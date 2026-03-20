Piatok 20.3.2026
Meniny má Víťazoslav
20. marca 2026
Vo finále SP v lyžovaní sa očakáva veľký súboj o titul medzi ženami
Bojovať sa bude o veľký glóbus, malé sú rozdané v dvoch disciplínach.
Vo finále Svetového pohára v alpskom lyžovaní sa v nórskych strediskách Kvitfjell a Hafjell očakáva veľký súboj o titul medzi ženami. Američanka Mikaela Shiffrinová vedie v boji o veľký krištáľový glóbus o 140 bodov pred Emmou Aicherovou. Nemka bude chcieť zabojovať o body už v úvodnom sobotnom zjazde, kde sa jej rivalka nepredstaví. V mužskej kategórii je už jasno o držiteľovi veľkého glóbusu i dvoch malých.
Marco Odermatt získal v predstihu malé glóbusy za super-G i za zjazd, predovšetkým však obhájil aj ten veľký. A to už po piaty raz za sebou. Fenomenálny Švajčiar ešte môže vybojovať glóbus v obrovskom slalome. Pred pretekmi v Nórsku má na čele hodnotenia disciplíny 48-bodový náskok pred olympijským šampiónom, Brazílčanom Lucasom Pinneirom Braathenom. V slalome je na čele Nór Attle Lie McGrath o 41 bodov pred Braathenom.
Pozornosť sa tak upiera na boj v ženskej časti. Bojovať sa bude o veľký glóbus, malé sú rozdané v dvoch disciplínach. V slalome ho s veľkým predstihom získala Shiffrinová. Američanka v deviatich pretekoch triumfovala osemkrát, premožiteľku našla iba raz v Kranskej Gore, keď ju zdolala Camille Rastová zo Švajčiarska.
V obrovskom slalome si glóbus vybojovala Julia Scheibová z Rakúska. Rakúska lyžiarska federácia (ÖSV) naň čakala v obrovskom slalome 10 rokov. ÖSV však upozorňuje, že kríza tým nie je zažehnaná. Za 27-ročnou lyžiarkou totiž v prvej desiatke nefiguruje žiadna iná Rakúšanka, čo je pre túto veľmoc sklamanie. V deviatich „obrákoch“ v tejto sezóne sa okrem Scheibovej žiadna iná Rakúšanka nedostala do prvej päťky a momentálne zranená Katharina Liensbergerová bola jedinou ďalšou lyžiarkou z tejto krajiny, ktorá sa umiestnila v prvej desiatke.
V súboji Aicherová - Shiffrinová o veľkú guľu bude dôležitý hneď prvý zjazd. V ňom je Aicherová druhá o 28 bodov za talianskou reprezentantkou Laurou Pirovanovou, okrem boja o malý glóbus ju však bude motivovať zraziť stratu na Američanku čo najviac. Shiffrinová sa totiž v zjazde nepredstaví a svoju rivalku vníma pozitívne: „Aby som bola úprimná, veľký glóbus si zaslúži. Bola najlepšia vo všetkých disciplínach a je neuveriteľné vidieť niekoho, kto to dokázal, teda byť dobrý vo všetkých disciplínach, pretože je prakticky jediná. Ale aj ja bojujem a budem bojovať za svoj tím a svojich trénerov, ktorí všetci tak tvrdo pracovali.“
Dvadsaťdvaročná nemecká univerzálka pre médiá reagovala: „Shiffrinová je ďaleko vpredu, bude to veľmi ťažké. Ja sa musím sústrediť len na svoje veci a potom uvidíme, čo sa stane.“
V super-G má najväčšie šance na malý glóbus Talianka Sofia Goggiová, má náskok 63 bodov pred Novozélanďankou Alice Robinsonovou.
program finále SP
muži:
21. marca 10.45 zjazd (Kvitfjell)
22. marca 12.30 super-G (Kvitfjell)
24. marca 9.30/12.30 obrovský slalom (Hafjell)
25. marca 10.30/14.30 slalom (Hafjell)
ženy:
21. marca 12.30 zjazd (Kvitfjell)
22. marca 10.45 super-G (Kvitfjell)
24. marca 10.30/14.30 slalom (Hafjell)
25. marca 9.30/12.30 obrovský slalom (Hafjell)
