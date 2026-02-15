Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 15. februára 2026
 24hod.sk    Z domova

15. februára 2026

Smer kritizuje vlastné ministerstvo, ako keby bol v opozícii. Z témy kajúcnikov sa ľudia nenajedia, hovorí Danko


Tagy: Minister spravodlivosti SR Podpredseda NR SR Predseda SNS Premiér Slovenskej republiky Trestný poriadok Trestný zákon

Predseda koaličnej Slovenskej národnej strany Andrej Danko vyzýva predsedu vlády



Zdieľať
6719281c43ac6875942601 676x442 15.2.2026 (SITA.sk) - Predseda koaličnej Slovenskej národnej strany Andrej Danko vyzýva predsedu vlády Roberta Fica aj podpredsedu parlamentu Tibora Gašpara (obaja Smer-SD), aby sa zamerali na prijímanie zákonov, ktoré skutočne pomáhajú ľuďom, keďže z problematiky kajúcnikov sa ľudia nenajedia.

Kritika vlastného rezortu


Ako Danko ďalej uviedol v stanovisku, obaja menovaní zabúdajú, že už dva roky má práve Smer-SD pod kontrolou ministerstvo spravodlivosti.

Tibor Gašpar opakovane kritizuje stav justície a každú nedeľu spolu s predsedom vlády vyhlasuje, že spravodlivosť na Slovensku je v zlom stave. Ide však len o opakovanú kritiku vlastného rezortu a konštatovanie, že ministerstvo nie je riadené tak, ako by malo byť. Predseda vlády má pritom plné nástroje na to, aby jeho nominant na poste ministra spravodlivosti Boris Susko pripravil komplexnú reformu Trestného zákona a Trestného poriadku, ktorú Slovensko potrebuje," vyhlásil Danko.

Podľa šéfa SNS je nepochopiteľné, prečo strana Smer-SD organizuje každý týždeň tlačové konferencie k téme, ktorú môže vyriešiť vlastným rozhodnutím.

Smer už nie je v opozícii


Tibor Gašpar by sa mal skôr zamyslieť nad tým, prečo predseda strany Smer-SD opakovane otvára túto problematiku a verejne znáša výhrady, keď takéto vystúpenia ľuďom nepomáhajú, ale len prehlbujú frustráciu z nečinnosti vlády Roberta Fica," skonštatoval Danko, Doplnil, že Smer-SD zabúda, že má moc meniť zákon o kajúcnikoch, a že už nie je v opozícii. „Len zbytočne sa stratili dva roky," dodal Danko.

Vládna koalícia ešte možno „prekope" novelu Trestného poriadku týkajúcu sa využívania spolupracujúcich obvinených, ktorej účinnosť pozastavil Ústavný súd SR, alebo príde s niečím novým. Ako na nedeľnej tlačovej konferencii povedal predseda vlády Robert Fico, v tejto veci nie je možné čakať až do rozhodnutia ústavného súdu o ústavnosti novely, zatiaľ čo kajúcnici budú naďalej „vystrájať“.

Opätovne uvažujeme, ako upraviť postavenie gaunerov, kajúcnikov, udavačov," vyhlásil Fico. Kajúcnici sú totiž podľa neho schopní v mene svojej vlastnej záchrany urobiť čokoľvek a ublížiť iným ľuďom.


Zdroj: SITA.sk - Smer kritizuje vlastné ministerstvo, ako keby bol v opozícii. Z témy kajúcnikov sa ľudia nenajedia, hovorí Danko © SITA Všetky práva vyhradené.

