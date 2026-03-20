Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Piatok 20.3.2026
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Víťazoslav
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

V spálni

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.


 Mobilná verzia




 24hod.sk    Šport

20. marca 2026

Vo finále SP v lyžovaní sa očakáva veľký súboj o titul medzi ženami


Tagy: Mikaela Shiffrinová

Bojovať sa bude o veľký glóbus, malé sú rozdané v dvoch disciplínach.



Zdieľať
Vo finále Svetového pohára v alpskom lyžovaní sa v nórskych strediskách Kvitfjell a Hafjell očakáva veľký súboj o titul medzi ženami. Američanka Mikaela Shiffrinová vedie v boji o veľký krištáľový glóbus o 140 bodov pred Emmou Aicherovou. Nemka bude chcieť zabojovať o body už v úvodnom sobotnom zjazde, kde sa jej rivalka nepredstaví. V mužskej kategórii je už jasno o držiteľovi veľkého glóbusu i dvoch malých.


Marco Odermatt získal v predstihu malé glóbusy za super-G i za zjazd, predovšetkým však obhájil aj ten veľký. A to už po piaty raz za sebou. Fenomenálny Švajčiar ešte môže vybojovať glóbus v obrovskom slalome. Pred pretekmi v Nórsku má na čele hodnotenia disciplíny 48-bodový náskok pred olympijským šampiónom, Brazílčanom Lucasom Pinneirom Braathenom. V slalome je na čele Nór Attle Lie McGrath o 41 bodov pred Braathenom.

Pozornosť sa tak upiera na boj v ženskej časti. Bojovať sa bude o veľký glóbus, malé sú rozdané v dvoch disciplínach. V slalome ho s veľkým predstihom získala Shiffrinová. Američanka v deviatich pretekoch triumfovala osemkrát, premožiteľku našla iba raz v Kranskej Gore, keď ju zdolala Camille Rastová zo Švajčiarska.

V obrovskom slalome si glóbus vybojovala Julia Scheibová z Rakúska. Rakúska lyžiarska federácia (ÖSV) naň čakala v obrovskom slalome 10 rokov. ÖSV však upozorňuje, že kríza tým nie je zažehnaná. Za 27-ročnou lyžiarkou totiž v prvej desiatke nefiguruje žiadna iná Rakúšanka, čo je pre túto veľmoc sklamanie. V deviatich „obrákoch“ v tejto sezóne sa okrem Scheibovej žiadna iná Rakúšanka nedostala do prvej päťky a momentálne zranená Katharina Liensbergerová bola jedinou ďalšou lyžiarkou z tejto krajiny, ktorá sa umiestnila v prvej desiatke.

V súboji Aicherová - Shiffrinová o veľkú guľu bude dôležitý hneď prvý zjazd. V ňom je Aicherová druhá o 28 bodov za talianskou reprezentantkou Laurou Pirovanovou, okrem boja o malý glóbus ju však bude motivovať zraziť stratu na Američanku čo najviac. Shiffrinová sa totiž v zjazde nepredstaví a svoju rivalku vníma pozitívne: „Aby som bola úprimná, veľký glóbus si zaslúži. Bola najlepšia vo všetkých disciplínach a je neuveriteľné vidieť niekoho, kto to dokázal, teda byť dobrý vo všetkých disciplínach, pretože je prakticky jediná. Ale aj ja bojujem a budem bojovať za svoj tím a svojich trénerov, ktorí všetci tak tvrdo pracovali.“

Dvadsaťdvaročná nemecká univerzálka pre médiá reagovala: „Shiffrinová je ďaleko vpredu, bude to veľmi ťažké. Ja sa musím sústrediť len na svoje veci a potom uvidíme, čo sa stane.“

V super-G má najväčšie šance na malý glóbus Talianka Sofia Goggiová, má náskok 63 bodov pred Novozélanďankou Alice Robinsonovou.

program finále SP

muži:

21. marca 10.45 zjazd (Kvitfjell)

22. marca 12.30 super-G (Kvitfjell)

24. marca 9.30/12.30 obrovský slalom (Hafjell)

25. marca 10.30/14.30 slalom (Hafjell)



ženy:

21. marca 12.30 zjazd (Kvitfjell)

22. marca 10.45 super-G (Kvitfjell)

24. marca 10.30/14.30 slalom (Hafjell)

25. marca 9.30/12.30 obrovský slalom (Hafjell)


   Tlač    Pošli



<< predchádzajúci článok
Haraslín po vypadnutí Sparty s Alkmaarom: Chýbala nám kvalita

©2005-2026 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 