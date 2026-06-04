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 24hod.sk    Šport

04. júna 2026

Všetci Iránci už majú víza na vstup do Mexika, môžu odcestovať na MS


Tagy: iránska futbalová reprezentácia MS vo futbale 2026 Víza vybavenie

Iránska futbalová reprezentácia sa môže vydať na cestu do tréningového tábora v Mexiku. Obdobie dohadov a špekulácií sa skončilo. Všetci členovia iránskeho národného tímu dostali ...



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taremi 676x451 4.6.2026 (SITA.sk) - Iránska futbalová reprezentácia sa môže vydať na cestu do tréningového tábora v Mexiku.


Obdobie dohadov a špekulácií sa skončilo. Všetci členovia iránskeho národného tímu dostali víza na vstup do Mexika a môžu odcestovať na majstrovstvá sveta vo futbale.

"Vydaním víz pre zostávajúcich dvoch členov je proces získania vstupných povolení ukončený,“ oznámila Iránska futbalová federácia týždeň pred začiatkom svetového šampionátu v USA, Mexiku a Kanade.

Irán je od konca februára vo vojenskom konflikte s USA. Vstup iránskej futbalovej reprezentácie do Spojených štátov vyvolal množstvo protichodných reakcií vrátane kontroverzných odkazov prezidenta USA Donalda Trumpa.

To bol jeden z dôvodov, prečo Iránska futbalová federácia koncom mája oznámila, že presunie svoj tréningový tábor z Arizony do mexickej Tijuany.

"Našťastie bola naša žiadosť o presťahovanie sídla tímu zo Spojených štátov do Mexika schválená,“ povedal šéf futbalu v Iráne Mehdi Taj podľa webu ORF.

Z mexickej Tijuany, južne od San Diega, čaká tím vedený útočníkom Mehdim Taremim krátka cesta do Los Angeles, kde sa Irán 15. júna stretne s Novým Zélandom a 21. júna s Belgickom. Tretí zápas G-skupiny proti Egyptu je naplánovaný do Seattlu na 26. júna.

Už túto sobotu cestuje iránsky tím do Mexika. Očakáva sa, že v nedeľu večer príde do Tijuany. Irán nechýbal na majstrovstvách sveta od roku 2014 v Brazílii ani raz, ale napriek niekoľkým solídnym výsledkom sa mu zatiaľ nepodarilo postúpiť do vyraďovacej fázy. 

Vzhľadom na rozšírenie štartového poľa na 48 tímov a plánovaný štart proti outsiderovi Novému Zélandu je šanca na postup do šestnásťfinále, čiže 32 najlepších, tentoraz dosť vysoká.


Zdroj: SITA.sk - Všetci Iránci už majú víza na vstup do Mexika, môžu odcestovať na MS © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: iránska futbalová reprezentácia MS vo futbale 2026 Víza vybavenie
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