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31. júla 2026
Únia sa pri nelegálnej migrácii nepoučila, reagoval na situáciu v španielskej Ceute Šutaj Eštok
V Španielsku k migračnej kríze prispievajú aj benevolentné zákony tamojšej vlády, tvrdí slovenský minister vnútra. Minister vnútra SR
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31.7.2026 (SITA.sk) - V Španielsku k migračnej kríze prispievajú aj benevolentné zákony tamojšej vlády, tvrdí slovenský minister vnútra.
Minister vnútra SR Matúš Šutaj Eštok (Hlas-SD) reagoval na informácie o desiatkach tisícoch nelegálnych migrantov, ktorí vstúpili na územie španielskej Ceuty z Maroka. Eštok podľa vlastných slov nerozumie, prečo sa Európska únia (EÚ) ešte nepoučila v prístupe k nelegálnej migrácii. Ako vysvetlil, konkrétne v Španielsku k migračnej kríze prispievajú aj benevolentné zákony tamojšej vlády.
„Presne toto je vec, ktorú musí EÚ zmeniť. Prestať dávať nelegálnym migrantom neustále signály, že sa im stačí dostať na európske územie a potom sa už ten azyl nejako podarí," zdôraznil minister vnútra a predseda strany Hlas-SD. „Musíme vyslať signál presne opačný, že nelegálne prekračovanie hraníc EÚ a Schengenu nebudeme tolerovať a budeme ich priamo vracať tam, odkiaľ prišli," skonštatoval.
Podľa Eštoka sa po ústupe strany Hlas-SD do Vlády SR počet nelegálnych migrantov vstupujúcich na územie Slovenska významne znížil. „Vysielame im signál: Hranica nie je korzo a na Slovensku si nelegálnych migrantov neželáme," uviedol s tým, že podobný signál musí vyslať aj EÚ a s touto požiadavkou pôjde aj na najbližšiu Radu ministrov vnútra EÚ. Migrácia sa podľa neho musí zadržiavať na vonkajších hraniciach EÚ, nie na jej vnútorných.
Zdroj: SITA.sk - Únia sa pri nelegálnej migrácii nepoučila, reagoval na situáciu v španielskej Ceute Šutaj Eštok © SITA Všetky práva vyhradené.
Minister vnútra SR Matúš Šutaj Eštok (Hlas-SD) reagoval na informácie o desiatkach tisícoch nelegálnych migrantov, ktorí vstúpili na územie španielskej Ceuty z Maroka. Eštok podľa vlastných slov nerozumie, prečo sa Európska únia (EÚ) ešte nepoučila v prístupe k nelegálnej migrácii. Ako vysvetlil, konkrétne v Španielsku k migračnej kríze prispievajú aj benevolentné zákony tamojšej vlády.
„Presne toto je vec, ktorú musí EÚ zmeniť. Prestať dávať nelegálnym migrantom neustále signály, že sa im stačí dostať na európske územie a potom sa už ten azyl nejako podarí," zdôraznil minister vnútra a predseda strany Hlas-SD. „Musíme vyslať signál presne opačný, že nelegálne prekračovanie hraníc EÚ a Schengenu nebudeme tolerovať a budeme ich priamo vracať tam, odkiaľ prišli," skonštatoval.
Podľa Eštoka sa po ústupe strany Hlas-SD do Vlády SR počet nelegálnych migrantov vstupujúcich na územie Slovenska významne znížil. „Vysielame im signál: Hranica nie je korzo a na Slovensku si nelegálnych migrantov neželáme," uviedol s tým, že podobný signál musí vyslať aj EÚ a s touto požiadavkou pôjde aj na najbližšiu Radu ministrov vnútra EÚ. Migrácia sa podľa neho musí zadržiavať na vonkajších hraniciach EÚ, nie na jej vnútorných.
Zdroj: SITA.sk - Únia sa pri nelegálnej migrácii nepoučila, reagoval na situáciu v španielskej Ceute Šutaj Eštok © SITA Všetky práva vyhradené.
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