik
21. marca 2026
Slovenský skokan na lyžiach Hektor Kapustík zlepšil národný rekord a obsadil 13. miesto
Osemnásťročný Kapustík sa vo Vikersunde ukazoval vo výbornej forme, už v oficiálnom tréningu zlepšil národné maximum najprv na 227,5 m.
Slovenský skokan na lyžiach Hektor Kapustík si zlepšil výsledkové maximum, keď na pretekoch Svetového pohára v nórskom Vikersunde obsadil v sobotu 13. priečku. Iba o jedinú pozíciu tak zaostal za najlepším umiestnením Slováka v ére samostatnosti, ktorým je 12. priečka Martina Švagerka z Osla z marca 1993. Kapustík v 2. kole na leteckom mostíku skočil 235,5 metra a vytvoril nový slovenský rekord.
Osemnásťročný Kapustík sa vo Vikersunde ukazoval vo výbornej forme, už v oficiálnom tréningu zlepšil národné maximum najprv na 227,5 m. V 1. kole súťaže predviedol pokus dlhý 223 metrov a obsadil 12. priečku so ziskom 190,3 b. V druhom mu priali podmienky, keď mu zafúkal vietor pod lyže a národné maximum výrazne prekonal. Solídne zvládol aj telemark a celkovo získal 400,9 b. V konečnom hodnotení sa zosunul iba o jedinú priečku.
Z prvého triumfu v kariére sa tešil Rakúšan Stefan Embacher so ziskom 459,1 b. Druhý skončil Japonec Tomofumi Naito (446,8 b), tretiu pozíciu získal Nór Johann André Forfang (443,7). Už istý držiteľ veľkého krištáľového glóbusu Slovinec Domen Prevc obsadil 5. miesto (439,2).
