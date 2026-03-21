Nedeľa 22.3.2026
Meniny má Beňadik
21. marca 2026
Verstappen zvíťazil vo vytrvalostných pretekoch na Nürburgringu
Dvadsaťosemročný pretekár nemal najlepší úvod sezóny v seriáli F1, keď na Veľkej cene Austrálie finišoval šiesty a v Číne do cieľa neprišiel, pripomenula agentúra AFP.
Holandský pilot F1 Max Verstappen zvíťazil vo štvorhodinových vytrvalostných pretekoch na nemeckom okruhu Nürburgring po boku Francúza Julesa Gounona a Španiela Daniela Juncadellu. Pre štvornásobného majstra sveta F1 išlo o prípravu pred 24-hodinovkou, ktorú plánuje v máji absolvovať na rovnakej trati.
Verstappen súťažil v kategórii GT3 za volantom Mercedesu s lakovaním Red Bullu. Na trati dlhej viac ako 24 kilometrov a prezývanej „zelené peklo“ získal pole position o skoro dve sekundy. V pretekoch triumfovala jeho posádka s takmer minútovým náskokom.
