Smer-SD podal verejné trestné oznámenie pre nákup antigénových testov od trnavskej firmy (video)

Ficovo zdôvodnenie

Vláda mohla vraj ušetriť

Odvolanie na februárový nákup

16.7.2021 -Strana Smer - sociálna demokracia (Smer-SD) podala na Národnú kriminálnu agentúru (NAKA) verejné trestné oznámenie v súvislosti s nákupom antigénových testov od trnavskej spoločnosti Eurolab Lambda. Informovali o tom v piatok na tlačovom brífingu.Predseda strany Smer-SD Robert Fico zdôraznil, že minister hospodárstva Richard Sulík (SaS) a minister financií Igor Matovič (OĽaNO) majú k spoločnosti Eurolab Lambda blízko.Pripomenul, že Matovič sa pozná s predsedom predstavenstva spoločnosti Eurolab Lambda Petrom Krajčovičom. Ten je menšinovým akcionárom v súkromnej škole Besst, do ktorej chodia Matovičove dcéry.Sulíka so spoločnosťou podľa Fica spája Ivan Juráš, ktorý je zakladajúcim členom strany Sloboda a Solidarita a bol predsedom predstavenstva Eurolab Lambda.Fico na tlačovej besede poukázal na to, že vláda nakupovala antigénové testy sprostredkovane cez trnavskú spoločnosť miesto toho, aby ich kúpila priamo od juhokórejskej spoločnosti SD Biosensor. Správa štátnych hmotných rezerv SR (SŠHR) kupovala od Eurolab Lambda 16. októbra 10 miliónov testov za 3,95 eura bez DPH za jeden kus.Richard Sulík 29. decembra nakupoval 2,6 milióna testov tiež cez trnavskú spoločnosť za 4,50 eura za kus bez DPH. V oboch prípadoch pritom Eurolab Lambda nakúpila testy od SD Biosensor. Robert Fico uviedol, že ak by vláda nakupovala testy priamo a nie sprostredkovane, pri prvom nákupe by ušetrila 2 500 000 eur a pri druhom nákupe 2 080 000 eur.



Odvoláva sa pritom na nákup z 26. februára, keď vtedajší minister zdravotníctva Marek Krajčí (OĽaNO) kúpil 20 miliónov testov už priamo od spoločnosti Biosensor za 3,70 eura za kus bez DPH.



„Prečo to nekupovali priamo? My sme túto otázku stavali stále. No lebo na tom nevedeli zarobiť. Zarobiť na tom mohli len tak, že to urobili sprostredkovane cez firmu, ktorú Sulík aj Matovič veľmi dôverne poznajú,“ dodal Fico a opätovne vyzval predsedu vlády SR Eduarda Hegera (OĽaNO), aby sa touto otázkou zaoberal.

