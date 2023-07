Smer chce odvolať Hamrana aj Juhása z funkcie, Fico hovorí o Slovensku ako o policajnom štáte (video)

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

20.7.2023 (SITA.sk) - Strana Smer-SD chce zvolať mimoriadnu schôdzu parlamentu, na ktorej by vyzvali premiéra a povereného šéfa rezortu vnútra Ľudovíta Ódora , aby odvolal policajného prezidenta Štefana Hamrana a navrhol vláde odvolať šéfa policajnej inšpekcie Petra Juhása . Na štvrtkovej tlačovej konferencii to povedal predseda strany Robert Fico Ako ďalej uviedol, pokiaľ návrh na mimoriadnu schôdzu podajú do 16:00, schôdza by sa mohla uskutočniť po mimoriadnej schôdzi zameranej na problémy samospráv, ktorá je na programe v piatok 21. júla. Podľa vlastných slov o tom šéf Smeru hovoril s predsedom parlamentu Borisom Kollárom „Môžem povedať, že sú k dispozícii podpisy, návrh uznesenia je spracovaný,“ povedal Fico. Doplnil, že momentálne o veci rokujú s ďalšími politickými stranami.„Hamran vo štvrtok vystupoval ako čistý politik. Jasne sa ukázalo, že toto je policajný štát,“ dodal Fico.