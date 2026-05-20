Streda 20.5.2026
Meniny má Bernard
20. mája 2026
Slovinci by dopredu brali 3 body z troch zápasov, teraz sa im to máli. Nad Slovákmi chceli vyhrať – VIDEO
Hokejisti Slovinska vzali Slovákom prvý bod na MS 2026 vo Fribourgu. Slovinsko ešte nikdy nemalo taký dobrý vstup do majstrovstiev sveta v hokeji. Tri body z troch zápasov a pritom proti Nórom, čo by mal ...
20.5.2026 (SITA.sk) - Hokejisti Slovinska vzali Slovákom prvý bod na MS 2026 vo Fribourgu.
Slovinsko ešte nikdy nemalo taký dobrý vstup do majstrovstiev sveta v hokeji. Tri body z troch zápasov a pritom proti Nórom, čo by mal byť ich priamy súper v boji o postup do štvrťfinále, vôbec nebodovali.
Čechom však vzali dva body po výhre 3:2 po predĺžení a Slovákom jeden po prehre 4:5 po nájazdoch.
„Najviac ma teší výnimočný tímový duch, ktorý bol stále veľmi viditeľný pri naháňaní súperovho náskoku. V poslednej tretine sme si naozaj zaslúžene vybojovali remízu. V predĺžení sme boli veľmi súťaživí, ale samozrejme nás mrzí, že sme nedosiahli ďalšie víťazstvo. Rok Tičar predviedol výnimočnú hru,” zhodnotil slovinský tréner Edo Terglav podľa webu denníka Delo.
Terglav zároveň priznal, že úvod zápasu jeho zverenci nezvládli a môžu byť radi, že z 21 striel, ktoré vyprodukovali Slováci v prvej tretine, sa len dve skončili gólmi vďaka skvelému Lukášovi Horákovi.
„Neviem si vysvetliť, prečo sme po dni voľna vstúpili do zápasu tak malátne. Aj v momentoch, keď sa nám nedarilo, som si však všimol, ako sa hráči navzájom povzbudzovali. A náskok súpera sme neskôr odvážne naháňali až to viedlo k zisku bodu,” dodal Terglav.
Jeden zo slovinským strelcov gólov Ken Ograjenšek vravel, že tri body po troch zápasoch proti silným súperom sú skvelý začiatok turnaja.
„Ak by nám to niekto ponúkol dopredu, vzhľadom na rozpis zápasov by sme ho určite prijali. Ale keď sa takto vrátite do zápasu, strelíte vyrovnávajúci gól pol minúty pred koncom a ste veľmi blízko k obratu, nevyhnete sa trpkej príchuti prehry,” vravel Ograjenšek.
Zároveň priznal, že v predĺžení boli on a jeho spoluhráči veľmi blízko k víťaznému gólu.
„Väčšinu času v predĺžení sme my kontrolovali puk a nie súper. Nedovolili sme individualitám Slovákov využiť väčší priestor na manévrovanie s pukom. To sa nám podarilo, len sme to nedotiahli nejakou premenenou šancou,” dodal Ograjenšek.
Zatiaľ čo Slováci sú v priebežnej tabuľke B-skupiny na 2. mieste s 8 bodmi, Slovinci sú s troma bodmi na šiestej priečke. Piati Švédi majú rovnako 3 body, ale lepšie skóre. A práve “Tri korunky” budú najbližší súper “rysov” už v stredu od 20.20 h.
„Urobím si analýzu zápasu so Slovenskom a podľa toho sa rozhodnem, či pristúpim k nejakým zmenám v zostave. Niektorí hráči si možno potrebujú viac oddýchnuť,“ uviedol slovinský tréner Terglav.
Zdroj: SITA.sk - Slovinci by dopredu brali 3 body z troch zápasov, teraz sa im to máli. Nad Slovákmi chceli vyhrať – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
Tímový duch
„Najviac ma teší výnimočný tímový duch, ktorý bol stále veľmi viditeľný pri naháňaní súperovho náskoku. V poslednej tretine sme si naozaj zaslúžene vybojovali remízu. V predĺžení sme boli veľmi súťaživí, ale samozrejme nás mrzí, že sme nedosiahli ďalšie víťazstvo. Rok Tičar predviedol výnimočnú hru,” zhodnotil slovinský tréner Edo Terglav podľa webu denníka Delo.
Terglav zároveň priznal, že úvod zápasu jeho zverenci nezvládli a môžu byť radi, že z 21 striel, ktoré vyprodukovali Slováci v prvej tretine, sa len dve skončili gólmi vďaka skvelému Lukášovi Horákovi.
Povzbudzovali sa
„Neviem si vysvetliť, prečo sme po dni voľna vstúpili do zápasu tak malátne. Aj v momentoch, keď sa nám nedarilo, som si však všimol, ako sa hráči navzájom povzbudzovali. A náskok súpera sme neskôr odvážne naháňali až to viedlo k zisku bodu,” dodal Terglav.
Tri body by brali
Jeden zo slovinským strelcov gólov Ken Ograjenšek vravel, že tri body po troch zápasoch proti silným súperom sú skvelý začiatok turnaja.
„Ak by nám to niekto ponúkol dopredu, vzhľadom na rozpis zápasov by sme ho určite prijali. Ale keď sa takto vrátite do zápasu, strelíte vyrovnávajúci gól pol minúty pred koncom a ste veľmi blízko k obratu, nevyhnete sa trpkej príchuti prehry,” vravel Ograjenšek.
V predĺžení kontrolovali puk
Zároveň priznal, že v predĺžení boli on a jeho spoluhráči veľmi blízko k víťaznému gólu.
„Väčšinu času v predĺžení sme my kontrolovali puk a nie súper. Nedovolili sme individualitám Slovákov využiť väčší priestor na manévrovanie s pukom. To sa nám podarilo, len sme to nedotiahli nejakou premenenou šancou,” dodal Ograjenšek.
Najbližšie proti Švédom
Zatiaľ čo Slováci sú v priebežnej tabuľke B-skupiny na 2. mieste s 8 bodmi, Slovinci sú s troma bodmi na šiestej priečke. Piati Švédi majú rovnako 3 body, ale lepšie skóre. A práve “Tri korunky” budú najbližší súper “rysov” už v stredu od 20.20 h.
„Urobím si analýzu zápasu so Slovenskom a podľa toho sa rozhodnem, či pristúpim k nejakým zmenám v zostave. Niektorí hráči si možno potrebujú viac oddýchnuť,“ uviedol slovinský tréner Terglav.
Slovensko podľa Adama Lišku doplatilo proti Slovinsku na vylúčenia, duel však označil za cennú lekciu
Utorok na MS v hokeji 2026 v kocke: Dvaja brankári vychytali nulu a Slovensko proti Slovinsku získalo iba dva body – VIDEO, FOTO
