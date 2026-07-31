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31. júla 2026

Únia sa pri nelegálnej migrácii nepoučila, reagoval na situáciu v španielskej Ceute Šutaj Eštok


Tagy: Ceuta migračná kríza Nelegálna migrácia nelegálni migranti

V Španielsku k migračnej kríze prispievajú aj benevolentné zákony tamojšej vlády, tvrdí slovenský minister vnútra. Minister vnútra SR



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estok scaled 1 676x451 31.7.2026 (SITA.sk) - V Španielsku k migračnej kríze prispievajú aj benevolentné zákony tamojšej vlády, tvrdí slovenský minister vnútra.


Minister vnútra SR Matúš Šutaj Eštok (Hlas-SD) reagoval na informácie o desiatkach tisícoch nelegálnych migrantov, ktorí vstúpili na územie španielskej Ceuty z Maroka. Eštok podľa vlastných slov nerozumie, prečo sa Európska únia (EÚ) ešte nepoučila v prístupe k nelegálnej migrácii. Ako vysvetlil, konkrétne v Španielsku k migračnej kríze prispievajú aj benevolentné zákony tamojšej vlády.

„Presne toto je vec, ktorú musí EÚ zmeniť. Prestať dávať nelegálnym migrantom neustále signály, že sa im stačí dostať na európske územie a potom sa už ten azyl nejako podarí," zdôraznil minister vnútra a predseda strany Hlas-SD. „Musíme vyslať signál presne opačný, že nelegálne prekračovanie hraníc EÚ a Schengenu nebudeme tolerovať a budeme ich priamo vracať tam, odkiaľ prišli," skonštatoval.

Podľa Eštoka sa po ústupe strany Hlas-SD do Vlády SR počet nelegálnych migrantov vstupujúcich na územie Slovenska významne znížil. „Vysielame im signál: Hranica nie je korzo a na Slovensku si nelegálnych migrantov neželáme," uviedol s tým, že podobný signál musí vyslať aj EÚ a s touto požiadavkou pôjde aj na najbližšiu Radu ministrov vnútra EÚ. Migrácia sa podľa neho musí zadržiavať na vonkajších hraniciach EÚ, nie na jej vnútorných.


Zdroj: SITA.sk - Únia sa pri nelegálnej migrácii nepoučila, reagoval na situáciu v španielskej Ceute Šutaj Eštok © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Ceuta migračná kríza Nelegálna migrácia nelegálni migranti
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