Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Streda 20.5.2026
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Bernard
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.


 Mobilná verzia




 24hod.sk    Šport

19. mája 2026

Utorok na MS v hokeji 2026 v kocke: Dvaja brankári vychytali nulu a Slovensko proti Slovinsku získalo iba dva body – VIDEO, FOTO


Tagy: Fribourg MS v hokeji 2026 Zürich

Výsledky utorňajších zápasov na MS v hokeji 2026. Slovenská hokejová reprezentácia v utorok stratila na majstrovstvách sveta vo švajčiarsku prvý bod, keď v B-skupine vo Fribourgu zdolala Slovincov 5:4 ...



Zdieľať
switzerland_world_championship_ice_hockey_27917 676x451 20.5.2026 (SITA.sk) - Výsledky utorňajších zápasov na MS v hokeji 2026.


Slovenská hokejová reprezentácia v utorok stratila na majstrovstvách sveta vo švajčiarsku prvý bod, keď v B-skupine vo Fribourgu zdolala Slovincov 5:4 až po samostatných nájazdoch. Slováci v zápase ani raz neprehrávali, ale vyrovnávajúci gól inkasovali tesne pred treťou sirénou. Na ich konte je po utorku osem bodov a v tabuľke im patrí 2. priečka.



Fotogaléria k článku:




href="https://sita.sk/fotogaleria/fotografie-ms-v-hokeji-2026-utorok-19-maj/">Fotografie MS v hokeji 2026 (utorok 19. máj)




V druhom súboji tejto skupiny Taliani podľahli Nórom hladko 0:4 a je pravdepodobné, že budú mať veľký problém zachrániť sa medzi elitou. V A-skupine v Zürichu sa z ďalšie triumfu tešili Rakúšania, ktorí ešte nestratili ani bod. V utorok zdolali Lotyšov 3:1 a majú veľkú šancu na prienik do štvrťfinále. V druhom stretnutí Maďari zdolali Britov pohodlne 5:0 a spravili dôležitý krok z záchrane. Naopak, Briti budú mať veľký problém so zotrvaním v elitnej kategórii.




Výsledky MS v hokeji 2026 - utorok 19. mája



  • A-skupina (Zürich)


Lotyšsko - Rakúsko 1:3 (0:0, 0:1, 1:2)




Maďarsko - Veľká Británia 5:0 (2:0, 1:0, 2:0)





  • B-skupina (Fribourg)


Taliansko - Nórsko 0:4 (0:1, 0:2, 0:1)




Slovinsko - Slovensko 4:5 po sam. nájazdoch (1:2, 2:2, 1:0 - 0:0, 0:1)





Fotogaléria k článku:




href="https://sita.sk/fotogaleria/hokej-slovensko-slovinsko-na-ms-v-hokeji-2026-fotografie/">Ako Slovensko na MS v hokeji 2026 porazilo Slovinsko. Stratený dvojgólový náskok a rozhodli nájazdy (fotografie)





>>> Všetko o MS v hokeji 2026




Zdroj: SITA.sk - Utorok na MS v hokeji 2026 v kocke: Dvaja brankári vychytali nulu a Slovensko proti Slovinsku získalo iba dva body – VIDEO, FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Fribourg MS v hokeji 2026 Zürich
   Tlač    Pošli



<< predchádzajúci článok
MS 2026 v hokeji: Slovensko – Slovinsko 5:4 po samostatných nájazdoch

©2005-2026 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 