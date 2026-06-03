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Slovenský startup Boataround pokračuje v raste. Výrazne posilnil v Taliansku aj Nemecku a prvý kvartál 2026 uzavrel v zisku


Tagy: PR Startup

Slovenská technologická spoločnosť Boataround pokračuje v raste na kľúčových zahraničných trhoch. Slovenská technologická spoločnosť Boataround, ktorá prevádzkuje jednu z najväčších online ...



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croatia_catamaran 676x451 3.6.2026 (SITA.sk) - Slovenská technologická spoločnosť Boataround pokračuje v raste na kľúčových zahraničných trhoch.


Slovenská technologická spoločnosť Boataround, ktorá prevádzkuje jednu z najväčších online platforiem pre globálny prenájom lodí, pokračuje v raste na kľúčových zahraničných trhoch. Firma zaznamenala v prvom kvartáli 2026 v Taliansku a Nemecku nárast tržieb o takmer 50 % a v hospodárení sa dostala do zisku. Boataround zároveň uzavrel dohodu o strategickej spolupráci s poisťovacím partnerom Boatsafe, vďaka čomu pribudnú poistné služby, ktoré zvýšia komfort a ochranu klientov pri prenájme lode.

Silný rast v Taliansku a v Nemecku


Boataround v prvom kvartáli 2026 dosiahol zisk 368-tisíc eur, zatiaľ čo v rovnakom období minulého roka ešte evidoval stratu približne 900-tisíc eur. Výsledky vychádzajú z interného manažérskeho reportingu spoločnosti.

"Výsledky potvrdzujú, že v Boataround máme nastavený stabilný a dlhodobo udržateľný biznis model, vďaka ktorému dokážeme úspešne rásť aj na vysoko konkurenčných západoeurópskych trhoch. Z Bratislavy riadime globálnu technologickú platformu, ktorej dôverujú zákazníci v celej Európe," hovorí Pavel Pribiš, spoluzakladateľ a generálny riaditeľ Boataround.

Zásadným výsledkom prvého kvartálu bol rast platformy Boataround na talianskom trhu. Tržby v Taliansku medziročne vzrástli o 42 percent, pričom krajina sa stala druhým najsilnejším trhom spoločnosti z pohľadu zákazníkov. Taliansko tak predbehlo Poľsko aj Rakúsko.

Významnú pozíciu si Boataround naďalej drží aj v Nemecku, ktoré patrí medzi najdôležitejšie trhy. Tržby z nemeckého trhu medziročne vzrástli dokonca o 49 percent.

Výrazný rast Boataround na náročných západoeurópskych trhoch potvrdzuje vysokú dôveru zákazníkov v kvalitu služieb, zákaznícku podporu aj spoľahlivosť platformy.

"Zákazníci v západnej Európe sú mimoriadne citliví na kvalitu služieb, transparentnosť a bezproblémový priebeh rezervácie. To, že sa nám darí práve v krajinách ako Nemecko či Taliansko, vnímame ako silný dôkaz dôvery v značku Boataround," dopĺňa Pavel Pribiš.

Partnerstvo s Boatsafe posilňuje bezpečnosť aj komfort zákazníkov


Boataround zároveň oznámil spoluprácu so spoločnosťou Boatsafe, lídrom v online poskytovaní poistenia pre jachtársky segment a oficiálnym partnerom poisťovne Allianz. Partnerstvo zákazníkom prinesie širšiu ponuku poistných produktov a väčší komfort pri rezerváciách dovoleniek na lodiach.

Súčasťou spolupráce bude postupný globálny rollout poistenia zodpovednosti skippera, poistenia storna aj poistenia depozitu. Cieľom spolupráce je zvyšovať dôveru zákazníkov a zjednodušovať celý proces rezervácie. Poistenie od Boatsafe budú mať klienti na výber priamo v procese rezervácie lode.

Akcionári ďalej posilňujú kapitál spoločnosti


Boataround zároveň pokračuje v posilňovaní kapitálovej stability. Zakladatelia Boataround podpísali v apríli 2026 novú investičnú dohodu so spoločnosťami Reflex Capital a Crowdberry, na základe ktorej sa zaviazali spoločne do firmy investovať ďalších 3 až 3,5 milióna eur v priebehu druhého kvartálu 2026.

O spoločnosti Boataround


Boataround je medzinárodná online platforma na prenájom lodí. Vznikla na Slovensku v roku 2016 a dnes patrí medzi najrýchlejšie rastúce globálne platformy v tejto oblasti. Prostredníctvom svojej platformy spája zákazníkov s profesionálnymi charterovými spoločnosťami v tisíckach destinácií po celom svete. Vďaka technologickému zázemiu spoločnosť dlhodobo rozširuje svoju činnosť na zahraničných trhoch. Boataround je príkladom úspešného slovenského startupu, ktorý z Bratislavy vybudoval globálnu službu využívanú zákazníkmi po celom svete. Viac informácií na www.boataround.com.

Informačný servis


Zdroj: SITA.sk - Slovenský startup Boataround pokračuje v raste. Výrazne posilnil v Taliansku aj Nemecku a prvý kvartál 2026 uzavrel v zisku © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: PR Startup
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