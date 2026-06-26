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26. júna 2026
SMER jasne podporil Igora ŠIMKA v boji o post predsedu KSK! Takáč: „KRAJ POTREBUJE ZMENU VEDENIA!“
Šimko kandiduje s programom KRAJ PODĽA ĽUDÍ, ktorý vznikol z potrieb obyvateľov kraja a stavia na riešení problémov jednotlivých regiónov - Gemer, Zemplín, Abov, Spiš. Kandidát na predsedu ...
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26.6.2026 (SITA.sk) - Šimko kandiduje s programom KRAJ PODĽA ĽUDÍ, ktorý vznikol z potrieb obyvateľov kraja a stavia na riešení problémov jednotlivých regiónov – Gemer, Zemplín, Abov, Spiš.
Kandidát na predsedu Košického samosprávneho kraja Igor Šimko získal podporu strany SMER – Slovenská sociálna demokracia (SMER-SSD) v tohtoročných župných voľbách. Do Košíc to dnes prišiel ohlásiť podpredseda strany SMER-SSD a minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Richard Takáč.
Podpora strany SMER pre Igora Šimka predstavuje významný krok v spájaní síl strán ľavicového spektra a silnej regionálnej podpory pre zmenu vedenia Košického samosprávneho kraja.
"Strane SMER záleží na rozvoji Košického kraja. Rozhodli sme sa preto podporiť kvalitného kandidáta Igora Šimka, ktorý je schopný prinášať konkrétne výsledky, nielen ako poslanec ale aj ako manažér a politik s regionálnym vplyvom" povedal podpredseda SMER a minister pôdohospodárstva Richard Takáč.
Spojenie síl materskej strany kandidáta HLAS-sociálna demokracia a SMER-u podľa Igora Šimka vytvára predpoklady na efektívnejšiu spoluprácu pri presadzovaní záujmov obyvateľov Košického kraja aj na celoštátnej úrovni. Tú Šimko intenzívne rozbieha aj ako Splnomocnenec pre Plán obnovy a rozvoj východného Slovenska.
"Košický kraj nie je o politických stranách, ale je o hodnotách a o ľuďoch, ktorí tu žijú. Veľmi si preto vážim podporu od SMER-u, ktorá vychádza z hodnôt sociálnej demokracie a presvedčenia, že NÁŠ KRAJ POTREBUJE ZMENU pre lepší život a konkrétne výsledky pre ľudí. A ja ich chcem ako župan priniesť. Vážim si túto podporu a dôveru." uviedol Igor Šimko.
Spolu s krajským predsedom SMERu-SSD a poslancom NRSR Viliamom Zahorčákom podpísali dohodu o predvolebnej a povolebnej spolupráci na úrovni Košického kraja a v okresných mestách s cieľom zjednotiť spoločné úsilie a priniesť obyvateľom, kandidátov spolupráce, ale aj zmeny.
Viliam Zahorčák: "Igor ŠIMKO presvedčil odborne aj politicky na úrovni parlamentu aj v Košickom kraji naše štruktúry o svojej úprimnej snahe robiť regionálnu politiku v súzvuku s našimi hodnotami, ja ho plne podporujem a prajem si náš spoločný úspech pre ľudí. Keď sa bude dariť regiónom, bude sa dariť celému kraju. Na poslancov pôjdeme samostatne, na predsedu máme jasný cieľ vyhrať s Igorom ŠIMKOM!" Povedal na tlačovej konferencii krajský predseda SMER-SSD.
Šimko kandiduje s programom KRAJ PODĽA ĽUDÍ, ktorý vznikol z potrieb obyvateľov kraja a stavia na riešení problémov jednotlivých regiónov – Gemer, Zemplín, Abov, Spiš. Svoju kandidatúru ohlásil v máji 2026. Župné voľby sa uskutočnia 24. októbra 2026.
Zdroj: SITA.sk - SMER jasne podporil Igora ŠIMKA v boji o post predsedu KSK! Takáč: „KRAJ POTREBUJE ZMENU VEDENIA!“ © SITA Všetky práva vyhradené.
Kandidát na predsedu Košického samosprávneho kraja Igor Šimko získal podporu strany SMER – Slovenská sociálna demokracia (SMER-SSD) v tohtoročných župných voľbách. Do Košíc to dnes prišiel ohlásiť podpredseda strany SMER-SSD a minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Richard Takáč.
Podpora strany SMER pre Igora Šimka predstavuje významný krok v spájaní síl strán ľavicového spektra a silnej regionálnej podpory pre zmenu vedenia Košického samosprávneho kraja.
"Strane SMER záleží na rozvoji Košického kraja. Rozhodli sme sa preto podporiť kvalitného kandidáta Igora Šimka, ktorý je schopný prinášať konkrétne výsledky, nielen ako poslanec ale aj ako manažér a politik s regionálnym vplyvom" povedal podpredseda SMER a minister pôdohospodárstva Richard Takáč.
Spojenie síl materskej strany kandidáta HLAS-sociálna demokracia a SMER-u podľa Igora Šimka vytvára predpoklady na efektívnejšiu spoluprácu pri presadzovaní záujmov obyvateľov Košického kraja aj na celoštátnej úrovni. Tú Šimko intenzívne rozbieha aj ako Splnomocnenec pre Plán obnovy a rozvoj východného Slovenska.
"Košický kraj nie je o politických stranách, ale je o hodnotách a o ľuďoch, ktorí tu žijú. Veľmi si preto vážim podporu od SMER-u, ktorá vychádza z hodnôt sociálnej demokracie a presvedčenia, že NÁŠ KRAJ POTREBUJE ZMENU pre lepší život a konkrétne výsledky pre ľudí. A ja ich chcem ako župan priniesť. Vážim si túto podporu a dôveru." uviedol Igor Šimko.
Spolu s krajským predsedom SMERu-SSD a poslancom NRSR Viliamom Zahorčákom podpísali dohodu o predvolebnej a povolebnej spolupráci na úrovni Košického kraja a v okresných mestách s cieľom zjednotiť spoločné úsilie a priniesť obyvateľom, kandidátov spolupráce, ale aj zmeny.
Viliam Zahorčák: "Igor ŠIMKO presvedčil odborne aj politicky na úrovni parlamentu aj v Košickom kraji naše štruktúry o svojej úprimnej snahe robiť regionálnu politiku v súzvuku s našimi hodnotami, ja ho plne podporujem a prajem si náš spoločný úspech pre ľudí. Keď sa bude dariť regiónom, bude sa dariť celému kraju. Na poslancov pôjdeme samostatne, na predsedu máme jasný cieľ vyhrať s Igorom ŠIMKOM!" Povedal na tlačovej konferencii krajský predseda SMER-SSD.
Šimko kandiduje s programom KRAJ PODĽA ĽUDÍ, ktorý vznikol z potrieb obyvateľov kraja a stavia na riešení problémov jednotlivých regiónov – Gemer, Zemplín, Abov, Spiš. Svoju kandidatúru ohlásil v máji 2026. Župné voľby sa uskutočnia 24. októbra 2026.
Zdroj: SITA.sk - SMER jasne podporil Igora ŠIMKA v boji o post predsedu KSK! Takáč: „KRAJ POTREBUJE ZMENU VEDENIA!“ © SITA Všetky práva vyhradené.
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