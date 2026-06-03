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03. júna 2026

Brusel uvoľní rozpočtové pravidlá, aby členským štátom pomohol zvládnuť drahé energie


Tagy: Ceny energií Energetická kríza Európska ekonomika Fiškálne pravidlá Rozpočtové pravidlá Vojna na Blízkom východe

Eurokomisár pre hospodárstvo Valdis Dombrovskis uviedol, že Brusel poskytne väčšiu flexibilitu pri opatreniach, ktoré podporujú odklon od fosílnych palív a prechod na udržateľnejšie zdroje.



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belgium_eu_finance_62274 676x451 3.6.2026 (SITA.sk) - Eurokomisár pre hospodárstvo Valdis Dombrovskis uviedol, že Brusel poskytne väčšiu flexibilitu pri opatreniach, ktoré podporujú odklon od fosílnych palív a prechod na udržateľnejšie zdroje.


Európska únia (EÚ) v stredu oznámila, že uvoľní rozpočtové pravidlá, aby členským štátom pomohla zvládnuť prudko rastúce ceny energií spôsobené vojnou na Blízkom východe. Komisár pre hospodárstvo Valdis Dombrovskis uviedol, že Brusel poskytne väčšiu flexibilitu pri opatreniach, ktoré podporujú odklon od fosílnych palív.

„Vidíme, že energetická kríza môže trvať dlhšie, než sa pôvodne predpokladalo. Hormuzský prieliv je stále uzavretý,“ povedal Dombrovskis s odkazom na kľúčovú námornú trasu, ktorou prechádza približne pätina svetovej produkcie ropy.

Medzi opatrenia, ktoré by mohli spadať pod výnimku z energetických výdavkov, zaradil podporu elektromobility, prechod domácností z ropy a plynu na tepelné čerpadlá, inštalácie solárnych panelov, skladovanie elektriny a batérie.

Výnimka z rozpočtových pravidiel sa bude vzťahovať len na opatrenia prijaté od februára a členské štáty ju musia formálne aktivovať. Dombrovskis zároveň uistil, že Brusel „situáciu veľmi pozorne monitoruje a je pripravený navrhnúť ďalšie kroky podľa potreby“.


Zdroj: SITA.sk - Brusel uvoľní rozpočtové pravidlá, aby členským štátom pomohol zvládnuť drahé energie © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Ceny energií Energetická kríza Európska ekonomika Fiškálne pravidlá Rozpočtové pravidlá Vojna na Blízkom východe
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