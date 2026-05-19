Streda 20.5.2026
Meniny má Bernard
19. mája 2026
Utorok na MS v hokeji 2026 v kocke: Dvaja brankári vychytali nulu a Slovensko proti Slovinsku získalo iba dva body – VIDEO, FOTO
20.5.2026 (SITA.sk) - Výsledky utorňajších zápasov na MS v hokeji 2026.
Slovenská hokejová reprezentácia v utorok stratila na majstrovstvách sveta vo švajčiarsku prvý bod, keď v B-skupine vo Fribourgu zdolala Slovincov 5:4 až po samostatných nájazdoch. Slováci v zápase ani raz neprehrávali, ale vyrovnávajúci gól inkasovali tesne pred treťou sirénou. Na ich konte je po utorku osem bodov a v tabuľke im patrí 2. priečka.
V druhom súboji tejto skupiny Taliani podľahli Nórom hladko 0:4 a je pravdepodobné, že budú mať veľký problém zachrániť sa medzi elitou. V A-skupine v Zürichu sa z ďalšie triumfu tešili Rakúšania, ktorí ešte nestratili ani bod. V utorok zdolali Lotyšov 3:1 a majú veľkú šancu na prienik do štvrťfinále. V druhom stretnutí Maďari zdolali Britov pohodlne 5:0 a spravili dôležitý krok z záchrane. Naopak, Briti budú mať veľký problém so zotrvaním v elitnej kategórii.
Výsledky MS v hokeji 2026 - utorok 19. mája
- A-skupina (Zürich)
Lotyšsko - Rakúsko 1:3 (0:0, 0:1, 1:2)
Maďarsko - Veľká Británia 5:0 (2:0, 1:0, 2:0)
- B-skupina (Fribourg)
Taliansko - Nórsko 0:4 (0:1, 0:2, 0:1)
Slovinsko - Slovensko 4:5 po sam. nájazdoch (1:2, 2:2, 1:0 - 0:0, 0:1)
>>> Všetko o MS v hokeji 2026
