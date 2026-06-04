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04. júna 2026
Všetci Iránci už majú víza na vstup do Mexika, môžu odcestovať na MS
Iránska futbalová reprezentácia sa môže vydať na cestu do tréningového tábora v Mexiku. Obdobie dohadov a špekulácií sa skončilo. Všetci členovia iránskeho národného tímu dostali ...
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4.6.2026 (SITA.sk) - Iránska futbalová reprezentácia sa môže vydať na cestu do tréningového tábora v Mexiku.
Obdobie dohadov a špekulácií sa skončilo. Všetci členovia iránskeho národného tímu dostali víza na vstup do Mexika a môžu odcestovať na majstrovstvá sveta vo futbale.
"Vydaním víz pre zostávajúcich dvoch členov je proces získania vstupných povolení ukončený,“ oznámila Iránska futbalová federácia týždeň pred začiatkom svetového šampionátu v USA, Mexiku a Kanade.
Irán je od konca februára vo vojenskom konflikte s USA. Vstup iránskej futbalovej reprezentácie do Spojených štátov vyvolal množstvo protichodných reakcií vrátane kontroverzných odkazov prezidenta USA Donalda Trumpa.
To bol jeden z dôvodov, prečo Iránska futbalová federácia koncom mája oznámila, že presunie svoj tréningový tábor z Arizony do mexickej Tijuany.
"Našťastie bola naša žiadosť o presťahovanie sídla tímu zo Spojených štátov do Mexika schválená,“ povedal šéf futbalu v Iráne Mehdi Taj podľa webu ORF.
Z mexickej Tijuany, južne od San Diega, čaká tím vedený útočníkom Mehdim Taremim krátka cesta do Los Angeles, kde sa Irán 15. júna stretne s Novým Zélandom a 21. júna s Belgickom. Tretí zápas G-skupiny proti Egyptu je naplánovaný do Seattlu na 26. júna.
Už túto sobotu cestuje iránsky tím do Mexika. Očakáva sa, že v nedeľu večer príde do Tijuany. Irán nechýbal na majstrovstvách sveta od roku 2014 v Brazílii ani raz, ale napriek niekoľkým solídnym výsledkom sa mu zatiaľ nepodarilo postúpiť do vyraďovacej fázy.
Vzhľadom na rozšírenie štartového poľa na 48 tímov a plánovaný štart proti outsiderovi Novému Zélandu je šanca na postup do šestnásťfinále, čiže 32 najlepších, tentoraz dosť vysoká.
Zdroj: SITA.sk - Všetci Iránci už majú víza na vstup do Mexika, môžu odcestovať na MS © SITA Všetky práva vyhradené.
Obdobie dohadov a špekulácií sa skončilo. Všetci členovia iránskeho národného tímu dostali víza na vstup do Mexika a môžu odcestovať na majstrovstvá sveta vo futbale.
"Vydaním víz pre zostávajúcich dvoch členov je proces získania vstupných povolení ukončený,“ oznámila Iránska futbalová federácia týždeň pred začiatkom svetového šampionátu v USA, Mexiku a Kanade.
Irán je od konca februára vo vojenskom konflikte s USA. Vstup iránskej futbalovej reprezentácie do Spojených štátov vyvolal množstvo protichodných reakcií vrátane kontroverzných odkazov prezidenta USA Donalda Trumpa.
To bol jeden z dôvodov, prečo Iránska futbalová federácia koncom mája oznámila, že presunie svoj tréningový tábor z Arizony do mexickej Tijuany.
"Našťastie bola naša žiadosť o presťahovanie sídla tímu zo Spojených štátov do Mexika schválená,“ povedal šéf futbalu v Iráne Mehdi Taj podľa webu ORF.
Z mexickej Tijuany, južne od San Diega, čaká tím vedený útočníkom Mehdim Taremim krátka cesta do Los Angeles, kde sa Irán 15. júna stretne s Novým Zélandom a 21. júna s Belgickom. Tretí zápas G-skupiny proti Egyptu je naplánovaný do Seattlu na 26. júna.
Už túto sobotu cestuje iránsky tím do Mexika. Očakáva sa, že v nedeľu večer príde do Tijuany. Irán nechýbal na majstrovstvách sveta od roku 2014 v Brazílii ani raz, ale napriek niekoľkým solídnym výsledkom sa mu zatiaľ nepodarilo postúpiť do vyraďovacej fázy.
Vzhľadom na rozšírenie štartového poľa na 48 tímov a plánovaný štart proti outsiderovi Novému Zélandu je šanca na postup do šestnásťfinále, čiže 32 najlepších, tentoraz dosť vysoká.
Zdroj: SITA.sk - Všetci Iránci už majú víza na vstup do Mexika, môžu odcestovať na MS © SITA Všetky práva vyhradené.
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