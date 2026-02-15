|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Nedeľa 15.2.2026
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Pravoslav
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
15. februára 2026
Smer kritizuje vlastné ministerstvo, ako keby bol v opozícii. Z témy kajúcnikov sa ľudia nenajedia, hovorí Danko
Tagy: Minister spravodlivosti SR Podpredseda NR SR Predseda SNS Premiér Slovenskej republiky Trestný poriadok Trestný zákon
Predseda koaličnej Slovenskej národnej strany Andrej Danko vyzýva predsedu vlády
Zdieľať
15.2.2026 (SITA.sk) - Predseda koaličnej Slovenskej národnej strany Andrej Danko vyzýva predsedu vlády Roberta Fica aj podpredsedu parlamentu Tibora Gašpara (obaja Smer-SD), aby sa zamerali na prijímanie zákonov, ktoré skutočne pomáhajú ľuďom, keďže z problematiky kajúcnikov sa ľudia nenajedia.
Ako Danko ďalej uviedol v stanovisku, obaja menovaní zabúdajú, že už dva roky má práve Smer-SD pod kontrolou ministerstvo spravodlivosti.
„Tibor Gašpar opakovane kritizuje stav justície a každú nedeľu spolu s predsedom vlády vyhlasuje, že spravodlivosť na Slovensku je v zlom stave. Ide však len o opakovanú kritiku vlastného rezortu a konštatovanie, že ministerstvo nie je riadené tak, ako by malo byť. Predseda vlády má pritom plné nástroje na to, aby jeho nominant na poste ministra spravodlivosti Boris Susko pripravil komplexnú reformu Trestného zákona a Trestného poriadku, ktorú Slovensko potrebuje," vyhlásil Danko.
Podľa šéfa SNS je nepochopiteľné, prečo strana Smer-SD organizuje každý týždeň tlačové konferencie k téme, ktorú môže vyriešiť vlastným rozhodnutím.
„Tibor Gašpar by sa mal skôr zamyslieť nad tým, prečo predseda strany Smer-SD opakovane otvára túto problematiku a verejne znáša výhrady, keď takéto vystúpenia ľuďom nepomáhajú, ale len prehlbujú frustráciu z nečinnosti vlády Roberta Fica," skonštatoval Danko, Doplnil, že Smer-SD zabúda, že má moc meniť zákon o kajúcnikoch, a že už nie je v opozícii. „Len zbytočne sa stratili dva roky," dodal Danko.
Vládna koalícia ešte možno „prekope" novelu Trestného poriadku týkajúcu sa využívania spolupracujúcich obvinených, ktorej účinnosť pozastavil Ústavný súd SR, alebo príde s niečím novým. Ako na nedeľnej tlačovej konferencii povedal predseda vlády Robert Fico, v tejto veci nie je možné čakať až do rozhodnutia ústavného súdu o ústavnosti novely, zatiaľ čo kajúcnici budú naďalej „vystrájať“.
„Opätovne uvažujeme, ako upraviť postavenie gaunerov, kajúcnikov, udavačov," vyhlásil Fico. Kajúcnici sú totiž podľa neho schopní v mene svojej vlastnej záchrany urobiť čokoľvek a ublížiť iným ľuďom.
Zdroj: SITA.sk - Smer kritizuje vlastné ministerstvo, ako keby bol v opozícii. Z témy kajúcnikov sa ľudia nenajedia, hovorí Danko © SITA Všetky práva vyhradené.
Kritika vlastného rezortu
Ako Danko ďalej uviedol v stanovisku, obaja menovaní zabúdajú, že už dva roky má práve Smer-SD pod kontrolou ministerstvo spravodlivosti.
„Tibor Gašpar opakovane kritizuje stav justície a každú nedeľu spolu s predsedom vlády vyhlasuje, že spravodlivosť na Slovensku je v zlom stave. Ide však len o opakovanú kritiku vlastného rezortu a konštatovanie, že ministerstvo nie je riadené tak, ako by malo byť. Predseda vlády má pritom plné nástroje na to, aby jeho nominant na poste ministra spravodlivosti Boris Susko pripravil komplexnú reformu Trestného zákona a Trestného poriadku, ktorú Slovensko potrebuje," vyhlásil Danko.
Podľa šéfa SNS je nepochopiteľné, prečo strana Smer-SD organizuje každý týždeň tlačové konferencie k téme, ktorú môže vyriešiť vlastným rozhodnutím.
Smer už nie je v opozícii
„Tibor Gašpar by sa mal skôr zamyslieť nad tým, prečo predseda strany Smer-SD opakovane otvára túto problematiku a verejne znáša výhrady, keď takéto vystúpenia ľuďom nepomáhajú, ale len prehlbujú frustráciu z nečinnosti vlády Roberta Fica," skonštatoval Danko, Doplnil, že Smer-SD zabúda, že má moc meniť zákon o kajúcnikoch, a že už nie je v opozícii. „Len zbytočne sa stratili dva roky," dodal Danko.
Vládna koalícia ešte možno „prekope" novelu Trestného poriadku týkajúcu sa využívania spolupracujúcich obvinených, ktorej účinnosť pozastavil Ústavný súd SR, alebo príde s niečím novým. Ako na nedeľnej tlačovej konferencii povedal predseda vlády Robert Fico, v tejto veci nie je možné čakať až do rozhodnutia ústavného súdu o ústavnosti novely, zatiaľ čo kajúcnici budú naďalej „vystrájať“.
„Opätovne uvažujeme, ako upraviť postavenie gaunerov, kajúcnikov, udavačov," vyhlásil Fico. Kajúcnici sú totiž podľa neho schopní v mene svojej vlastnej záchrany urobiť čokoľvek a ublížiť iným ľuďom.
Zdroj: SITA.sk - Smer kritizuje vlastné ministerstvo, ako keby bol v opozícii. Z témy kajúcnikov sa ľudia nenajedia, hovorí Danko © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Minister spravodlivosti SR Podpredseda NR SR Predseda SNS Premiér Slovenskej republiky Trestný poriadok Trestný zákon
Prečítajte si tiež
nasledujúci článok >>
V kauze Fatima sú do mája vytýčené ešte tri termíny pojednávania
V kauze Fatima sú do mája vytýčené ešte tri termíny pojednávania
<< predchádzajúci článok
Žilinka reaguje na Ficove agresívne vyjadrenia, ani premiér nemá právo osočovať generálneho prokurátora
Žilinka reaguje na Ficove agresívne vyjadrenia, ani premiér nemá právo osočovať generálneho prokurátora