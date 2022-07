Smer podáva trestné oznámenie pre Naďov predražený nákup transportérov, Fico skritizoval aj vojenskú pomoc Ukrajine (video)

Predražený nákup

Terčom kritiky aj fínska firma

16.7.2022 (Webnoviny.sk) - Strana Smer-SD podáva trestné oznámenie v súvislosti s nákupom transportérov 8x8 Patria. Podľa predsedu strany Roberta Fica je cenová ponuka zlá, nákup netransparentný a tender neprehľadný.„V čase, keď sa spracovával nákup v roku 2018, bolo každé jedno vozidlo o 500-tisic eur lacnejšie. Podávame trestné oznámenie pre podozrenie zo spáchania obzvlášť závažného zločinu porušovania povinnosti pri správe cudzieho majetku v štádiu prípravy. Podávame ho na generálnu prokuratúru," uviedol na tlačovej konferencii Robert Fico.Podľa Fica Slovensko plánuje kúpiť 76 obrnených vozidiel z Fínska zo spoločnosti Patria v hodnote približne 470-miliónov eur. Ako problém vidí predovšetkým predražený nákup, ako aj fakt, že by Slovensko malo nakupovať takú vojenskú techniku, ktorá sa nedá u nás vyrobiť.„Hlavným problémom je, že technika, ktorú môžeme na Slovensku vyrábať, musí byť robená čisto na Slovensku," uviedol počas tlačovej konferencie Robert Kaliňák s tým, že Slovensko je podľa neho schopné si samo vyrábať tento typ vojenskej techniky.Kritika predsedu Smeru-SD išla aj na samotnú fínsku firmu, ktorá transportéry vyrába. Podľa Fica je fínska firma spájaná s korupčnými škandálmi v iných krajinách.„Pripomínam slovenskej verejnosti korupčné škandály, ktoré táto firma mala v Slovinsku, Chorvátsku a Egypte. V niektorých prípadoch to skončilo aj odsúdením predstaviteľov fínskej spoločnosti Patria. Všade to bolo úplatkárstvo. Parametre totiž, na základe ktorých sa vybrali tieto vozidlá, sú horšie, ako dávali iné spoločnosti slovenskej armáde," povedal Fico.Robert Fico taktiež kritizoval darovanie vojenskej techniky Ukrajine. „Vláda sa veľmi nezodpovedne zbavuje vojenskej techniky. Posielame najmä Ukrajine zadarmo techniku, vrcholom je systém S-300. Vláda výrazne takto znižuje obranyschopnosť SR, a preto si vytvára argumenty na nákup novej techniky," dodal Fico.