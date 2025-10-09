|
Štvrtok 9.10.2025
|Denník - Správy
09. októbra 2025
Ceny SOZA 2025 získali Para a J. Kirschner, I. Tásler, V. Krausz aj Yael
Najhranejšou skladbou je spolupráca skupiny Para a Jany Kirschner, ktorí v roku 2022 potešili fanúšikov piesňou To okolo nás.
Bratislavské Divadlo Pavla Országha Hviezdoslava (DPOH) bolo v stredu večer dejiskom galavečera, na ktorom Slovenský ochranný zväz autorský (SOZA) odovzdával umelcom v 29. ročníku honorárne (4) a štatistické ceny (7) za rok 2024.
Najhranejšou skladbou je spolupráca skupiny Para a Jany Kirschner, ktorí v roku 2022 potešili fanúšikov piesňou To okolo nás. Autormi hudby sú Daniel Buzinkay, Peter Hrabě, Jana Kirschner, Tibor Kökény, Matej Kubičár, Oliver Sadovský, Matúš Vallo, pod text sa podpísali Jana Kirschner a Matúš Vallo. V tejto kategórii SOZA vyhodnocuje celkový počet minút, počas ktorých sú skladby hrané vo vysielaní slovenských rozhlasových a televíznych staníc alebo boli predvádzané naživo na vystúpeniach.
Od roku 2022 udeľujú bronzovú sošku Eurydiky od sochárky Jany Brisudovej aj za najúspešnejšiu skladbu, ktorá v hodnotenom roku vygenerovala najvyšší autorský honorár vo vyúčtovaniach SOZA za online použitie. Najhranejšia skladba v online zostáva Zatancuj si so mnou od speváka a autora Adama Ďuricu, spoluautorom je Matej Turcer, pod text sa podpísal Vladimír Krausz. Najhranejšia skladba online za rok 2024 pochádza z Ďuricovho albumu 30, ktorý vydal v roku 2018.
Prvenstvo v kategórii skladateľ najhranejších hudobných diel získal štrnásty raz po sebe Ivan Tásler, líder skupiny IMT Smile.
Najúspešnejším textárom ostáva Vladimír Krausz, je to jeho siedme ocenenie po sebe v kategórii textár najhranejších hudobných diel.
Najúspešnejším autorom v online je Peter Macko, ktorý pôsobí aj pod pseudonymom Peter Pann. Zvíťazil v novej štatistickej kategórii, ktorú SOZA zaviedla v roku 2022 a vyhodnocuje ju na základe najvyššieho sumárneho autorského honoráru vo svojich vyúčtovaniach za online použitie. V tejto kategórii, v ktorej sa nerozlišuje medzi skladateľmi a textármi, sa výrazne presadzujú reprezentanti hip-hopu, doteraz v nej víťazil Koloman Magyary alias Kali.
Najúspešnejší mladý autor v kategórii pre autorov do 25 rokov je slovenský hudobník, herec a model Matúš Kolárovský, vystupujúci pod menom Yael.
Cenu za najúspešnejší zvukový nosič získala Sima Magušinová za album Premena (vydavateľstvo Moja muzika). Ide o siedmy autorský album, ktorým pesničkárka vlani oslávila pätnásty rok na hudobnej scéne. V roku 2009 sa ešte ako Simona Martausová stala víťazkou hudobnej súťaže Gospel talent.
Počas galavečera udelili aj štyri honorárne ceny. Veľká cena SOZA za celoživotné dielo sa udeľuje žijúcemu autorovi, ktorý sa svojou tvorbou významnou mierou pričinil o rozvoj slovenskej hudobnej kultúry. Za rok 2024 ju získal spisovateľ Daniel Hevier a skladateľ Stanislav Hochel. Zápis do Zlatej knihy SOZA sa udeľuje už nežijúcim autorom, ktorí sa významnou mierou zaslúžili o rozvoj slovenskej hudby. Za rok 2024 sú do nej zapísaní textár Pavol Braxatoris a skladateľ Peter Hanzely.
Slávnostné odovzdávanie Cien SOZA odvysiela STVR 12. októbra na Dvojke.
